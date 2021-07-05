С ног до головы: 3 нескучных способа носить белый цвет и выглядеть круто
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @rosiehw
Платье поло
Оглушительный успех платью поло дизайнер Давид Кома пророчил еще зимой, во время показа коллекции весна-лето 2021. Спортшик — это элегантно и ультрасоблазнительно, и это главная установка сезона. Обзавестись таким определенно стоит, причем в самой эффектной вариации — силуэтной и в цвете молока.
Фото: Архивы пресс-служб / Instagram @rosiehw
Одинаково хорошо с модным гибридом будут смотреться и босоножки с затейливыми завязками в лучших традициях 2000-х, и актуальные кожаные вьетнамки на высокой подошве. По примеру Рози мы завершили аутфит клатчем-«пирожком» в духе тех, которыми Bottega Veneta все еще подогревают внимание фэшионисток.
Спортшик
Фото: Архивы пресс-служб / Instagram @pernilleteisbaek
Перниль Тейсбек доказывает, что все самое стильное — просто. Пара трикотажных шорт, футболка плюс рубашка бойфренда выраженного О-силуэта — микс всех оттенков белого дает отличный результат. Удлиненная сорочка компенсирует весь соблазн шорт и помогает им выживать в условиях города. Финальные штрихи — носки повыше плюс кеды массивного силуэта.
Платье А-силуэта + слайды
Фото: Архивы пресс-служб / Instagram @wethepeoplestyle
Самый романтичный образ, навевающий воспоминания о средиземноморском побережье, мы подсмотрели у модного блогера Джесси Буш. Чайные платья А-силуэта незаменимы и для отдыха, и для города, и за их многофункциональность в них легко влюбиться. Добавляйте вместительную плетеную сумку, сандалии-слайды и прячьтесь от солнца за крупными очками.
Ранее мы рассказывали о самых модных головных уборах сезона, и в главных ролях снова широкополые плетеные шляпы и панамы. Где купить самую актуальную модель и как применять ее в своих образах — читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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