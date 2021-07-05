С ног до головы: 3 нескучных способа носить белый цвет и выглядеть круто

Самый романтичный образ, навевающий воспоминания о средиземноморском побережье, мы подсмотрели у модного блогера Джесси Буш. Чайные платья А-силуэта незаменимы и для отдыха, и для города, и за их многофункциональность в них легко влюбиться. Добавляйте вместительную плетеную сумку, сандалии-слайды и прячьтесь от солнца за крупными очками.

Ранее мы рассказывали о самых модных головных уборах сезона, и в главных ролях снова широкополые плетеные шляпы и панамы. Где купить самую актуальную модель и как применять ее в своих образах — читайте на Passion.ru.