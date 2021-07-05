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С ног до головы: 3 нескучных способа носить белый цвет и выглядеть круто

Total white заметно потеснил монохромный черный. Настолько, что даже любительницы последнего постепенно сдаются и берут пример с Рози Хантингтон-Уайтли, которая носит его, не снимая. В хронике образов модели действительно есть что взять под прицел: от трикотажных платьев с открытой спиной до брюк, будто позаимствованных у бойфренда. Мы выяснили, как главные девушки Instagram носят белое, а результаты поисков закрепили тремя стильными образами.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рози Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram @rosiehw

Платье поло

Оглушительный успех платью поло дизайнер Давид Кома пророчил еще зимой, во время показа коллекции весна-лето 2021. Спортшик — это элегантно и ультрасоблазнительно, и это главная установка сезона. Обзавестись таким определенно стоит, причем в самой эффектной вариации — силуэтной и в цвете молока.

1. Платье 12 Stories, 9 980 руб. 2. Серьги Tous, 38 500 рублей. 3. Клатч Trussardi, цена по запросу. 4. Босоножки Alla Pugachova, 10 990 руб.
  1. Платье 12 Stories, 9 980 руб. 2. Серьги Tous, 38 500 рублей. 3. Клатч Trussardi, цена по запросу. 4. Босоножки Alla Pugachova, 10 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб / Instagram @rosiehw

Одинаково хорошо с модным гибридом будут смотреться и босоножки с затейливыми завязками в лучших традициях 2000-х, и актуальные кожаные вьетнамки на высокой подошве. По примеру Рози мы завершили аутфит клатчем-«пирожком» в духе тех, которыми Bottega Veneta все еще подогревают внимание фэшионисток.

Спортшик

1. Шорты H&M, 1 199 руб. 2. Футболка Uniqlo, цена по запросу. 3. Рубашка Karl Lagerfeld, 9 390 руб. 4. Кроссовки Reebok, 8 399 руб.
  1. Шорты H&M, 1 199 руб. 2. Футболка Uniqlo, цена по запросу. 3. Рубашка Karl Lagerfeld, 9 390 руб. 4. Кроссовки Reebok, 8 399 руб.

Фото: Архивы пресс-служб / Instagram @pernilleteisbaek

Перниль Тейсбек доказывает, что все самое стильное — просто. Пара трикотажных шорт, футболка плюс рубашка бойфренда выраженного О-силуэта — микс всех оттенков белого дает отличный результат. Удлиненная сорочка компенсирует весь соблазн шорт и помогает им выживать в условиях города. Финальные штрихи — носки повыше плюс кеды массивного силуэта.

Платье А-силуэта + слайды

1. Сандалии COS, 12 990 руб. 2. Сумка Zolla, 1 599 руб. 3. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 4. Платье Lime, 2 799 руб.
  1. Сандалии COS, 12 990 руб. 2. Сумка Zolla, 1 599 руб. 3. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 4. Платье Lime, 2 799 руб.

Фото: Архивы пресс-служб / Instagram @wethepeoplestyle

Самый романтичный образ, навевающий воспоминания о средиземноморском побережье, мы подсмотрели у модного блогера Джесси Буш. Чайные платья А-силуэта незаменимы и для отдыха, и для города, и за их многофункциональность в них легко влюбиться. Добавляйте вместительную плетеную сумку, сандалии-слайды и прячьтесь от солнца за крупными очками.

Ранее мы рассказывали о самых модных головных уборах сезона, и в главных ролях снова широкополые плетеные шляпы и панамы. Где купить самую актуальную модель и как применять ее в своих образах — читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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