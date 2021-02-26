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Найдено самое модное платье 2021 года — рассказываем, где его купить

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David Koma Spring 2021 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Рубашки-поло перестали сохранять нейтралитет и теперь все больше стремятся в женскую половину гардероба, трансформируясь в платья. Их мы видели в весенне-летней коллекциях Chloé, Miu Miu, а теперь и в осенне-зимней от Self-Portrait. На шопинг-охоту за мастхэвом предлагаем отправиться как можно скорее, а лучше — прямо сейчас.

Учиться носить платье-поло так, чтобы выглядеть максимально соблазнительно и сводить с ума, следует у David Koma. Дизайнер выпустил моделей на импровизированный подиум на теннисном корте и вооружил до зубов — прилегающими силуэтами, кокетливо расстегнутыми пуговицами и высокими шпильками. Эксперимент удался: самые модные платья сезона найдены и, судя по прошедшим показам Fall 2021, актуальны они будут целый год. Главный козырь на лето — цвет: чем ярче, тем лучше. Но и базу никто не отменял.

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Mango, 2 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Кстати, в масс-маркете уже смело можно присматривать остромодную обновку, еще и по демократичной цене. А носить — с массивными кроссовками и кедами, босоножками на каблуках или без, мюли.

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Фото: Vogue.com

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