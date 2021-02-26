Найдено самое модное платье 2021 года — рассказываем, где его купить

Учиться носить платье-поло так, чтобы выглядеть максимально соблазнительно и сводить с ума, следует у David Koma. Дизайнер выпустил моделей на импровизированный подиум на теннисном корте и вооружил до зубов — прилегающими силуэтами, кокетливо расстегнутыми пуговицами и высокими шпильками. Эксперимент удался: самые модные платья сезона найдены и, судя по прошедшим показам Fall 2021, актуальны они будут целый год. Главный козырь на лето — цвет: чем ярче, тем лучше. Но и базу никто не отменял.