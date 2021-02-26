Найдено самое модное платье 2021 года — рассказываем, где его купить
Фото: Vogue.com
Учиться носить платье-поло так, чтобы выглядеть максимально соблазнительно и сводить с ума, следует у David Koma. Дизайнер выпустил моделей на импровизированный подиум на теннисном корте и вооружил до зубов — прилегающими силуэтами, кокетливо расстегнутыми пуговицами и высокими шпильками. Эксперимент удался: самые модные платья сезона найдены и, судя по прошедшим показам Fall 2021, актуальны они будут целый год. Главный козырь на лето — цвет: чем ярче, тем лучше. Но и базу никто не отменял.
Фото: Архивы пресс-служб
Кстати, в масс-маркете уже смело можно присматривать остромодную обновку, еще и по демократичной цене. А носить — с массивными кроссовками и кедами, босоножками на каблуках или без, мюли.
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Фото: Vogue.com
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