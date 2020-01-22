С кожаными брюками, классическим пальто и не только: как носить грубые ботинки и выглядеть при этом женственно

Образы в стиле apres-ski стали настоящими фаворитами зимы. Перебравшись в город с горных склонов, они решили главную модную дилемму – как одеться стильно, не жертвуя теплом. Белая обувь в этом году составляет конкуренцию привычной черной, доказывая, что она не менее практична. И это легко доказать на примере того, как она вписывается в расслабленные аутфиты с объемным джемпером, прямыми джинсами высокой посадки и куртками О-силуэта.

Отличной парой к любым грубым ботинкам станет трикотажное платье – остромодная, а главное – теплая деталь. О том, как формировать на ее основе самые стильные образы на выход и на каждый день, читайте на Passion.ru.