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С кожаными брюками, классическим пальто и не только: как носить грубые ботинки и выглядеть при этом женственно

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Prada

Фото: Vogue.com

Грубые кожаные ботинки по-хозяйски обосновались в топе модных трендов, каждый сезон подтверждая свой статус мастхэва. В них всегда комфортно перепрыгивать через лужи, пробираться через сугробы, а главное – в них не страшны никакие капризы погоды. Как носить и с чем сочетать главную обувь зимы – рассказывает Passion.ru!

Ботинки «под питона» + кожаные брюки

  1. Брюки H&M, 1 899 руб. 2. Очки Ray-Ban, цена по запросу. 3. Водолазка Calvin Klein, 10 200 руб. 4. Ботинки Ekonika, 9 990 руб. 5. Блейзер Laroom, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Анималистические мотивы уже давно пробрались в бетонные джунгли, и представить сезонный гардероб без них в этом году действительно трудно. Ботинки из кожи с тиснением «под питона» – отличный вариант на каждый день, который вписывается в любое времяпрепровождение: от офисной рутины до свидания после. Чтобы грубая обувь приобрела женственные черты добавляем удлиненный блейзер, базовую водолазку и экспериментируем с фактурами. В таком образе одинаково гармонично будут смотреться как кожаные брюки, так и джинсы-скинни.

Ботинки на массивной подошве + классическое пальто

  1. Ботинки Longchamp, 56 900 руб. 2. Рубашка Elisabetta Franchi, 12 936 руб. 3. Юбка Gloria Jeans, 1 499 руб. 4. Пальто Guess Jeans, 19 990 руб. 5. Сумка Longchamp, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Массивная тракторная подошва, металлическая фурнитура, тиснение – идеальные ботинки вы узнаете сразу. А чтобы аутфит вокруг них выстраивался так же безупречно, соедините образ в духе подружки байкера с классикой. Мини-юбка из кожи, которую с легкостью могут заменить и плиссированные миди, демонстрирует стопроцентную совместимость с лаконичными белыми рубашками и шифоновыми блузками с рукавами в стиле викторианской эпохи. Стоит добавить правильное пальто, и образ сразу приобретает более сдержанный, даже деловой формат.

Белые армейские ботинки + прямые джинсы в духе 80-х

  1. Джинсы Stella McCartney (yoox.com). 15 000 руб. 2. Свитер Elisabetta Franchi, 17 934 руб. 3. Сумка 8 by Yoox, 9 680 руб. 4. Ботинки S.Oliver, 7 990 руб. 5. Куртка Colmar, 31 639 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Образы в стиле apres-ski стали настоящими фаворитами зимы. Перебравшись в город с горных склонов, они решили главную модную дилемму – как одеться стильно, не жертвуя теплом. Белая обувь в этом году составляет конкуренцию привычной черной, доказывая, что она не менее практична. И это легко доказать на примере того, как она вписывается в расслабленные аутфиты с объемным джемпером, прямыми джинсами высокой посадки и куртками О-силуэта.

Отличной парой к любым грубым ботинкам станет трикотажное платье – остромодная, а главное – теплая деталь. О том, как формировать на ее основе самые стильные образы на выход и на каждый день, читайте на Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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