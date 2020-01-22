С кожаными брюками, классическим пальто и не только: как носить грубые ботинки и выглядеть при этом женственно
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Фото: Vogue.com
Ботинки «под питона» + кожаные брюки
Фото: Архивы пресс-служб
Анималистические мотивы уже давно пробрались в бетонные джунгли, и представить сезонный гардероб без них в этом году действительно трудно. Ботинки из кожи с тиснением «под питона» – отличный вариант на каждый день, который вписывается в любое времяпрепровождение: от офисной рутины до свидания после. Чтобы грубая обувь приобрела женственные черты добавляем удлиненный блейзер, базовую водолазку и экспериментируем с фактурами. В таком образе одинаково гармонично будут смотреться как кожаные брюки, так и джинсы-скинни.
Ботинки на массивной подошве + классическое пальто
Фото: Архивы пресс-служб
Массивная тракторная подошва, металлическая фурнитура, тиснение – идеальные ботинки вы узнаете сразу. А чтобы аутфит вокруг них выстраивался так же безупречно, соедините образ в духе подружки байкера с классикой. Мини-юбка из кожи, которую с легкостью могут заменить и плиссированные миди, демонстрирует стопроцентную совместимость с лаконичными белыми рубашками и шифоновыми блузками с рукавами в стиле викторианской эпохи. Стоит добавить правильное пальто, и образ сразу приобретает более сдержанный, даже деловой формат.
Белые армейские ботинки + прямые джинсы в духе 80-х
Фото: Архивы пресс-служб
Образы в стиле apres-ski стали настоящими фаворитами зимы. Перебравшись в город с горных склонов, они решили главную модную дилемму – как одеться стильно, не жертвуя теплом. Белая обувь в этом году составляет конкуренцию привычной черной, доказывая, что она не менее практична. И это легко доказать на примере того, как она вписывается в расслабленные аутфиты с объемным джемпером, прямыми джинсами высокой посадки и куртками О-силуэта.
Отличной парой к любым грубым ботинкам станет трикотажное платье – остромодная, а главное – теплая деталь. О том, как формировать на ее основе самые стильные образы на выход и на каждый день, читайте на Passion.ru.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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