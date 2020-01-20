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На выход — тотальный беж, на каждый день — классический черный: как носить трикотажные платья этой зимой

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Isabel Marant

Фото: Vogue.com

Теплые трикотажные платья – настоящее спасение в сезон холодов. Особенно тогда, когда действительно важно выглядеть эффектно без ущерба для комфорта. Эта вещь явно претендует на место вашего фаворита, демонстрируя идеальную совместимость с любыми деталями гардероба: от классических пальто и сапог на каблуке до пуховиков и ботинок в духе милитари. Обязательно добавьте трикотажные платья базовых цветов в wish-лист, а с нас – три идеи актуальных образов!

Монохромный беж

  1. Пальто 8 by Yoox, 18 680 руб. 2. Очки Andy Wolf, 21 000 руб. 3. Платье Boohoo, 1 399 руб. 4. Сумка Elisabetta Franchi, 59 200 руб. 5. Сапоги 8 by Yoox, 13 930 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Нейтральные цвета бьют все рекорды в рейтинге модных трендов. Подключаем сразу несколько оттенков – карамельный, капучино и пудровый беж, добавляем клетчатый принт и самые лаконичные формы. Платье прилегающего силуэта из фактурного трикотажа в сочетании с классическим пальто сделает свое дело. Вам остается лишь добавить пару кожаных сапог на устойчивом каблуке и небольшую сумку кросс-боди.

Насыщенный красный

  1. Сапоги Casadei, цена по запросу. 2. Очки Ray-Ban, 8 600 руб. 3. Платье Guess, 7 990 руб. 4. Берет Springfield, 1 199 руб. 5. Сумка Ulyana Sergeenko, 120 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Трикотажное платье в правильном оттенке поможет отыграться на цвете. Бодрый красный берется разбавить гамму базового черного и моментально сменить повседневный образ на тот, в котором смело можно выйти на свидание, открытие выставки и даже на вечеринку. Добавляем романтичный берет по мотивам французского шика, лаконичные ботфорты на каблуке и вооружаемся миниатюрной сумкой – только для всего самого необходимого!

Классический черный

  1. Пальто Maison Margiela (yoox.com), 49 650 руб. 2. Кепи Guess, 4 290 руб. 3. Шоппер Elisabetta Franchi, 34 320 руб. 4. Платье H&M, 2 499 руб. 5. Ботинки Ekonika, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Свободное платье длины миди – оптимальное решение даже для самого морозного дня. В союзе с грубыми ботинками в духе милитари и классическим пальто контрастного цвета оно образует максимально стильный, и в то же время расслабленный образ на каждый день. Не потеряться в тотальном oversize поможет широкий кожаный пояс. Делая акцент на комфорте, добавляем вместительный шоппер, перекликающийся по цвету с деталями аутфита.

Ранее мы рассказывали, как сохранить тепло этой зимой, но при этом выглядеть эффектно. Аргументы в пользу твидовых юбок, джинсов безупречной посадки и пары базовых водолазок в вашем гардеробе ищите в материале Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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