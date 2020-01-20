На выход — тотальный беж, на каждый день — классический черный: как носить трикотажные платья этой зимой
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Фото: Vogue.com
Монохромный беж
Фото: Архивы пресс-служб
Нейтральные цвета бьют все рекорды в рейтинге модных трендов. Подключаем сразу несколько оттенков – карамельный, капучино и пудровый беж, добавляем клетчатый принт и самые лаконичные формы. Платье прилегающего силуэта из фактурного трикотажа в сочетании с классическим пальто сделает свое дело. Вам остается лишь добавить пару кожаных сапог на устойчивом каблуке и небольшую сумку кросс-боди.
Насыщенный красный
Фото: Архивы пресс-служб
Трикотажное платье в правильном оттенке поможет отыграться на цвете. Бодрый красный берется разбавить гамму базового черного и моментально сменить повседневный образ на тот, в котором смело можно выйти на свидание, открытие выставки и даже на вечеринку. Добавляем романтичный берет по мотивам французского шика, лаконичные ботфорты на каблуке и вооружаемся миниатюрной сумкой – только для всего самого необходимого!
Классический черный
Фото: Архивы пресс-служб
Свободное платье длины миди – оптимальное решение даже для самого морозного дня. В союзе с грубыми ботинками в духе милитари и классическим пальто контрастного цвета оно образует максимально стильный, и в то же время расслабленный образ на каждый день. Не потеряться в тотальном oversize поможет широкий кожаный пояс. Делая акцент на комфорте, добавляем вместительный шоппер, перекликающийся по цвету с деталями аутфита.
Ранее мы рассказывали, как сохранить тепло этой зимой, но при этом выглядеть эффектно. Аргументы в пользу твидовых юбок, джинсов безупречной посадки и пары базовых водолазок в вашем гардеробе ищите в материале Passion.ru.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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