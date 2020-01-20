На выход — тотальный беж, на каждый день — классический черный: как носить трикотажные платья этой зимой

Свободное платье длины миди – оптимальное решение даже для самого морозного дня. В союзе с грубыми ботинками в духе милитари и классическим пальто контрастного цвета оно образует максимально стильный, и в то же время расслабленный образ на каждый день. Не потеряться в тотальном oversize поможет широкий кожаный пояс. Делая акцент на комфорте, добавляем вместительный шоппер, перекликающийся по цвету с деталями аутфита.

Ранее мы рассказывали, как сохранить тепло этой зимой, но при этом выглядеть эффектно. Аргументы в пользу твидовых юбок, джинсов безупречной посадки и пары базовых водолазок в вашем гардеробе ищите в материале Passion.ru.