Рудковская, Пугачева и другие звезды, которые наряжаются в «балетные пачки»

На премьеру фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер» Светлана Ходченкова пришла в эффектном total black. Все внимание — к пышному платью Miu Miu с экстремально глубоким декольте, украшенным увесистым колье от Bvlgari.

Колготками в сеточку легко свести с ума кого угодно, а шокировать — еще проще. Ранее мы обсуждали самые вульгарные выходы Мадонны, Бритни Спирс, Мэрайи Кэри и других знаменитостей. Подробности с фото — на Passion.ru.