Рудковская, Пугачева и другие звезды, которые наряжаются в «балетные пачки»
Яна Рудковская
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
В умении миксовать пачки в актуальные ансамбли с Яной Рудковской трудно конкурировать. В арсенале бизнесвумен многослойные фатиновые юбки есть на все случаи жизни: от шопинга до светских выходов. Первое место в сердце и гардеробе занимают узнаваемые модели от Christian Dior, которые Рудковская рифмует с приталенными жакетами знаменитого силуэта new look и джемперами.
Алла Пугачева
Фото: Instagram @maxgalkinru
Неоднократно интерес к фатину проявляла Алла Пугачева. Некогда образ, собранный Примадонной для дня рождения друга семьи, буквально взорвал Сеть. Артистка похвасталась стройными ногами в прозрачной юбке, дополнив аутфит «детскими» туфлями Мэри Джейн. Алла Борисовна играет с пачками вполне уверенно и определенно не боится интриговать.
Наталья Подольская
Фото: Instagram @nataliapodolskaya
К юбилейной, 10-й, премии RU.TV Наталья Подольская подготовилась тщательно, заручившись поддержкой стилиста Лины Дембиковой. Певица сияла в многоярусном платье алого цвета, напоминающем торт с ягодной мастикой. Любопытно, что вместо мирового от-кутюр — российский бренд.
Ольга Бузова
Фото: Instagram @buzova86
Не изменяет пачкам и Ольга Бузова, которая регулярно выходит в них на сцену, красные дорожки и эфиры. В хронике образов артистки тоже было ультраяркое красное платье — предлагаем выбрать победительницу модной битвы!
Светлана Ходченкова
Фото: Пресс-служба
На премьеру фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер» Светлана Ходченкова пришла в эффектном total black. Все внимание — к пышному платью Miu Miu с экстремально глубоким декольте, украшенным увесистым колье от Bvlgari.
Колготками в сеточку легко свести с ума кого угодно, а шокировать — еще проще. Ранее мы обсуждали самые вульгарные выходы Мадонны, Бритни Спирс, Мэрайи Кэри и других знаменитостей. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Пресс-служба / Instagram
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