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Романтичные топы с денимом, платья в духе 60-х и не только: в чем пойти на свидание летом

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Жанна Дамас

Фото: Instagram @jeannedamas

Карантинные будни остались позади, и стометровки у дома сменили длительные прогулки и долгожданные встречи. Каждая из них — отличный повод выгулять летние образы, которые так долго ждали своего звездного часа. Мы составили три стильных и максимально комфортных аутфита для романтических свиданий на летних верандах, в парках и кино, которые определенно стоит взять на вооружение.

Деним + топ с цветочным принтом

  1. Джинсы Mango, 1 999 руб. 2. Топ Guess, 7 390 руб. 3. Серьги Liya (poisondrop.ru), 18 200 руб. 4. Сумка Pinko, 37 695 руб. 5. Босоножки Sandro, 19 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Первое правило романтичного образа — нежный цветочный принт и гамма конфетных цветов. В фокусе — сладкий персиковый оттенок, ажурные ткани и слегка «драматичные» воланы. Укороченный топ с баской миксуем со светлыми прямыми джинсами высокой посадки и добавляем пару остромодных босоножек в лучших традициях минимализма. Для сохранения всех важных тайн — небольшая сумка, созвучная общей гамме образа, и акцентная бижутерия. Кстати, топы с открытыми плечами плюс крупные серьги-шандельеры — всегда выигрышная формула.

Платье в духе 60-х

  1. Босоножки Alla Pugachova, цена по запросу. 2. Серьги Ekonika, 10 032 руб. 3. Очки Alena Akhmadullina, 4 900 руб. 4. Сумка Genny, 67 760 руб. 5. Платье Sandro, 19530 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Платье-мини с воротником-стойкой, рукавами-фонариками и широким текстильным поясом с обтяжной пряжкой — оммаж тенденциям шестидесятых, которые снова вдохновляют дизайнеров. «Привет» из свингующей эпохи советуем передавать вместе с самыми сочными оттенками — морковным, фуксией, ультрафиолетом. А вместе с тем — дополнять эффектными босоножками на фигурном каблуке и аксессуарами контрастного кипенно-белого цвета.

Свободные брюки + кроп-топ

  1. Мюли Sandro, цена по запросу. 2. Топ I Am Studio, 3 680 руб. 3. Очки Mango, цена по запросу. 4. Сумка Coccinelle, 28 080 руб. 5. Брюки United Colors of Benetton, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Крошечный топ по фигуре — абсолютный мастхэв лета, вокруг которого можно выстроить множество повседневных и коктейльных образов. Идеальная вариация на тему расслабленного романтичного аутфита — его сочетание с широкими светлыми брюками в духе спортшик. Рифмуем с мюлями на миниатюрном каблуке kitten heel, вооружаемся плетеной сумкой — этот аксессуар снова занял свое место в топе трендов. Самые актуальные модели сезона — те, в которых плетение совмещено с контрастными деталями из кожи.

Рекомендуем не забывать и о классике летнего жанра — летящих платьях с флористическими принтами. Рассказываем, как составить сразу три эффектных образа, имея всего одно «цветочное» платье.

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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