Романтичные топы с денимом, платья в духе 60-х и не только: в чем пойти на свидание летом

Крошечный топ по фигуре — абсолютный мастхэв лета, вокруг которого можно выстроить множество повседневных и коктейльных образов. Идеальная вариация на тему расслабленного романтичного аутфита — его сочетание с широкими светлыми брюками в духе спортшик. Рифмуем с мюлями на миниатюрном каблуке kitten heel, вооружаемся плетеной сумкой — этот аксессуар снова занял свое место в топе трендов. Самые актуальные модели сезона — те, в которых плетение совмещено с контрастными деталями из кожи.

Рекомендуем не забывать и о классике летнего жанра — летящих платьях с флористическими принтами. Рассказываем, как составить сразу три эффектных образа, имея всего одно «цветочное» платье.