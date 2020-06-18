Романтичные топы с денимом, платья в духе 60-х и не только: в чем пойти на свидание летом
Фото: Instagram @jeannedamas
Деним + топ с цветочным принтом
Фото: Архивы пресс-служб
Первое правило романтичного образа — нежный цветочный принт и гамма конфетных цветов. В фокусе — сладкий персиковый оттенок, ажурные ткани и слегка «драматичные» воланы. Укороченный топ с баской миксуем со светлыми прямыми джинсами высокой посадки и добавляем пару остромодных босоножек в лучших традициях минимализма. Для сохранения всех важных тайн — небольшая сумка, созвучная общей гамме образа, и акцентная бижутерия. Кстати, топы с открытыми плечами плюс крупные серьги-шандельеры — всегда выигрышная формула.
Платье в духе 60-х
Фото: Архивы пресс-служб
Платье-мини с воротником-стойкой, рукавами-фонариками и широким текстильным поясом с обтяжной пряжкой — оммаж тенденциям шестидесятых, которые снова вдохновляют дизайнеров. «Привет» из свингующей эпохи советуем передавать вместе с самыми сочными оттенками — морковным, фуксией, ультрафиолетом. А вместе с тем — дополнять эффектными босоножками на фигурном каблуке и аксессуарами контрастного кипенно-белого цвета.
Свободные брюки + кроп-топ
Фото: Архивы пресс-служб
Крошечный топ по фигуре — абсолютный мастхэв лета, вокруг которого можно выстроить множество повседневных и коктейльных образов. Идеальная вариация на тему расслабленного романтичного аутфита — его сочетание с широкими светлыми брюками в духе спортшик. Рифмуем с мюлями на миниатюрном каблуке kitten heel, вооружаемся плетеной сумкой — этот аксессуар снова занял свое место в топе трендов. Самые актуальные модели сезона — те, в которых плетение совмещено с контрастными деталями из кожи.
Рекомендуем не забывать и о классике летнего жанра — летящих платьях с флористическими принтами. Рассказываем, как составить сразу три эффектных образа, имея всего одно «цветочное» платье.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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