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От микроскопических кросс-боди до плетеных «ведер»: самые актуальные сумки этого лета

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Celine

Фото: Vogue.com

Тенденции летнего сезона 2020 переносят нас из карантинной реальности на рандеву по городу с холодным латте, посиделки на ресторанных верандах и вечеринкам до рассвета. Каждый из этих поводов требует взять с собой необходимый минимум — блеск для губ, миниатюру любимого аромата, ключи, наушники и другие мелочи. За сохранение секретов на этот раз в ответе микросумки, багеты в духе нулевых и шопперы из рафии. Какие модели стоит взять на вооружение уже сейчас?

Микросумки

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Casadei, 59 300 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Крошечные аксессуары попадают в топ самых актуальных гораздо более уверенно, чем вместительные шопперы и гиперобъемные баулы. Микросумки не отличаются практичностью, но по части стиля им трудно найти равных. Эти миниатюрные детали в самых неожиданных оттенках способны перевернуть на 360 любой образ, будь то монолук, выстроенный вокруг черного, или аутфит в консервативной офисной гамме.

Плетеные сумки

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Coccinelle, 28 080 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Если в прошлым летом вы успели обзавестись остромодной плетеной сумкой — вам крупно повезло. На этот раз они снова на волне популярности. Среди претенденток на место ваших фаворитов — плетеные кисеты и «ведра», дополненные деталями из кожи, металлической и деревянной фурнитурой. Шопперы и тоуты не сдают позиций в актуальности и определенно выигрывают по степени практичности.

Кисеты, цилиндры и «ведра»

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Pinko, 29 915 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Фокусные формы сезона — кисеты, цитирующие моду XIX века, объемные цилиндры крошечных размеров и «ведра, в самом актуальном исполнении — в коже и рафии. Советуем взять на вооружение при выборе как микросумок, ставших главными героинями лета, так и более вместительных моделей.

В духе 2000-х

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Ekonika, 5 593 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Моду бунтарских девяностых и нулевых с их бесконечной страстью к экспериментам активно разбирают на детали последние несколько лет. Известные It-girls смело выгуливают винтажные аксессуары из недр гардеробных, а дизайнеры возрождают хорошо забытое старое в новых вариациях. Одной из таких стала сумка-багет, которой определенно требуется особое место в ваших образах.

Вдохновение прошлыми десятилетиями отразилось и на обувных трендах этого лета. О самых модных парах сезона, которые вы точно когда-то носили — на Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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