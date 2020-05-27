От микроскопических кросс-боди до плетеных «ведер»: самые актуальные сумки этого лета
Фото: Vogue.com
Микросумки
Фото: Архивы пресс-служб
Крошечные аксессуары попадают в топ самых актуальных гораздо более уверенно, чем вместительные шопперы и гиперобъемные баулы. Микросумки не отличаются практичностью, но по части стиля им трудно найти равных. Эти миниатюрные детали в самых неожиданных оттенках способны перевернуть на 360 любой образ, будь то монолук, выстроенный вокруг черного, или аутфит в консервативной офисной гамме.
Плетеные сумки
Фото: Архивы пресс-служб
Если в прошлым летом вы успели обзавестись остромодной плетеной сумкой — вам крупно повезло. На этот раз они снова на волне популярности. Среди претенденток на место ваших фаворитов — плетеные кисеты и «ведра», дополненные деталями из кожи, металлической и деревянной фурнитурой. Шопперы и тоуты не сдают позиций в актуальности и определенно выигрывают по степени практичности.
Кисеты, цилиндры и «ведра»
Фото: Архивы пресс-служб
Фокусные формы сезона — кисеты, цитирующие моду XIX века, объемные цилиндры крошечных размеров и «ведра, в самом актуальном исполнении — в коже и рафии. Советуем взять на вооружение при выборе как микросумок, ставших главными героинями лета, так и более вместительных моделей.
В духе 2000-х
Фото: Архивы пресс-служб
Моду бунтарских девяностых и нулевых с их бесконечной страстью к экспериментам активно разбирают на детали последние несколько лет. Известные It-girls смело выгуливают винтажные аксессуары из недр гардеробных, а дизайнеры возрождают хорошо забытое старое в новых вариациях. Одной из таких стала сумка-багет, которой определенно требуется особое место в ваших образах.
Вдохновение прошлыми десятилетиями отразилось и на обувных трендах этого лета. О самых модных парах сезона, которые вы точно когда-то носили — на Passion.ru.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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