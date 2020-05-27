От микроскопических кросс-боди до плетеных «ведер»: самые актуальные сумки этого лета

Моду бунтарских девяностых и нулевых с их бесконечной страстью к экспериментам активно разбирают на детали последние несколько лет. Известные It-girls смело выгуливают винтажные аксессуары из недр гардеробных, а дизайнеры возрождают хорошо забытое старое в новых вариациях. Одной из таких стала сумка-багет, которой определенно требуется особое место в ваших образах.

Вдохновение прошлыми десятилетиями отразилось и на обувных трендах этого лета. О самых модных парах сезона, которые вы точно когда-то носили — на Passion.ru.