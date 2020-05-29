С классическим тренчем, джинсовкой oversize и не только: как нескучно обыграть платье с цветочным принтом

Уверены, шумные вечеринки и встречи с друзьями ждут нас в ближайшем будущим. Эффектный look для них готовим сразу, выстраивая его вокруг удлиненного двубортного блейзера oversize и летящего платья свободного силуэта. Танцевать до рассвета придется в мюлях на головокружительных шпильках, а уместить все самое необходимое — в миниатюрную сумку кросс-боди.

Ранее мы раскрыли сразу три нескучных способа, которые помогут носить один и тот же блейзер. Как выбрать идеальную модель и с чем ее сочетать? Читайте в материале Passion.ru!