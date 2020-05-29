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С классическим тренчем, джинсовкой oversize и не только: как нескучно обыграть платье с цветочным принтом

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Prabal Gurung

Фото: Vogue.com

Платья с флористическими принтами уверенно заявляют свои права на статус мастхэвов. И в этом их активно поддерживают дизайнеры: бутоны самых разных цветов распустились в весенне-летних коллекциях Prabal Gurung, Paco Rabanne, Erdem, Longchamp и других. Одно романтичное шифоновое платье с растительными мотивами может стать отличной базой для множества эффектных образов на все случаи жизни. Проверим?

С классическим тренчем

  1. Тренч You Wanna, 10 000 руб. 2. Очки Andy Wolf, 20 000 руб. 3. Платье I Am Studio, 13 440 руб. 4. Кеды Converse x Comme des Garçons, 11 000 руб. 5. Сумка Vagabond, 8 600 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Легкая весенняя прохлада перенесется на начало лета, поэтому тренч точно не стоит прятать в дальний ящик (если верить синоптикам, конечно). Беспроигрышный вариант образа на каждый день — сочетание моделей, близких классике, с платьем самых сочных оттенков. В нашем случае насыщенный винный с мелким цветочным принтом демонстрирует стопроцентную совместимость с теплым песочным. Дело остается за малым — парой суперудобных кед и остромодной сумкой-ведром.

С объемной джинсовкой

  1. Платье I Am Studio, 13 440 руб. 2. Сет каффов Lisa Smith (poisondrop.ru), 3 500 руб. 3. Джинсовая куртка Uniqlo, 2 999 руб. 4. Босоножки Mango, 7 499 руб. 5. Сумка Longchamp, 31 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Свободная джинсовка в лучших традициях casual отлично рифмуется с «цветочным» платьем из летящего шифона. В союзе с этой парой удачно выступят кеды и массивные кроссовки, однако, мы предлагаем не спускаться с небес на землю и примерить пару босоножек в эстетике 2000-х. Финальные штрихи — крошечная сумка ультраяркого оттенка, родственного общей гамме образа, и акцентная бижутерия.

С эффектным блейзером

  1. Платье I Am Studio, 13 440 руб. 2. Очки Furla, 20 000 руб. 3. Блейзер MSGM (yoox.com), 25 500 руб. 4. Мюли Furla, 20 000 руб. 5. Сумка Pinko, 28 940 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Уверены, шумные вечеринки и встречи с друзьями ждут нас в ближайшем будущим. Эффектный look для них готовим сразу, выстраивая его вокруг удлиненного двубортного блейзера oversize и летящего платья свободного силуэта. Танцевать до рассвета придется в мюлях на головокружительных шпильках, а уместить все самое необходимое — в миниатюрную сумку кросс-боди.

Ранее мы раскрыли сразу три нескучных способа, которые помогут носить один и тот же блейзер. Как выбрать идеальную модель и с чем ее сочетать? Читайте в материале Passion.ru!

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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