С классическим тренчем, джинсовкой oversize и не только: как нескучно обыграть платье с цветочным принтом
Фото: Vogue.com
С классическим тренчем
Фото: Архивы пресс-служб
Легкая весенняя прохлада перенесется на начало лета, поэтому тренч точно не стоит прятать в дальний ящик (если верить синоптикам, конечно). Беспроигрышный вариант образа на каждый день — сочетание моделей, близких классике, с платьем самых сочных оттенков. В нашем случае насыщенный винный с мелким цветочным принтом демонстрирует стопроцентную совместимость с теплым песочным. Дело остается за малым — парой суперудобных кед и остромодной сумкой-ведром.
С объемной джинсовкой
Фото: Архивы пресс-служб
Свободная джинсовка в лучших традициях casual отлично рифмуется с «цветочным» платьем из летящего шифона. В союзе с этой парой удачно выступят кеды и массивные кроссовки, однако, мы предлагаем не спускаться с небес на землю и примерить пару босоножек в эстетике 2000-х. Финальные штрихи — крошечная сумка ультраяркого оттенка, родственного общей гамме образа, и акцентная бижутерия.
С эффектным блейзером
Фото: Архивы пресс-служб
Уверены, шумные вечеринки и встречи с друзьями ждут нас в ближайшем будущим. Эффектный look для них готовим сразу, выстраивая его вокруг удлиненного двубортного блейзера oversize и летящего платья свободного силуэта. Танцевать до рассвета придется в мюлях на головокружительных шпильках, а уместить все самое необходимое — в миниатюрную сумку кросс-боди.
Ранее мы раскрыли сразу три нескучных способа, которые помогут носить один и тот же блейзер. Как выбрать идеальную модель и с чем ее сочетать? Читайте в материале Passion.ru!
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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