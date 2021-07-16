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Рианна, Ирина Шейк и другие звезды, которые носят зимнюю одежду в жару: фото

Мода с улиц Манхэттена порой понятна не всем: почему главные фэшионистки носят шелковые комбинации с дубленками, пуховики — с вьетнамками, а микрошорты — с сапогами? Дело — в абсолютной свободе. И, конечно же, в стиле, который строится на брутальных силуэтах и многослойности. В противовес средиземноморскому шику выходит тяжеловесная зимняя одежда, которая добавляет контраст. Смотрим, как на нем играют звезды!