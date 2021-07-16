Рианна, Ирина Шейк и другие звезды, которые носят зимнюю одежду в жару: фото
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Фото: Eastnews
Рианна
Рекордсменка по количеству замиксованных всесезонных образов — Рианна. Многих удивляет, почему звезда щеголяет в 30-градусную жару в дубленках и разноцветных шубах, но на эти вопросы совсем не хочется искать ответы. Главное то, что выглядит дива всегда на миллион, а попадание в тренд — стопроцентное. Объемной верхней одеждой, мехами и кожей Ри компенсирует экстремальную длину микроплатьев, но дерзить все же продолжает, надевая шпильки запредельной высоты.
Фото: Eastnews
Мелания Трамп
За одежду не по погоде в июле 2018 года досталось Мелании Трамп. Тогда еще первая леди Соединенных Штатов сопровождала супруга на встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки. Миссис Трамп, по всей видимости, не подозревала, что жара в 30 градусов застанет ее именно там. Потому и нарядилась в шерстяное платье-пальто Gucci бананового цвета.
Фото: Globallook
Шарлиз Терон
В июне 2021-го на премьеру «Форсажа 9» Шарлиз Терон пришла во всеоружии. Блондинка нарядилась в total-образ Dior на базе кожаной микроюбки, белой футболки и ботильонов-«сеток» на фигурных каблуках. Акцентировать летний аутфит актриса решила объемной шубой «йети» насыщенного алого цвета.
Фото: Eastnews
Дженнифер Лопес
Не так давно попалась на странном выборе одежды и Дженнифер Лопес, которая отвела сына в школу в крайне соблазнительном образе (держись, Алекс Родригес!). Засмотревшись на формы поп-дивы в облегающей водолазке и рваных скинни-джинсах, никто не задался вопросом, почему Джей Ло нарядилась так в самый разгар июля.
Фото: Eastnews
Ирина Шейк
В образах Ирины Шейк тема грубых сапог летом раскрыта абсолютно полностью. Модель вышла на прогулку с дочкой Леей и экс-бойфрендом Брэдли Купером в мини-платье, интригующе расстегнутом на одну пуговицу, а к нему не удержалась и надела сапоги, которые сама же и создала в коллаборации с брендом Tamara Mellon.
Фото: Eastnews
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер то и дело отходит от семейного стиля четы Кардашьян, делая выбор в пользу треников и свитшотов бойфренда с принтом-оммажем Оззи Осборну. Дополнили образ, будто собранный из того, что было под рукой, брутальные ковбойские сапоги с фактурными голенищами.
Фото: Eastnews
Некоторые из звезд не прочь поохотиться за трофеями с ресейл-платформ и в винтажных маркетов и уж точно не стесняются носить одежду старше их самих. Среди них — Белла Хадид, Кайли Дженнер и монаршие особы во главе с королевой Нидерландов. Подробности с фото ищите на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook
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