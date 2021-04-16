Стала известна причина расставания Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

Издание E! пишет, что Лопес была «недовольна уже какое-то время» и, наконец, «чувствует себя спокойно», так как решила прекратить отношения после четырех лет совместной жизни и двух лет помолвки.

«Она довольна своим решением, потому что знает: Алекс все еще будет в ее жизни, только в другом качестве», - добавили инсайдеры. При этом источники, близкие к спортсмену, уточнили, что Родригес до сих пор надеется: они с актрисой будут вместе. «Он делает все, что в его силах, чтобы сделать Джей Ло счастливой», - добавили они.

У Лопес остается бриллиантовое обручальное кольцо стоимостью 1,8 миллиона долларов, несмотря на расставание, но она хранит украшение в безопасном месте дома, пока участвует в съемках «Свадьбы из дробовика» с Джошем Дюамелем в Доминиканской Республике.