Стала известна причина расставания Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса
Фото: Instagram/@arod
В четверг, 15 апреля, стало известно, что пара расторгла помолвку после четырехлетних отношений. Звезды уточнили, что решили остаться друзьями. Как отметили источники, 51-летняя певица и 45-летний бывший игрок Yankees пытались наладить отношения после некого «подрыва доверия» исполнительницы. Слухи об измене Родригеса появились после того, как мужчину заметили с 30-летней звездой реалити-шоу Мэдисон Лекрой.
Издание E! пишет, что Лопес была «недовольна уже какое-то время» и, наконец, «чувствует себя спокойно», так как решила прекратить отношения после четырех лет совместной жизни и двух лет помолвки.
«Она довольна своим решением, потому что знает: Алекс все еще будет в ее жизни, только в другом качестве», - добавили инсайдеры. При этом источники, близкие к спортсмену, уточнили, что Родригес до сих пор надеется: они с актрисой будут вместе. «Он делает все, что в его силах, чтобы сделать Джей Ло счастливой», - добавили они.
У Лопес остается бриллиантовое обручальное кольцо стоимостью 1,8 миллиона долларов, несмотря на расставание, но она хранит украшение в безопасном месте дома, пока участвует в съемках «Свадьбы из дробовика» с Джошем Дюамелем в Доминиканской Республике.
Фото: Instagram/@arod
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