Хадид, Дженнер и другие звезды, которые носят одежду старше их самих
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
6 июля состоялось долгожданное открытие Каннского кинофестиваля, который в этом году наконец-таки проходит в привычном режиме. Белла Хадид не упустила своего звездного часа и снова забрала все внимание на себя и свою фигуру в платье Jean Paul Gaultier 19-летней давности. В 2002 году в нем же дефилировала на показе коллекции от-кутюр Наоми Кэмпбелл.
Фото: Vogue.com
Королева Максима
Королева Максима выгуляла любимый винтажный аксессуар на встрече в Школе бизнеса в Роттердаме. Ее Величеству попалась настоящая находка — сумка Susan Gail с бамбуковой фурнитурой, тренд на которую возник в 1940-е годы. После войны бренды старались экономить, поэтому и детали для аксессуаров изготавливали из бамбуковых стеблей, которые были в разы дешевле металлической фурнитуры. Так появились легендарные Gucci Bamboo, которые так любила принцесса Диана.
Сумку, как у королевы Нидерландов, сейчас можно поймать на ресейл-платформах и винтажных маркетах, а выпущена была модель в семидесятых годах — с ее владелицей они почти ровесницы.
Фото: Globallook
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер не прочь поискать модные диковины, и в ее арсенале их немало. Модель то и дело хвастается винтажными босоножками Chanel и Christian Dior, умудряется находить редкие японские джинсы. Не так давно звезда пришла на 72-й благотворительный вечер школы Парсонс во всеоружии — с бойфрендом Трэвисом Скоттом (с которым то сходится, то разрывает отношения), 3-летней Сторми и в платье Jean Paul Gaultier из коллекции 1987 года.
Фото: Eastnews
Кейт Миддлтон
Бережливая Кейт Миддлтон решила не рисковать новой обувью во время поездки на ферму, поэтому выбрала самый удачный вариант для прогулки вдоль сенных снопов вместе с овцами. Герцогиня надела брутальные кожаные сапоги Penelope Chilvers, которым уже больше 17 лет. Некогда они стоили немало — 475 фунтов (около 49 000 рублей).
Фото: Globallook
С особым трепетом Кэтрин относится к фамильным украшениям и частенько берет драгоценности из шкатулки Елизаветы II. Например, эти жемчужные серьги с бриллиантами королева надевала в 1977 году в честь своего 50-летия.
Фото: Globallook
Королева Летиция
Королева Летиция и вовсе отказалась от шопинга. Зачем, если запасов во дворцовой гардеробной хватит и на нее, и на подрастающих инфант. Главное — вовремя вспомнить о завалявшемся в дальнем ящике наряде — в тот самый момент, когда он снова в тренде. К полосатому топу Hugo Boss Ее Величество добавила элегантный жакет с рукавами-«колокольчиками», который носила еще в 2008 году.
Фото: Globallook
Джессика Симпсон
Многодетная мама Джессика Симпсон заметно набрала за последнюю беременность, но так же стремительно сбросила лишний вес. Похудение было успешным — настолько, что найденные во время разбора гардероба джинсы 14-летней давности пришлись впору. Ничто так не радует, как возвращение к 40-му размеру.
Фото: Instagram @jessicasimpson
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Фото: Globallook / GettyImages / Vogue.com / Instagram
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