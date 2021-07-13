Хадид, Дженнер и другие звезды, которые носят одежду старше их самих

Королева Максима

Королева Максима выгуляла любимый винтажный аксессуар на встрече в Школе бизнеса в Роттердаме. Ее Величеству попалась настоящая находка — сумка Susan Gail с бамбуковой фурнитурой, тренд на которую возник в 1940-е годы. После войны бренды старались экономить, поэтому и детали для аксессуаров изготавливали из бамбуковых стеблей, которые были в разы дешевле металлической фурнитуры. Так появились легендарные Gucci Bamboo, которые так любила принцесса Диана.

Сумку, как у королевы Нидерландов, сейчас можно поймать на ресейл-платформах и винтажных маркетах, а выпущена была модель в семидесятых годах — с ее владелицей они почти ровесницы.