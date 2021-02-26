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Как не нужно носить мини: 5 неудачных звездных примеров

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Бритни Спирс

Фото: Globallook

За экстремально короткую длину платьев звездам достается чаще всего. От злостных хейтеров страдает Яна Рудковская, которой то и дело советуют одеваться скромнее и «по возрасту», а в адрес Бритни Спирс и вовсе никто не жалеет язвительных комментариев. Чтобы избежать модных конфузов с мини, советуем присмотреться к примерам селебрити: многие из них попадали в объективы папарацци с самых пикантных ракурсов.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Фото: Globallook

На своих выступлениях Дженнифер Лопес выкладывается на все сто, а иногда и раскрывает самые неожиданные секреты. Облачившись в ультракороткое платье в духе фигуристок, поп-дива не учла один момент — тот самый, который предательски выглянул во время энергичного танца под один из хитов. Что ж, одно можно сказать точно: Джей Ло определенно нечего стесняться — таким формам в 51 остается только позавидовать.

Бритни Спирс

Бритни Спирс

Что случилось с Бритни Спирс — волнует многих. Фаны сошлись на том, что певицу держат в заложниках ее собственные родители, которые борются в суде за право распоряжаться круглой суммой на счету дочери. Тем временем, Брит энергично танцует на камеру и не скрывает теплых чувств к 26-летнему бойфренду Сэму Асгари. А все это — в платьях, будто ждавших своего звездного часа с 2000-х, и шортах, которые легко потерять и невозможно забыть.

Виктория Дайнеко

Виктория Дайнеко

Фото: Instagram @victoriadaineko

Викторию Дайнеко обвиняли в слишком уж нескромных нарядах для отдыха в Дубае. А певица смело демонстрирует стройные ноги и «светит» нижним бельем в ультракороткой юбке с воланами. За такую фигуру предлагаем простить звезде ее маленькое модно прегрешение.

Эшли Грэм

Эшли Грэм / Instagram @ashleygraham

Формы Эшли Грэм уже стали легендой, а сама модель — чуть ли не идейным вдохновителем адептов бодипозитива. Роскошные формы пышнотелая красотка решила не скрывать и на одну из съемок надела платье, оставившее слишком мало места для фантазии. Чему поучиться — выбирайте сами: смелости или более внимательному выбору размера одежды.

Лариса Долина

Лариса Долина

Фото: Пресс-служба

На церемонию награждения лауреатов Российской национальной премии «Виктория — 2020» в Кремлевском дворце Лариса Долина пришла в крайне дерзком образе с блестящим мини-платьем, виднеющимся бра и брутальными ботфортами. Пару сантиметров к длине и сапоги-трубы с широкими голенищами, возможно, помогли бы подчеркнуть нужное и сделать силуэт безупречным.

Звезды нередко претерпевают модные поражения, и это обсуждают все. Ранее мы рассказывали о модных фиаско Ким Кардашьян, которая то дефилирует в тесных латексных леггинсах, то позирует в платье, испачканном заварным кремом. Подробнее читайте на Passion.ru.

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Фото: Instagram

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