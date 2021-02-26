Как не нужно носить мини: 5 неудачных звездных примеров

На церемонию награждения лауреатов Российской национальной премии «Виктория — 2020» в Кремлевском дворце Лариса Долина пришла в крайне дерзком образе с блестящим мини-платьем, виднеющимся бра и брутальными ботфортами. Пару сантиметров к длине и сапоги-трубы с широкими голенищами, возможно, помогли бы подчеркнуть нужное и сделать силуэт безупречным.

Звезды нередко претерпевают модные поражения, и это обсуждают все. Ранее мы рассказывали о модных фиаско Ким Кардашьян, которая то дефилирует в тесных латексных леггинсах, то позирует в платье, испачканном заварным кремом. Подробнее читайте на Passion.ru.

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