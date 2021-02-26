Как не нужно носить мини: 5 неудачных звездных примеров
Фото: Globallook
Дженнифер Лопес
Фото: Globallook
На своих выступлениях Дженнифер Лопес выкладывается на все сто, а иногда и раскрывает самые неожиданные секреты. Облачившись в ультракороткое платье в духе фигуристок, поп-дива не учла один момент — тот самый, который предательски выглянул во время энергичного танца под один из хитов. Что ж, одно можно сказать точно: Джей Ло определенно нечего стесняться — таким формам в 51 остается только позавидовать.
Бритни Спирс
Что случилось с Бритни Спирс — волнует многих. Фаны сошлись на том, что певицу держат в заложниках ее собственные родители, которые борются в суде за право распоряжаться круглой суммой на счету дочери. Тем временем, Брит энергично танцует на камеру и не скрывает теплых чувств к 26-летнему бойфренду Сэму Асгари. А все это — в платьях, будто ждавших своего звездного часа с 2000-х, и шортах, которые легко потерять и невозможно забыть.
Виктория Дайнеко
Фото: Instagram @victoriadaineko
Викторию Дайнеко обвиняли в слишком уж нескромных нарядах для отдыха в Дубае. А певица смело демонстрирует стройные ноги и «светит» нижним бельем в ультракороткой юбке с воланами. За такую фигуру предлагаем простить звезде ее маленькое модно прегрешение.
Эшли Грэм
Формы Эшли Грэм уже стали легендой, а сама модель — чуть ли не идейным вдохновителем адептов бодипозитива. Роскошные формы пышнотелая красотка решила не скрывать и на одну из съемок надела платье, оставившее слишком мало места для фантазии. Чему поучиться — выбирайте сами: смелости или более внимательному выбору размера одежды.
Лариса Долина
Фото: Пресс-служба
На церемонию награждения лауреатов Российской национальной премии «Виктория — 2020» в Кремлевском дворце Лариса Долина пришла в крайне дерзком образе с блестящим мини-платьем, виднеющимся бра и брутальными ботфортами. Пару сантиметров к длине и сапоги-трубы с широкими голенищами, возможно, помогли бы подчеркнуть нужное и сделать силуэт безупречным.
Звезды нередко претерпевают модные поражения, и это обсуждают все. Ранее мы рассказывали о модных фиаско Ким Кардашьян, которая то дефилирует в тесных латексных леггинсах, то позирует в платье, испачканном заварным кремом. Подробнее читайте на Passion.ru.
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Фото: Instagram
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