За первой леди Америки пристально следят все глянцевые издания мира. Ее стиль смело сравнивают со стилем Джеки Кеннеди и пророчат славу новой модной политической иконы. Passion.ru не остался в стороне и изучил стиль Мелании Трамп, а теперь предлагает вам перенять самые выигрышные его аспекты.

Яркие краски Мелания одна из немногих первых леди, кто не загоняет себя в рамки пастельных и офисных оттенков. Даже для полетов она выбирает яркие платья и туфли в тон. На деловых встречах ее легче увидеть в ярко-алом костюме-двойке, чем в строгом смокинге. Даже свои любимые платья-футляры Мелания чаще всего выбирает приятного василькового или небесного цвета. И кто только придумал, что образ деловой женщины — это скучно?

Мелания и Дональд Трамп

Идеальные пропорции Напомним, что Мелании уже 47 лет, у нее подрастает сын, но бывшая модель продолжает следить за фигурой и грамотно подбирать фасоны, которые подчеркивают ее формы. Баски, тонкие и широкие ремешки, юбки-карандаши и юбки-трапеции, платья-футляры и жакеты — миссис Трамп акцентирует внимание на талии, формируя силуэт песочные часы. Несмотря на то, что любая женщина с фигурой и формами, как у Мелании, может позволить себе носить практически любые фасоны, возраст и положение все-таки обязывают придерживаться некоторого дресс-кода. Но выбор, сделанный в пользу самого женственного акцента в одежде — подчеркнутой талии — только плюсик к стилю. В отличие от своей нынешней конкурентки в модной прессе, Брижит Макрон, Мелания не носит джинсы и редко позволяет себе мини-юбки. Ее образ всегда сдержанный и максимально жественный, а порой и в меру сексуальный. Первая леди США не застегивает рубашку на все пуговицы, носит платья из летящего шелка, конечно, только на свесткие выходы, не боится открывать руки. Впрочем, мы не заметили ни одного наряда с глубоким декольте. Она не носит и вычурных украшений. А одним из любимейших аксессуаров выбрала большие солнцезащитные очки.

Мелания Трамп и Брижит Макрон

Минимализм Некоторые модные критики обвиняют Меланию в однообразии при подборе образов. Да, она не любит экспериментировать с фасонами и цветом обуви. Зато очень редко ошибается и составляет продуманные минималистичные комплекты. Кстати, Мелания Трамп редко использует экстрамодные вещи, а также старается не носить более трех различных цветов. Выглядеть стильно в простых вещах — это тоже искусство.

Бэррон, Мелания и Дональд Трамп

Помните ее голубой костюм от Ralf Lauren, перчатки и лодочки во время инаугурации Трампа? После этого выхода многие жены политиков или же просто женщины, приближенные к власти, массово полюбили этот оттенок, а также фасоны с подчернутой линией плеч. Некоторые СМИ даже писали, что жена президента Франции однажды практически скопировала наряд Мелании. Впрочем, Макрон тогда выбрала более короткое платье и жакет, который не слишком украшал ее фигуру. А Мелания опять выиграла модную битву. Похоже, в политике теперь тоже есть свой трендсеттер.

Дональд и Мелания Трамп 1 / 3