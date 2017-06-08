Отличительная черта девушек с таким типом фигуры — тяжелый низ. Вы можете быть сколько угодно стройной, но все равно останетесь обладательницей выдающихся ягодиц и довольно широких бедер. Посмотрите на Ким Кардашьян и ее сестер: практически весь «клан» — яркие представительницы женщин-«груш».

Конечно, брать пример с них мы не советуем. Ким зачастую совершает очень много ошибок, например, носит слишком обтягивающие вещи и брюки неправильной длины. Для того чтобы фигура выглядела гармонично, нужно уравновесить тяжелый низ и узкий верх. Итак, способ номер один: выбирайте топы с активной фурнитурой на плечах и с U- или V-образным декольте. Ваша цель — отвлечь внимание от проблемной части тела. С этим также отлично справляются массивные колье и длинные серьги, а еще шарфы и броши.

Создать желаемый силуэт «песочные часы» можно с помощью блузы длиной до середины бедра с расклешенными рукавами, темных прямых брюк со стрелкой и пояска на талии. Джинсы-клеш средней посадки — прекрасная альтернатива классическим брюкам, они тоже отвлекают внимание от бедер. К сожалению, если у вас фигура «груша», то носить светлые или слишком принтованные вещи все же не стоит. Но это не относится к летним платьям. Главное, чтобы фон был черным, а узор — крупным и довольно редким. Лучше, если он будет сосредоточен в области груди.

Что же касается обуви — каблуки и еще раз каблуки. Широкий высокий каблук сделает ноги визуально длиннее. Впрочем, экстремальные шпильки — не ваша история.

Предлагаем рассмотреть три модных образа, которые удачно маскируют проблемную зону.

Образ с удлиненным жакетом

1- Брюки Alexander McQueen, цена по запросу; 2 - Очки Dior, цена по запросу; 3 - Топ Andrea Bogosian (farfetch), 28 140 руб; 4 - Сумка Michael Kors, 18 655 руб; 5 - Блейзер River Island, 6600 руб; 6 - Босоножки Geox, 3585 руб.

Такой look сделает пропорции гармоничными. Полоска и белый цвет добавят объема плечам и груди. А прямой крой и темный цвет брюк визуально замаскируют бедра.

Образ с блузой с расклешенными рукавами

1 - Джинсы Frame Denim, 13 099 руб.; 2 - Шляпа Сuyana, 4875 руб.; 3 - Блуза Roberto Cavalli ; 4 - Босоножки Michael Michael Kors, 8145 руб.; 5 - Ремень Steven By Steve Madden, 850 руб.

При составлении этого комплекта мы учли сразу несколько правил. Во-первых, V-образный воротник блузы и оборки акцентируют внимание на зоне декольте, во-вторых, поясок делает акцент на талии, а босоножки на каблуке завершают образ в целом.

Образ с кроп-топом

1 - Юбка Uniqlo, 1490 руб.; 2 - Серьги ROSEGAL, 245 руб.; 3 - Топ Topshop, 1900 руб.; 4 - Сумка Alexander Wang, 31 870 руб.; 5 - Босоножки Michael Michael Kors, 8145 руб.

Неслучайно мы упомянули, что тяжелый низ может быть даже у очень стройных женщин. Именно для них мы собрали этот ультрамодный образ: кроп-топ и юбка с завышенной линией талии. Кстати, юбка должна быть или чуть ниже колена или до середины икры и обязательно свободного кроя и А-силуэта. Юбку-карандаш оставим для Ким Кардашьян. Активные серьги станут изюминкой образа и привлекут внимание к шее и тонким ключицам.

Фото: Pexels.com, архивы Passion.ru, архивы пресс-служб