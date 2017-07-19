Каждый день, собираясь на работу, учебу или прогулку с друзьями, перед нами стоит задача создать неповторимый образ. Самое главное — правильно подобрать обувь, чтобы она гармонично сочеталась с нарядом.

Passion.ru рассказывает все о самых знаковых моделях обуви, которые будут актуальны еще не один сезон.

Кеды или кроссовки Спортивная обувь, пожалуй, самый удобный предмет гардероба. В ней удобно передвигаться по городу, устраивать многочасовые прогулки и танцевать до утра, она не требует соблюдения строгости и определенных условий в одежде. В новом сезоне дизайнеры Emilio Pucci, Marni и Marc Jacobs советуют отойти от классического понимания спортивной обуви и обратить внимание на яркие и слегка экстравагантные модели. Если вы все же не хотите экспериментировать, то классические модели Converse или Adidas вам точно придутся по вкусу.

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Босоножки с тонкими ремешками Вариант обуви, подходящий для торжественных встреч и мероприятий. Например, ни одна коллекция Manolo Blahnik не обходится без идеальной пары классических босоножек на высоком каблуке с тонкими ремешками. Такая обувь не только сделает ноги изящнее и стройнее, но и создаст роскошный образ, особенно в сочетании с приталенным платьем чуть ниже колена. Такие мы видели в последних коллекциях Jimmy Choo, Valentino, Giuseppe Zanotti.

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Балетки или лоферы Более удобной альтернативой обуви на высоком каблуке являются балетки или лоферы. Для летнего сезона выбирайте яркие варианты с разнообразным декором: шнуровкой, кисточками, пайетками — как в новой коллекции Gucci и Isabel Marant, а для осени подойдут модели нейтральных цветов из коллекций Burberry, Tod’s и Bally. Смело сочетайте их с любыми предметами гардероба: юбкой, платьем, брюками, джинсами или шортами.

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Лодочки Пожалуй, самая вечная модель обуви — туфли-лодочки. В сезоне осень-зима 2017-2018 Dolce & Gabbana советуют выбирать лодочки с пестрым орнаментом и сочетать их с ярким топом и зауженной книзу юбкой, а Tom Ford предлагает миксовать лодочки нейтральных оттенков с ярким платьем-трапецией. Коллекции будущего сезона насыщены всевозможными красками, оттенками и рисунками, а если вы желаете придерживаться более классического варианта, но выглядеть элегантно, то модели от Jimmy Choo, Manolo Blahnik и Louboutins составят прекрасную пару вашему деловому костюму.

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Танкетка Танкетка — отличный аналог тонкому каблуку. В таких босоножках вы чувствуете себя намного легче, ведь вес распределяется не только на носок. Не бойтесь моделей в кислотном ярком цвете, с широкой полоской, на высокой танкетке, украшенных различным декором: паейтками, камнями, бахромой, как в коллекциях Balmain, Gucci и Casadei. А для того чтобы создать образ романтичной девушки из Прованса, выбирайте босоножки с танкеткой, декорированной джутовой веревкой.

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Оксфорды Пара обуви, которая незаменима как в мужском, так и в женском гардеробе. В отличие от мужчин, для которых оксфорды являются частью классического костюма, девушки могут сочетать данную пару обуви с джинсами или летящей юбкой. В новом сезоне дизайнеры предлагают различные вариации оксфордов: на контрастной подошве или с люверсами, украшенные камнями.

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Байкер-бутс Шнуровка и грубая подошва — идеальная история для создания образа в стиле гранж или панк. Хотя бы одна пара такой обуви должна быть у вас в гардеробе. Даже если вы придерживаетесь романтичного стиля в одежде, это не повод отказывать себе в классических Dr. Martens. Сочетайте их с джинсами, кожаной курткой или же подберите к ним женственное летящее платье и шляпу.

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Ботильоны на каблуке Ботильоны — это самый беспроигрышный вариант для холодного лета или осени. Выбирайте модели из замши или кожи любого оттенка и с любым орнаментом, на высоком или низком каблуке. Ищите варианты, которые идеально будут сочетаться как с платьем, так и с брючным костюмом. Дизайнеры Santoni и Chloe советуют выбирать в новом сезоне модели на устойчивом каблуке и длиной чуть выше щиколотки.

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Жокейские сапоги Из сезона в сезон на подиумах мы видим различные вариации жокейских сапог: прямой формы до колена, со шнуровкой, из замши и кожи, на каблуке. Мы рекомендуем выбирать классические модели из кожи темного цвета. Такая пара обуви будет прекрасно сочетаться не только с коротким приталенным платьем или юбкой, но и с плащом и пальто чуть ниже колена, как на показах Isabel Marant и Stuart Weitzman.

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