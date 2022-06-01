Платье для танца живота, трусы с пайетками и другие модные провалы звезд в мае
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Фото: Eastnews
Адриана Лима
Отличилась модель Адриана Лима, которая все чаще появляется на светских мероприятиях, несмотря на приличный срок беременности. Ангел Victoria’s Secret, по всей видимости, решила повторить все подвиги Рианны: барбадосская дива уже родила и передала эстафету по обнаженным аутфитам.
Один из нарядов для Каннского кинофестиваля вызвал много споров в сети: платье Лимы бренда Nicolas Jebran сравнивали с костюмом для танца живота.
Фото: Dpa
Мадонна и ее сын Дэвид Банда
Досталось от читателей таблоидов и сыну Мадонны Дэвиду Банду Чикконе-Ричи, которые отметились в числе болельщиков на боксерском поединке Джервонты Дэвиса и Роландо Дэвиса. Оба — в новинках из коллаборации Balenciaga x Adidas. Если Мадонна в трениках осталась в стороне, то образ ее 16-летнего сына с алым платьем буквально разобрали на детали.
Фото: Eastnews
Леди Виктория Харви
Вернемся в Канны, где на одной из премьер у аристократки леди Виктории Харви случился конфуз. 45-летняя светская львица вышла на красную дорожку в золотистом платье с экстремальными разрезами, созданным дизайнером Скоттом Хенсалом. Звезда так увлеклась позированием фотографам, что наряд случайно оголил ее грудь перед десятками объективов.
Фото: Globallook
Марион Котийяр
Сразу два модных поражения претерпела Марион Котийяр, которая запаслась целым арсеналом нарядов Chanel. Для затравки актриса похвасталась стройными ногами в блестящих микрошортах, позабыв о правилах дресс-кода и приличия, а на десерт припасла нежное мини-платье с брутальными ботинками. Последние вызвали много вопросов у пользователей сети, и главных из них — «зачем».
Dpa
Dpa
Кортни Кардашьян
В мае состоялось еще одно долгожданное событие: Кортни Кардашьян вышла замуж за музыканта Трэвиса Баркера. Вечеринку накануне торжества пара решила провести на яхте, путешествуя вдоль берегов Портфино. Яхтенный дресс-код бизнесвумен мало волновал, поэтому она смело взбиралась на борт в микроплатье и на каблуках, демонстрируя нижнее белье притаившимся папарацци.
Любопытно, что мероприятие от и до было оплачено компанией Dolce & Gabbana. Нетрудно догадаться, в нарядах какой марки щеголяли гости. Напомним, что в 2018 году один из дизайнеров модного дома, Стефано Габбана, публично оскорбил все семейство Кардашьян, назвав его представительниц «дешевыми».
Фото: Eastnews
Ранее мы обсуждали обратную сторону идеальных фотографий звезд с обложек журналов и красных дорожек. Многие знаменитости далеки от идеала, имеют комплексы и корректируют свои несовершенства одеждой. Так, Дженнифер Лопес компенсирует низкий рост высотой шпилек, а Холли Берри открыто демонстрирует шестой палец в открытых босоножках. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / Eastnews