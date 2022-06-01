Платье для танца живота, трусы с пайетками и другие модные провалы звезд в мае

Адриана Лима

Отличилась модель Адриана Лима, которая все чаще появляется на светских мероприятиях, несмотря на приличный срок беременности. Ангел Victoria’s Secret, по всей видимости, решила повторить все подвиги Рианны: барбадосская дива уже родила и передала эстафету по обнаженным аутфитам.

Один из нарядов для Каннского кинофестиваля вызвал много споров в сети: платье Лимы бренда Nicolas Jebran сравнивали с костюмом для танца живота.