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«Грустный» бюст, шестой палец и не только: что звезды маскируют одеждой

В век соцсетей, где фильтры и ретушь решают, трудно не сравнивать себя с другими. Кажется, всегда есть кто-то стройнее, ярче и успешнее. Однако от иллюзий стоит избавляться: даже знаменитости, десятки раз сияющие на обложках глянца, не так идеальны, как кажутся. Рассказываем, что (и как) маскируют одеждой Хайди Клум, Холли Берри и другие!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Хайди Клум

Фото: Globallook

Хайди Клум

Многодетная мама Хайди Клум свой бюст от глаз поклонников не скрывает — даже наоборот. За единство половин отвечают лифы с пуш-ап-эффектом, которые помогают добиться безупречной формы и объема. А главное — создают трудности любому собеседнику, ведь смотреть в глаза становится практически невозможно.

Хайди Клум

Dpa

Хайди Клум

Dpa

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян предпочитает оставлять тему груди полностью раскрытой, поэтому смело надевает блейзеры на голое тело, не боясь порывов ветра. Секрет оказался простым: звезда реалити-шоу годами подклеивала грудь строительным скотчем, пока не выпустила специальный тейп для бюста под собственным брендом.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Фото: Dpa

На последнем балу Met Gala Ким вновь стала самой обсуждаемой знаменитостью — ее даже не удалось переплюнуть Каре Делевинь, которая позировала на знаменитой лестнице топлес.

Кардашьян как всегда тщательно подготовилась к главному модному событию года, даже платье Мерилин Монро смогла раздобыть. Под белоснежными мехами телезвезда скрывала нижнее белье: наряд кинодивы не сошелся в бедрах и его пришлось просто завязать на спине.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

Фото: Dpa

Джулия Фокс

Джулия Фокс стала, пожалуй, одним из самых успешным проектом Канье Уэста. Их роман продлился недолго, однако Йе сделал из экс-возлюбленной настоящую звезду.

Предпочтения Канье понятны: рэпер определенно любит пышные формы, и Джулия — их обладательница. Однако не стоит забывать об удачных образах и ракурсах: не так давно папарацци поймали актрису на пляже, и ее ягодицы определенно не в тонусе, хотя в облегающих платьях и кэтсьютах всегда выглядят безупречно.

Джулия Фокс

Джулия Фокс

Фото: GettyImages

Холли Берри

Холли Берри имеет врожденную аномалию — на ее правой ноге шесть пальцев. К счастью, актрису это не особо смущает: она обожает классические лодочки, но и от остромодных босоножек на тонких ремешках никогда не отказывается.

Холли Берри

Холли Берри

Фото: Dpa

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес редко появляется без каблуков, а таланту звезды балансировать на запредельно высоких шпильках остается только позавидовать. Поп-дива надевает их на яхтенные свидания с возлюбленным, на шопинг и даже в школу, когда забирает детей. По всей видимости, высотой Джей Ло компенсирует невысокий рост (164 сантиметра), хотя без каблуков и за руку с Беном Аффлеком она выглядит достаточно мило.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Eastnews

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Eastnews

Ранее мы обсуждали модные лайфхаки знаменитостей, которые годами удерживают свой статус икон стиля. В их числе — Моника Беллуччи, Анджелина Джоли, Виктория Бекхэм и другие. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa / Eastnews / GettyImages

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