«Грустный» бюст, шестой палец и не только: что звезды маскируют одеждой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Хайди Клум
Многодетная мама Хайди Клум свой бюст от глаз поклонников не скрывает — даже наоборот. За единство половин отвечают лифы с пуш-ап-эффектом, которые помогают добиться безупречной формы и объема. А главное — создают трудности любому собеседнику, ведь смотреть в глаза становится практически невозможно.
Dpa
Dpa
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян предпочитает оставлять тему груди полностью раскрытой, поэтому смело надевает блейзеры на голое тело, не боясь порывов ветра. Секрет оказался простым: звезда реалити-шоу годами подклеивала грудь строительным скотчем, пока не выпустила специальный тейп для бюста под собственным брендом.
Фото: Dpa
На последнем балу Met Gala Ким вновь стала самой обсуждаемой знаменитостью — ее даже не удалось переплюнуть Каре Делевинь, которая позировала на знаменитой лестнице топлес.
Кардашьян как всегда тщательно подготовилась к главному модному событию года, даже платье Мерилин Монро смогла раздобыть. Под белоснежными мехами телезвезда скрывала нижнее белье: наряд кинодивы не сошелся в бедрах и его пришлось просто завязать на спине.
Фото: Dpa
Джулия Фокс
Джулия Фокс стала, пожалуй, одним из самых успешным проектом Канье Уэста. Их роман продлился недолго, однако Йе сделал из экс-возлюбленной настоящую звезду.
Предпочтения Канье понятны: рэпер определенно любит пышные формы, и Джулия — их обладательница. Однако не стоит забывать об удачных образах и ракурсах: не так давно папарацци поймали актрису на пляже, и ее ягодицы определенно не в тонусе, хотя в облегающих платьях и кэтсьютах всегда выглядят безупречно.
Фото: GettyImages
Холли Берри
Холли Берри имеет врожденную аномалию — на ее правой ноге шесть пальцев. К счастью, актрису это не особо смущает: она обожает классические лодочки, но и от остромодных босоножек на тонких ремешках никогда не отказывается.
Фото: Dpa
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес редко появляется без каблуков, а таланту звезды балансировать на запредельно высоких шпильках остается только позавидовать. Поп-дива надевает их на яхтенные свидания с возлюбленным, на шопинг и даже в школу, когда забирает детей. По всей видимости, высотой Джей Ло компенсирует невысокий рост (164 сантиметра), хотя без каблуков и за руку с Беном Аффлеком она выглядит достаточно мило.
Eastnews
Eastnews
Ранее мы обсуждали модные лайфхаки знаменитостей, которые годами удерживают свой статус икон стиля. В их числе — Моника Беллуччи, Анджелина Джоли, Виктория Бекхэм и другие. Подробности ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / Eastnews / GettyImages