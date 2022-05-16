«Грустный» бюст, шестой палец и не только: что звезды маскируют одеждой

На последнем балу Met Gala Ким вновь стала самой обсуждаемой знаменитостью — ее даже не удалось переплюнуть Каре Делевинь, которая позировала на знаменитой лестнице топлес.

Кардашьян как всегда тщательно подготовилась к главному модному событию года, даже платье Мерилин Монро смогла раздобыть. Под белоснежными мехами телезвезда скрывала нижнее белье: наряд кинодивы не сошелся в бедрах и его пришлось просто завязать на спине.