Это мальчик: Рианна и A$AP Rocky стали родителями

Барбадосская певица Рианна и рэпер A$AP Rocky стали родителями, сообщает издание TMZ. По сообщениям американских СМИ, ребенок появился 13 мая в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Всю беременность 34-летняя исполнительница ходила на каблуках и выставляла напоказ голый живот. При этом, сама она признавалась, что действительно наслаждается периодом ожидания малыша. Она не меняла свои планы и не подстраивалась под изменения организма.

«Мое тело сейчас проходит невероятный период, и я не собираюсь стыдиться этого. Это время должно быть праздничным. Почему надо скрывать свою беременность? Я хоть и не планировала ее, но уж точно не против. Я не высчитывала, когда у меня овуляция и все такое. Мы просто хорошо провели время», — рассказала о своей беременности Рианна журналу Vogue.