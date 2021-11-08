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От жокейских до классики: 10 пар черных сапог на каждый день (и не только)

Черные сапоги были замечены в арсенале, пожалуй, каждой модницы: от первых леди до самых стильных девушек Instagram. Неудивительно, ведь лучше базы на осенне-зимний сезон и не придумать. Мы нашли сразу десять стильных вариантов на каждый день и для особых случаев, а в качестве бонуса — собрали галерею вдохновляющих образов. Листайте, чтобы увидеть больше!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дональд и Мелания Трамп

Фото: Dpa

Ирина Шейк, например, знает не понаслышке, что черные сапоги — самые универсальные. Поэтому брала их с собой на Ибицу, где позировала в ботфортах Burberry и неоновом бикини, а затем придумала на их основе соблазнительный костюм на Хэллоуин.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Instagram @irinashayk

Брутальный силуэт

Брутальность — второе имя нового сезона. Поэтому в ход идет тяжелая артиллерия — широкие голенища, тракторная подошва, блочные каблуки и нарочито грубый силуэт. Комплиментов сапогам-трубам из гладкой кожи было сказано немало, однако конкуренцию в этом году им составят жокейские. Камиль Шарьер (как и львиная доля фэшиониста) носит их с легинсами, мини-юбками и шортами, в паре с которыми ноги кажутся еще стройнее, а сапоги — еще массивнее.

Слева направо: Respect, 17 999 руб; Ekonika, 20 990 руб; Vagabond, 29 800 руб; s.Oliver, цена по запросу.

Слева направо: Respect, 17 999 руб; Ekonika, 20 990 руб; Vagabond, 29 800 руб; s.Oliver, цена по запросу.

Фото: Instagram @camillecharriere / архивы пресс-служб

Высокие казаки

Вдохновляйтесь героями и героинями вестерна: ковбойские сапоги и на этот раз на пике популярности. Если вы все еще не обзавелись идеальной парой — ловите сразу три варианта, на которые стоит обратить внимание. Выбирайте высокие казаки с широкими голенищами и скошенными каблуками, чтобы максимально походить на хозяйку ранчо. Применение — без границ: носите и с шифоновыми миди-платьями в стиле бохо, добавляйте в образ с джинсами и объемными блейзерами — когда угодно и куда угодно.

Слева направо: & Other Stories, 22 990 руб; Portal, 16 990 руб; 8 by Yoox, 20 600 руб.

Слева направо: & Other Stories, 22 990 руб; Portal, 16 990 руб; 8 by Yoox, 20 600 руб.

Фото: Instagram @camillecharriere / архивы пресс-служб

Классика

Елена Перминова поспешила примерить горячие новинки Fendi, а мы — подсмотреть силуэт сапог, которые претендуют на роль базовых и в вашем гардеробе. Взбирайтесь на комфортную высоту и не упускайте из виду фигурные каблуки — с ними даже самая лаконичная пара будет смотреться эффектнее. Не сдают позиции и текстуры, в частности, горячо любимая кожа рептилий, которые снова врываются в бетонные джунгли.

Слева направо: Portal, 18 990 руб; Mango, 14 999 руб; Mascotte, 19 990 руб.

Слева направо: Portal, 18 990 руб; Mango, 14 999 руб; Mascotte, 19 990 руб.

Фото: Instagram @lenaperminova / архивы пресс-служб

Дизайнеры в этом сезоне предлагали нам обувь на любой вкус и уж точно на все случаи жизни. Bottega Veneta и Burberry сделали ставки на «рыбацкие» сапоги до бедер, Chanel и Miu Miu — на унты, как у снежного человека, а Céline показали самые модные казаки года. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Dpa / Instagram