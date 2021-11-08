От жокейских до классики: 10 пар черных сапог на каждый день (и не только)
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Ирина Шейк, например, знает не понаслышке, что черные сапоги — самые универсальные. Поэтому брала их с собой на Ибицу, где позировала в ботфортах Burberry и неоновом бикини, а затем придумала на их основе соблазнительный костюм на Хэллоуин.
Фото: Instagram @irinashayk
Брутальный силуэт
Брутальность — второе имя нового сезона. Поэтому в ход идет тяжелая артиллерия — широкие голенища, тракторная подошва, блочные каблуки и нарочито грубый силуэт. Комплиментов сапогам-трубам из гладкой кожи было сказано немало, однако конкуренцию в этом году им составят жокейские. Камиль Шарьер (как и львиная доля фэшиониста) носит их с легинсами, мини-юбками и шортами, в паре с которыми ноги кажутся еще стройнее, а сапоги — еще массивнее.
Фото: Instagram @camillecharriere / архивы пресс-служб
Высокие казаки
Вдохновляйтесь героями и героинями вестерна: ковбойские сапоги и на этот раз на пике популярности. Если вы все еще не обзавелись идеальной парой — ловите сразу три варианта, на которые стоит обратить внимание. Выбирайте высокие казаки с широкими голенищами и скошенными каблуками, чтобы максимально походить на хозяйку ранчо. Применение — без границ: носите и с шифоновыми миди-платьями в стиле бохо, добавляйте в образ с джинсами и объемными блейзерами — когда угодно и куда угодно.
Фото: Instagram @camillecharriere / архивы пресс-служб
Классика
Елена Перминова поспешила примерить горячие новинки Fendi, а мы — подсмотреть силуэт сапог, которые претендуют на роль базовых и в вашем гардеробе. Взбирайтесь на комфортную высоту и не упускайте из виду фигурные каблуки — с ними даже самая лаконичная пара будет смотреться эффектнее. Не сдают позиции и текстуры, в частности, горячо любимая кожа рептилий, которые снова врываются в бетонные джунгли.
Фото: Instagram @lenaperminova / архивы пресс-служб
Дизайнеры в этом сезоне предлагали нам обувь на любой вкус и уж точно на все случаи жизни. Bottega Veneta и Burberry сделали ставки на «рыбацкие» сапоги до бедер, Chanel и Miu Miu — на унты, как у снежного человека, а Céline показали самые модные казаки года. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Dpa / Instagram