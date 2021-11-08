От жокейских до классики: 10 пар черных сапог на каждый день (и не только)

Высокие казаки

Вдохновляйтесь героями и героинями вестерна: ковбойские сапоги и на этот раз на пике популярности. Если вы все еще не обзавелись идеальной парой — ловите сразу три варианта, на которые стоит обратить внимание. Выбирайте высокие казаки с широкими голенищами и скошенными каблуками, чтобы максимально походить на хозяйку ранчо. Применение — без границ: носите и с шифоновыми миди-платьями в стиле бохо, добавляйте в образ с джинсами и объемными блейзерами — когда угодно и куда угодно.