Ирина Шейк примерила костюм женщины-кошки — с боди и «рыбацкими» сапогами

Трудно сделать выбор в пользу жизни или кошелька, когда перед вами Ирина Шейк, еще и во всеоружии. Модель выстроила образ вокруг эффектного боди, которое дополнила перчатками и плотными колготками. Для большего сходства добавила даже хвост и забавные кошачьи уши. Для создания костюма в ход пошли и модные трофеи из личного гардероба: завершили look брутальные кожаные ботфорты Burberry, напоминающие сапоги рыболова. В них Ирина уже восхищала поклонников летом, когда улетела отдыхать на Ибицу, где примеряла их с неоновым бикини.