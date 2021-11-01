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Ирина Шейк примерила костюм женщины-кошки — с боди и «рыбацкими» сапогами

Масштабная костюмированная вечеринка в честь Хэллоуина буквально захватила Instagram: на один вечер селебрити превращались в вампиров, оборотней и прочих героев торжества. Ирина Шейк решила примерить образ женщины-кошки — дерзкой и соблазнительной. Смотрим, что из этого получилось!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Трудно сделать выбор в пользу жизни или кошелька, когда перед вами Ирина Шейк, еще и во всеоружии. Модель выстроила образ вокруг эффектного боди, которое дополнила перчатками и плотными колготками. Для большего сходства добавила даже хвост и забавные кошачьи уши. Для создания костюма в ход пошли и модные трофеи из личного гардероба: завершили look брутальные кожаные ботфорты Burberry, напоминающие сапоги рыболова. В них Ирина уже восхищала поклонников летом, когда улетела отдыхать на Ибицу, где примеряла их с неоновым бикини.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Instagram @irinashayk

Прошедший Хэллоуин выдался ярким: селебрити примеряли самые неожиданные образы. Так, Хейли Бибер косплеила Бритни Спирс, Джиган и Оксана Самойлова перевоплотились в семейку Аддамс, а Ирина Шейк — в настоящую жену вампира. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Instagram @irinashayk