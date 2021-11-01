Ирина Шейк примерила костюм женщины-кошки — с боди и «рыбацкими» сапогами
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Трудно сделать выбор в пользу жизни или кошелька, когда перед вами Ирина Шейк, еще и во всеоружии. Модель выстроила образ вокруг эффектного боди, которое дополнила перчатками и плотными колготками. Для большего сходства добавила даже хвост и забавные кошачьи уши. Для создания костюма в ход пошли и модные трофеи из личного гардероба: завершили look брутальные кожаные ботфорты Burberry, напоминающие сапоги рыболова. В них Ирина уже восхищала поклонников летом, когда улетела отдыхать на Ибицу, где примеряла их с неоновым бикини.
Фото: Instagram @irinashayk
Прошедший Хэллоуин выдался ярким: селебрити примеряли самые неожиданные образы. Так, Хейли Бибер косплеила Бритни Спирс, Джиган и Оксана Самойлова перевоплотились в семейку Аддамс, а Ирина Шейк — в настоящую жену вампира. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Instagram @irinashayk