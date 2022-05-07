От Водяновой до Бекхэм: самые стильные и знаменитые многодетные мамы

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли сияет на красных дорожках, разделяя минуты славы со своими детьми. Как, например, в череде премьер фильма «Вечные», на которых она всегда появлялась в сопровождении детей.

Удивила поклонников знаменитых родителей и Шайло Джоли-Питт, которая вновь захотела быть девочкой после заявлений о том, что в имидже мальчика ей комфортнее. Мотивация, кстати, неплохая: Анджелина передала дочери по наследству одно из платьев Dior и позволила перешить его специально для нее.