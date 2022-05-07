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Уроки стиля
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От Водяновой до Бекхэм: самые стильные и знаменитые многодетные мамы

У звездных мам есть чему поучиться, особенно по части стиля. Героинями нашей подборки стали знаменитости, которые не забывали о трендах ни во время беременности, ни после рождения детей. Листайте галерею, чтобы увидеть больше образов!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Водянова

Фото: Dpa

Наталья Водянова

Наталья Водянова — пожалуй, лучшая реклама брендов, принадлежащих холиднгу LVMH. Мама пятерых детей смело экспериментирует со стилем, миксуя чинные жакеты и фатиновые юбки Christian Dior и порой футуристичные силуэты Louis Vuitton времен Вирджила Абло. Разнообразие в гардеробе модели настолько велико, что в нем, видимо, найдутся наряды под любое настроение: от «огненного» total-образа Vetements до нежных пудровых платьев и твидовых костюмов в духе Жаклин Кеннеди.

Антуан Арно и Наталья Водянова

Антуан Арно и Наталья Водянова

Фото: Globallook

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли сияет на красных дорожках, разделяя минуты славы со своими детьми. Как, например, в череде премьер фильма «Вечные», на которых она всегда появлялась в сопровождении детей.

Удивила поклонников знаменитых родителей и Шайло Джоли-Питт, которая вновь захотела быть девочкой после заявлений о том, что в имидже мальчика ей комфортнее. Мотивация, кстати, неплохая: Анджелина передала дочери по наследству одно из платьев Dior и позволила перешить его специально для нее.

Анджелина Джоли с детьми

Анджелина Джоли с детьми

Фото: Eastnews

Елена Перминова

Елена Перминова четвертого ребенка в мае 2021 года и теперь сын Саша — главный герой ее соцсетей. Сама же модель себе не изменяет: в ее арсенале то и дело появляются самые горячие новинки больших брендов, а из образов с ними можно составить мудборд для гардеробной мечты.

После четырех беременностей фигура Перминовой не перестает восхищать поклонников. Особенно тогда, когда в ход идут микротопы и самые экстремальные бикини.

Елена Перминова

Елена Перминова

Фото: Globallook

Виктория Бекхэм

Мама четверых детей Виктория Бекхэм успевает буквально все: и показывать собственный бренд на Неделе моды в Лондоне, и летать в Париж, чтобы посмотреть шоу коллег. А недавно и старшего сына Бруклина женила — да так, что об этом еще несколько недель говорил весь мир.

В стиле экс-участницы Spice Girls все стабильно: безупречные платья-футляры, подчеркивающие фигуру, джинсы-клеш, брюки в пол — все то, что стало главной атрибутикой стиля Posh.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм

Фото: Eastnews

Хайди Клум

Хайди Клум воспитывает четырех подростков, а между тем продолжает взрывать подиумы, обложки глянца и ловить восхищенные взгляды молодого мужа-рокера. Супермодель выглядит настолько сногсшибательно, что порой трудно понять, кто в паре старше.

Клум надевает самые смелые декольте, выгуливает латексные платья и брюки, позирует в бикини на яхтах, а периодически и топлес. Браво, Хайди!

Хайди Клум

Хайди Клум

Фото: Eastnews

Ранее мы обсуждали со стилистом, как одеваться стильно после 40 лет, и развенчивали популярные стереотипы. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa / Eastnews

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