От Водяновой до Бекхэм: самые стильные и знаменитые многодетные мамы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Наталья Водянова
Наталья Водянова — пожалуй, лучшая реклама брендов, принадлежащих холиднгу LVMH. Мама пятерых детей смело экспериментирует со стилем, миксуя чинные жакеты и фатиновые юбки Christian Dior и порой футуристичные силуэты Louis Vuitton времен Вирджила Абло. Разнообразие в гардеробе модели настолько велико, что в нем, видимо, найдутся наряды под любое настроение: от «огненного» total-образа Vetements до нежных пудровых платьев и твидовых костюмов в духе Жаклин Кеннеди.
Фото: Globallook
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли сияет на красных дорожках, разделяя минуты славы со своими детьми. Как, например, в череде премьер фильма «Вечные», на которых она всегда появлялась в сопровождении детей.
Удивила поклонников знаменитых родителей и Шайло Джоли-Питт, которая вновь захотела быть девочкой после заявлений о том, что в имидже мальчика ей комфортнее. Мотивация, кстати, неплохая: Анджелина передала дочери по наследству одно из платьев Dior и позволила перешить его специально для нее.
Фото: Eastnews
Елена Перминова
Елена Перминова четвертого ребенка в мае 2021 года и теперь сын Саша — главный герой ее соцсетей. Сама же модель себе не изменяет: в ее арсенале то и дело появляются самые горячие новинки больших брендов, а из образов с ними можно составить мудборд для гардеробной мечты.
После четырех беременностей фигура Перминовой не перестает восхищать поклонников. Особенно тогда, когда в ход идут микротопы и самые экстремальные бикини.
Фото: Globallook
Виктория Бекхэм
Мама четверых детей Виктория Бекхэм успевает буквально все: и показывать собственный бренд на Неделе моды в Лондоне, и летать в Париж, чтобы посмотреть шоу коллег. А недавно и старшего сына Бруклина женила — да так, что об этом еще несколько недель говорил весь мир.
В стиле экс-участницы Spice Girls все стабильно: безупречные платья-футляры, подчеркивающие фигуру, джинсы-клеш, брюки в пол — все то, что стало главной атрибутикой стиля Posh.
Фото: Eastnews
Хайди Клум
Хайди Клум воспитывает четырех подростков, а между тем продолжает взрывать подиумы, обложки глянца и ловить восхищенные взгляды молодого мужа-рокера. Супермодель выглядит настолько сногсшибательно, что порой трудно понять, кто в паре старше.
Клум надевает самые смелые декольте, выгуливает латексные платья и брюки, позирует в бикини на яхтах, а периодически и топлес. Браво, Хайди!
Фото: Eastnews
Ранее мы обсуждали со стилистом, как одеваться стильно после 40 лет, и развенчивали популярные стереотипы. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / Eastnews