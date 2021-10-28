15-летняя дочь Анджелины Джоли донашивает перешитое платье матери

В одном из интервью Джоли признавалась, что она поощряет внимание дочерей к ее гардеробу и считает, что многие вещи на них смотрятся намного лучше, чем когда-то на ней. К тому же это экологично. 16-летняя Захара тоже не отстает: недавно в Лос-Анджелесе она блистала в роскошном платье Elie Saab, в котором ее мама была на премии «Оскар» в 2014 году.