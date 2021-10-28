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15-летняя дочь Анджелины Джоли донашивает перешитое платье матери

В череде премьерных показов фильма «Вечные» Анджелина Джоли едва успевает перемещаться из одной точки мира в другую. На один из недавних, в Лондоне, актриса пришла с мощной группой поддержки из своих пятерых детей — Шайло, Захары, Мэддокса, близнецов Нокса и Вивьен. Не хватало только Пакса. Все взгляды снова прикованы к 15-летней Шайло, которая окончательно передумала быть мальчиком и устроила ревизию гардероба мамы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анджелина Джоли

Фото: Globallook

Удивляла Шайло еще в Риме: на мероприятии девочка появилась в маленьком черном платье Versace. Теперь же примерила эффектный наряд с растительным принтом, напоминающим гравюру. Кажется, где-то мы его уже видели. И это действительно так: речь идет о платье Dior, которое Анджелина носила в 2019 году. Его специально перешили для Шайло, превратив макси в мини.

Анджелина Джоли с детьми (слева направо: Шайло, Захара, Вивьен, Мэддокс, Нокс)

Анджелина Джоли с детьми (слева направо: Шайло, Захара, Вивьен, Мэддокс, Нокс)

Фото: Eastnews

В одном из интервью Джоли признавалась, что она поощряет внимание дочерей к ее гардеробу и считает, что многие вещи на них смотрятся намного лучше, чем когда-то на ней. К тому же это экологично. 16-летняя Захара тоже не отстает: недавно в Лос-Анджелесе она блистала в роскошном платье Elie Saab, в котором ее мама была на премии «Оскар» в 2014 году.

Фото: Eastnews / Globallook / Dpa