15-летняя дочь Анджелины Джоли донашивает перешитое платье матери
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Удивляла Шайло еще в Риме: на мероприятии девочка появилась в маленьком черном платье Versace. Теперь же примерила эффектный наряд с растительным принтом, напоминающим гравюру. Кажется, где-то мы его уже видели. И это действительно так: речь идет о платье Dior, которое Анджелина носила в 2019 году. Его специально перешили для Шайло, превратив макси в мини.
Фото: Eastnews
В одном из интервью Джоли признавалась, что она поощряет внимание дочерей к ее гардеробу и считает, что многие вещи на них смотрятся намного лучше, чем когда-то на ней. К тому же это экологично. 16-летняя Захара тоже не отстает: недавно в Лос-Анджелесе она блистала в роскошном платье Elie Saab, в котором ее мама была на премии «Оскар» в 2014 году.
Фото: Eastnews / Globallook / Dpa