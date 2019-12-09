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От сапог на каблуке до ботинок-милитари: как подобрать обувь к верхней одежде разной длины

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Acne Studios

Фото: Vogue.com

Извечная дилемма: какую обувь подобрать под верхнюю одежду, чтобы и сам образ, и фигура в нем смотрелись гармонично. Как оказалось, решается она крайне просто – берите на заметку сразу четыре стильные идеи от Passion.ru! Здесь – сочетание с классическим пальто в пол, пуховиками разной длины и фаворитками зимнего сезона – дубленками в духе «подружки байкера».

Дубленка до середины бедра + ботинки по щиколотку

  1. Ботинки Longchamp, 57 490 руб. 2. Джемпер Michael Michael Kors, 14 159 руб. 3. Кепи Marc Cain, 5 600 руб. 4. Юбка Guess, цена по запросу. 5. Дубленка H&M, 5 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Идеальная дубленка имеет длину до середины бедра, контрастные меховые вставки и декор из грубой металлической фурнитуры – по этим приметам можно найти самую стильную. Вокруг дубленки-косухи можно построить массу образов, причем в совершенно разных вариациях. Предлагаем зарифмовать ее с плиссированной юбкой-миди и базовой водолазкой, а комплект дополнить массивными ботинками длиной до щиколоток и остромодным кепи.

Пуховик средней длины + короткие ботинки на шнуровке

  1. Ботинки Santoni, 60 700 руб. 2. Свитер Laroom, 9 500 руб. 3. Капор Laroom, 5 800 руб. 4 Очки Andy Wolf, цена по запросу. 5. Джинсы Levi's, цена по запросу. 6. Куртка Yve Salomon, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Пуховики и верхняя одежда средней длины (например, чуть выше колен) далеко не всегда демонстрируют отличную совместимость с обувью. Их сочетание с джинсами-скинни и короткими ботинками могут визуально сделать вас ниже, «перерезая» фигуру на несколько частей. Альтернатива – микс из куртки средней длины, коротких ботинок в духе милитари из свободных, слегка укороченных джинсов высокой посадки.

Короткий пуховик + высокие сапоги на каблуке

  1. Джинсы My Twin Set (Yoox.com), 8 620 руб. 2. Сапоги Casadei, цена по запросу. 3. Куртка Colmar, 39 834 руб. 4. Свитер Le Kasha, 81 640 руб. 5. Сумка Jil Sander, 56 004 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Образ в формате apres-ski актуален как никогда. Особенно тогда, когда миссия – составить теплый, но максимально элегантный аутфит. Сделать ее выполнимой поможет модный эксперимент: укороченная дутая куртка в сочетании с высокими сапогами на устойчивом каблуке. В нашем случае – остромодный белый цвет соединился в тандем с электрическим синим и пастельным мятным. Смело берите на вооружение!

Длинное пальто + сапоги до колена

  1. Сапоги Marina De Golle (maisonadore.com), 55 000 руб. 2. Платье Marc Cain, 27 700 руб. 3. Серьги «Московский ювелирный завод», цена по запросу. 4. Пальто Mango, 12 999 руб. 5. Берет United Colors of Benetton, 1 799 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Без классического длинного пальто в базовом гардеробе не обойтись – его можно смело сочетать с любой одеждой: от строгих юбок-карандашей до расслабленных шифоновых платьев. Делаем ставку на элегантность, дополняя образ замшевыми сапогами до колен, но главное – помним про аксессуары. Поставьте яркий акцент в виде небольшой сумки, наденьте пару лаконичных украшений и подберите стильный головной убор в тон основной гамме аутфита.

Ранее мы делились простыми лайфхаками, которые помогут сочетать объемные пуховики разной длины с сумками. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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