От сапог на каблуке до ботинок-милитари: как подобрать обувь к верхней одежде разной длины

Без классического длинного пальто в базовом гардеробе не обойтись – его можно смело сочетать с любой одеждой: от строгих юбок-карандашей до расслабленных шифоновых платьев. Делаем ставку на элегантность, дополняя образ замшевыми сапогами до колен, но главное – помним про аксессуары. Поставьте яркий акцент в виде небольшой сумки, наденьте пару лаконичных украшений и подберите стильный головной убор в тон основной гамме аутфита.

Ранее мы делились простыми лайфхаками, которые помогут сочетать объемные пуховики разной длины с сумками. Подробнее читайте на Passion.ru.