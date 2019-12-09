От сапог на каблуке до ботинок-милитари: как подобрать обувь к верхней одежде разной длины
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Фото: Vogue.com
Дубленка до середины бедра + ботинки по щиколотку
Фото: Архивы пресс-служб
Идеальная дубленка имеет длину до середины бедра, контрастные меховые вставки и декор из грубой металлической фурнитуры – по этим приметам можно найти самую стильную. Вокруг дубленки-косухи можно построить массу образов, причем в совершенно разных вариациях. Предлагаем зарифмовать ее с плиссированной юбкой-миди и базовой водолазкой, а комплект дополнить массивными ботинками длиной до щиколоток и остромодным кепи.
Пуховик средней длины + короткие ботинки на шнуровке
Фото: Архивы пресс-служб
Пуховики и верхняя одежда средней длины (например, чуть выше колен) далеко не всегда демонстрируют отличную совместимость с обувью. Их сочетание с джинсами-скинни и короткими ботинками могут визуально сделать вас ниже, «перерезая» фигуру на несколько частей. Альтернатива – микс из куртки средней длины, коротких ботинок в духе милитари из свободных, слегка укороченных джинсов высокой посадки.
Короткий пуховик + высокие сапоги на каблуке
Фото: Архивы пресс-служб
Образ в формате apres-ski актуален как никогда. Особенно тогда, когда миссия – составить теплый, но максимально элегантный аутфит. Сделать ее выполнимой поможет модный эксперимент: укороченная дутая куртка в сочетании с высокими сапогами на устойчивом каблуке. В нашем случае – остромодный белый цвет соединился в тандем с электрическим синим и пастельным мятным. Смело берите на вооружение!
Длинное пальто + сапоги до колена
Фото: Архивы пресс-служб
Без классического длинного пальто в базовом гардеробе не обойтись – его можно смело сочетать с любой одеждой: от строгих юбок-карандашей до расслабленных шифоновых платьев. Делаем ставку на элегантность, дополняя образ замшевыми сапогами до колен, но главное – помним про аксессуары. Поставьте яркий акцент в виде небольшой сумки, наденьте пару лаконичных украшений и подберите стильный головной убор в тон основной гамме аутфита.
Ранее мы делились простыми лайфхаками, которые помогут сочетать объемные пуховики разной длины с сумками. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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