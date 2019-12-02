От стильных кепи до объемных ушанок: 20 самых модных головных уборов на любой вкус и бюджет
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Фото: Vogue.com
Классика: трилби и федора
Фото: Архивы пресс-служб
Классика с историческими мотивами – шляпа-федора и трилби, которые находятся в тесных родственных связях. Эти шляпы обладают мягкими полями, которые легко трансформируются, тулью с «вмятинами» и декор из ленты. В выборе зимней шляпы никаких ограничений – смело экспериментируйте с шириной полей и цветами.
Береты и кепи
Фото: Архивы пресс-служб
Триумфальное возвращение французских беретов и дерзких кепи отмечаем в wish-листе на зиму. Одним головным убором в данном случае обойтись трудно, особенно если речь идет о цветах. К тому же, каждый из них демонстрирует стопроцентную совместимость с любой верхней одеждой: от классических пальто до объемных пуховиков и дубленок в духе «подружки байкера».
Шапки с помпоном
Фото: Архивы пресс-служб
Шапки с помпонами возвращают нас в детство, когда мы стягивали их с себя, как только родители скрывались за поворотом. Теперь же это – один из главных трендов сезона, который мы смело используем не только для apres-ski, но и для городских образов. Для более сдержанных аутфитов выбирайте нейтральные цвета – серую дымку, молочно-белый и все оттенки бежевого.
Капоры и ушанки
Фото: Архивы пресс-служб
Капор – головной убор, цитирующий историю первой половины XIX века, когда он представлял собой нечто среднее между чепцом и шляпой. Сегодня этот головной убор заметно трансформировался, но суть практически не изменилась – разве что в нем стало тепло и максимально комфортно. Еще одна вариация на тему практичности – объемная ушанка, которая в этом сезоне претендует на место среди главных трендов.
Клетчатые принты
Фото: Архивы пресс-служб
«Гусиный шаг», принц Уэльский и множество других трансформаций шотландского тартана по-хозяйски обосновались на подиуме. Вердикт однозначен – носить! Причем в любых интерпретациях: от кепи и беретов до классических широкополых шляп. Еще одна остромодная идея – клетчатый монолук на основе головного убора и верхней одежды.
О том, как подобрать идеальный пуховик, не ошибиться при покупке пальто и не допустить модных фиаско в образах с дубленкой, читайте на Passion.ru.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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