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От стильных кепи до объемных ушанок: 20 самых модных головных уборов на любой вкус и бюджет

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Michael Kors Collection

Фото: Vogue.com

Шапка – всегда верный союзник в противостоянии с холодом. Фасонов, расцветок и вариантов сочетаний этот сезон предлагает целое множество, позволяя и разбавить скучную палитру офисного монохрома, и расставить акценты правильно. Какие шапки оказались на острие моды зимой? Расскажет подборка Passion.ru!

Классика: трилби и федора

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Marc Cain, 7 100 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Классика с историческими мотивами – шляпа-федора и трилби, которые находятся в тесных родственных связях. Эти шляпы обладают мягкими полями, которые легко трансформируются, тулью с «вмятинами» и декор из ленты. В выборе зимней шляпы никаких ограничений – смело экспериментируйте с шириной полей и цветами.

Береты и кепи

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Marc Cain, 4 600 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Триумфальное возвращение французских беретов и дерзких кепи отмечаем в wish-листе на зиму. Одним головным убором в данном случае обойтись трудно, особенно если речь идет о цветах. К тому же, каждый из них демонстрирует стопроцентную совместимость с любой верхней одеждой: от классических пальто до объемных пуховиков и дубленок в духе «подружки байкера».

Шапки с помпоном

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Gloria Jeans, 449 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Шапки с помпонами возвращают нас в детство, когда мы стягивали их с себя, как только родители скрывались за поворотом. Теперь же это – один из главных трендов сезона, который мы смело используем не только для apres-ski, но и для городских образов. Для более сдержанных аутфитов выбирайте нейтральные цвета – серую дымку, молочно-белый и все оттенки бежевого.

Капоры и ушанки

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Laroom, 5 800 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Капор – головной убор, цитирующий историю первой половины XIX века, когда он представлял собой нечто среднее между чепцом и шляпой. Сегодня этот головной убор заметно трансформировался, но суть практически не изменилась – разве что в нем стало тепло и максимально комфортно. Еще одна вариация на тему практичности – объемная ушанка, которая в этом сезоне претендует на место среди главных трендов.

Клетчатые принты

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United Colors of Benetton, 1 799 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

«Гусиный шаг», принц Уэльский и множество других трансформаций шотландского тартана по-хозяйски обосновались на подиуме. Вердикт однозначен – носить! Причем в любых интерпретациях: от кепи и беретов до классических широкополых шляп. Еще одна остромодная идея – клетчатый монолук на основе головного убора и верхней одежды.

О том, как подобрать идеальный пуховик, не ошибиться при покупке пальто и не допустить модных фиаско в образах с дубленкой, читайте на Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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