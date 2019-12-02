От стильных кепи до объемных ушанок: 20 самых модных головных уборов на любой вкус и бюджет

Шапки с помпонами возвращают нас в детство, когда мы стягивали их с себя, как только родители скрывались за поворотом. Теперь же это – один из главных трендов сезона, который мы смело используем не только для apres-ski, но и для городских образов. Для более сдержанных аутфитов выбирайте нейтральные цвета – серую дымку, молочно-белый и все оттенки бежевого.

Капоры и ушанки