От мини-рюкзаков до пошетов на цепочке: какие сумки лучше всего сочетать с пуховиком

Ставка на цвет принесет удачу в этом сезоне всем, кто миксует ее с любыми оттенками белого. К укороченной гиперобъемной куртке можно смело добавить миниатюрный рюкзак контрастного кипенно-белого цвета, к нему подобрать лаконичные высокие сапоги в тон и подчеркнуть фигуру джинсами-скинни. Идеальный образ для тех, чей путь с корабля на бал лежит через прогулку в морозную погоду.

Пуховик может подстроиться под любой образ: от спортивного в духе apres-ski до максимально элегантного. О том, как использовать эту вещь на максимум, читайте на Passion.ru.