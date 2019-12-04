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От мини-рюкзаков до пошетов на цепочке: какие сумки лучше всего сочетать с пуховиком

Чем холоднее за окном, тем больше хочется погрузиться в теплые объятия пуховиков. Этот вид верхней одежды уже давно спустился к нам с горнолыжных склонов и по-хозяйски обосновался в зимнем гардеробе. Как подобрать к нему идеальную пару в виде сумки и что носить с дутыми куртками, помимо шопперов, рассказывает Passion.ru.

Дутая куртка + сумка на цепочке

  1. Брюки Liu Jo, 19 499 руб. 2. Куртка Colmar, 36 034 руб. 3. Водолазка Topshop (Yoox.com), 2 180 руб. 3. Ботильоны Le Silla (Yoox.com), 27 000 руб. 5. Сумка Mango, 1 799 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Лаконичная куртка без дополнительного объема – отличная альтернатива тотальному оверсайзу, захватившему моду последних лет. В нежном кремовом оттенке она универсальна и демонстрирует абсолютную совместимость как с денимом, так и с остромодными брюками из кожи. Последние мы рекомендуем попробовать в сочетании с базовой водолазкой цвета бордо и элегантной сумкой кросс-боди или пошетом на длинном ремешке-цепочке. В идеале – их гамма должна звучать в тандеме.

Длинный пуховик + микросумка «под питона»

  1. Пуховик Khrisjoy, 61 325 руб. 2. Свитшот ACT №1 (Yoox.com), 18 000 руб. 3. Брюки Guess, 8 390 руб. 4. Кроссовки Adidas (Street-beat.ru), 9 790 руб. 5. Сумка Longchamp, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Этот коктейль из спортшика и casual всегда лучше взболтать, но не смешивать. В пару к объемному длинному пуховику-халату можно смело подбирать микросумки. Игра контрастов – всегда беспроигрышная тактика, особенно если к ней добавить максимально естественный «змеиный» окрас. Дело остается за малым: подобрать комфортные кроссовки в формате ugly sneakers, дополнить аутфит свободными брюками-палаццо и любимым свитшотом oversize.

Яркая объемная куртка + кожаный рюкзак

  1. Сапоги Marina de Golle (maison-adore.com), 55 000 руб. 2. Пуловер H&M, 1 899 руб. 3. Рюкзак Tuscany Leather (Yoox.com), 8 580 руб. 4. Джинсы Guess, 11 390. 5. Куртка United Colors of Benetton, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Ставка на цвет принесет удачу в этом сезоне всем, кто миксует ее с любыми оттенками белого. К укороченной гиперобъемной куртке можно смело добавить миниатюрный рюкзак контрастного кипенно-белого цвета, к нему подобрать лаконичные высокие сапоги в тон и подчеркнуть фигуру джинсами-скинни. Идеальный образ для тех, чей путь с корабля на бал лежит через прогулку в морозную погоду.

Пуховик может подстроиться под любой образ: от спортивного в духе apres-ski до максимально элегантного. О том, как использовать эту вещь на максимум, читайте на Passion.ru.

Фото: архивы пресс-служб

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