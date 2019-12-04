От мини-рюкзаков до пошетов на цепочке: какие сумки лучше всего сочетать с пуховиком
Дутая куртка + сумка на цепочке
Фото: Архивы пресс-служб
Лаконичная куртка без дополнительного объема – отличная альтернатива тотальному оверсайзу, захватившему моду последних лет. В нежном кремовом оттенке она универсальна и демонстрирует абсолютную совместимость как с денимом, так и с остромодными брюками из кожи. Последние мы рекомендуем попробовать в сочетании с базовой водолазкой цвета бордо и элегантной сумкой кросс-боди или пошетом на длинном ремешке-цепочке. В идеале – их гамма должна звучать в тандеме.
Длинный пуховик + микросумка «под питона»
Фото: Архивы пресс-служб
Этот коктейль из спортшика и casual всегда лучше взболтать, но не смешивать. В пару к объемному длинному пуховику-халату можно смело подбирать микросумки. Игра контрастов – всегда беспроигрышная тактика, особенно если к ней добавить максимально естественный «змеиный» окрас. Дело остается за малым: подобрать комфортные кроссовки в формате ugly sneakers, дополнить аутфит свободными брюками-палаццо и любимым свитшотом oversize.
Яркая объемная куртка + кожаный рюкзак
Фото: Архивы пресс-служб
Ставка на цвет принесет удачу в этом сезоне всем, кто миксует ее с любыми оттенками белого. К укороченной гиперобъемной куртке можно смело добавить миниатюрный рюкзак контрастного кипенно-белого цвета, к нему подобрать лаконичные высокие сапоги в тон и подчеркнуть фигуру джинсами-скинни. Идеальный образ для тех, чей путь с корабля на бал лежит через прогулку в морозную погоду.
Пуховик может подстроиться под любой образ: от спортивного в духе apres-ski до максимально элегантного. О том, как использовать эту вещь на максимум, читайте на Passion.ru.
Фото: архивы пресс-служб
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