От поло из масс-маркета до люксовых сумок: что носят знаменитые наследники
Фото: Globallook
Ирина Шейк и Лея
Фото: Eastnews
Ирину Шейк частенько ловят во время прогулок с дочкой. 4-летняя Лея не отстает от модной мамы и уже примеряет ее любимые бренды. Не так давно, например, девочка хвасталась дутой курткой из актуальной коллекции Versace, стоимость которой — около 60 000 рублей.
Анастасия Решетова и Ратмир
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova
В модном арсенале 1,5-годовалого Ратмира — спортивные костюмы «больших» брендов, брутальные кожаные бомберы, кроссовки Jordan. Анастасия Решетова признается, что любит покупать одежду сыну гораздо больше, чем для себя.
Принцесса Шарлен и ее дочь Габриэлла
Фото: Eastnews
Королевская чета Монако на наряды средств не жалеет, и гардероб принца Жака и принцессы Габриэллы — тому подтверждение. На праздновании Дня святой Девоты в январе девочка появилась в костюме зефирного цвета, который дополнили кеды и сумка от Christian Dior. Узнаваемая Lady Dior, например, стоит около 290 000 рублей.
Калчер, дочь Карди Би
Карди Би завела для своей 3-летней дочери отдельную страницу в Instagram, где публикует эксперименты со стилем. Маленькая Калчер вся в маму: обожает «хищные» принты, стейтмент-аксессуары и известные бренды. Кстати, сумка Lady Dior и здесь захватила главную роль.
Сторми, дочь Кайли Дженнер
Малышка Сторми знает о трендах все и уже имеет доступ к гардеробу мамы. Впрочем, и своим 3-летняя девочка может похвастаться: в нем — и школьный рюкзак за миллион рублей, и миниатюрная Hermès Kelly, и более бюджетные аксессуары (например, нейлоновый багет Prada за 56 000 рублей). Свои сумочки дочка Кайли Дженнер закидывает на переднее сиденье своего мини-авто — точной копии Lamborghini с тюнингом от Louis Vuitton.
Тру, дочь Хлои Кардашьян
От сестры на отстает и Хлои Кардашьян. 2-летняя Тру часто появляется в блоге мамы и хвастается брендовыми нарядами. В одном из недавних образов девочки — остромодная поясная микросумка и ботинки от Fendi за 40 000 рублей.
Ким Кардашьян и Норт Уэст
Фото: Instagram @kimkardashian
Старшая дочь Ким Кардашьян Норт перенимает стиль мамы, обожает наряжаться в неон, перья и анималистические принты. Однажды бизнесвумен даже обвинили в том, что она лишает девочку детства, одевая ребенка не по возрасту. Шквал критики вызвало фото, на котором пляжный образ Норт с золотым купальником дополняют огромные серьги-обручи.
Ранее мы рассказывали о самых странных покупках знаменитостей, и на многие из них ушли сотни тысяч рублей. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Dpa / Instagram
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