От поло из масс-маркета до люксовых сумок: что носят знаменитые наследники

Старшая дочь Ким Кардашьян Норт перенимает стиль мамы, обожает наряжаться в неон, перья и анималистические принты. Однажды бизнесвумен даже обвинили в том, что она лишает девочку детства, одевая ребенка не по возрасту. Шквал критики вызвало фото, на котором пляжный образ Норт с золотым купальником дополняют огромные серьги-обручи.

Ранее мы рассказывали о самых странных покупках знаменитостей, и на многие из них ушли сотни тысяч рублей. Подробности с фото — на Passion.ru.