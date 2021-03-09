4-летняя дочка Ирины Шейк выгуляла дизайнерский пуховик за 60 000 рублей

Шейк вспомнила тенденции 90-х и вооружилась кожаным тренчем «плечистого» силуэта (в новом сезоне тренд все еще с нами — берите на карандаш). В дань гранжу — гиперобъемная толстовка и светлые джинсы, на которые будто накапали чернилами. В ногу с мамой за модными мастхэвами следует и дочь, разделяя ее любовь к Versace. Девочка выгуляла дутую куртку с узнаваемым принтом Acanthus, которая обошлась в немалую для детской одежды сумму — почти 60 000 рублей (хорошо, когда твоя мама муза Донателлы Версаче).

Не так давно Ирина Шейк и Дуа Липа встретились в модном баттле и посоревновались за лазурный кашемировый кардиган от Донателлы. Предлагаем выбрать, кому из фэшионисток остромодная деталь сезона за 95 800 рублей идет больше. Подробности и фото — на Passion.ru.