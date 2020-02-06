От аутфитов в духе apres-ski до дерзкого гранжа: 3 стильных образа Веры Брежневой, которые легко повторить
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Фото: Instagram
Образ в духe apres-ski
Фото: Instagram
Apres-ski — стиль горных склонов, который актуален и в городе и идеален для создания расслабленных образов на каждый день. Мастер-класс от Веры Брежневой: широкие брюки плюс уютная дутая куртка и массивные хайкеры — обязательно для запоминания!
Фото: Архивы пресс-служб
Нет ничего приятнее для встречи будней, чем тотальный oversize и приятные материалы. И это тот самый случай, когда монохромный серый приобретает необычное звучание! Трикотажные джоггеры в комплекте со свободным свитшотом и теплой дутой курткой не дадут заскучать, если добавить к ним стильные хайкеры в общей гамме образа и очки остромодной формы.
Пиджак oversize + брюки-скинни
Удлиненный пиджак oversize, который на хрупких плечах выглядит так, будто бы его позаимствовали у бойфренда, — абсолютный must-have базового гардероба. Наша героиня носит его с облегающими легинсами и подчеркивает талию грубым кожаным поясом. Берем на заметку!
Фото: Архивы пресс-служб
Выбирая безупречный пиджак, берем за основу свободный «плечистый» силуэт и длину до середины бедра. Подчеркиваем фигуру облегающими брюками и обязательно ставим акцент на линии талии. Завершающие штрихи для винтажного образа — остромодная сумка-багет и ботильоны с острыми мысками, которые станут «продолжением» ног, чем визуально их удлинят.
Платье с «хищным» принтом + грубые ботинки
Фото: Instagram
Гранжевая эстетика Брежневой явно по душе, микс анималистических принтов с базовым черным цветом выглядит в ее интерпретации удачно. Проверено: грубые ботинки на массивной подошве — идеальная пара для комплекта с легким платьем.
Фото: Архивы пресс-служб
Свободное шифоновое платье А-силуэта подсказывает, как правильно носить «хищные» принты в этом сезоне. С поддержкой базового теплого кардигана его даже можно поискать в весенне-летних запасах. Дело остается за малым — парой ботинок в духе милитари и миниатюрной сумкой.
Ранее мы рассказывали о самых стильных аутфитах Энн Хэтэуэй, которые может повторить каждая. От повседневных образов на все случаи жизни до ярких вечерних. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook, Instagram
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