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От аутфитов в духе apres-ski до дерзкого гранжа: 3 стильных образа Веры Брежневой, которые легко повторить

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Стиль Веры Брежневой разнообразен, нам действительно есть чему поучиться у звезды. Певица умело балансирует между образами в стиле power women и вариациями на тему гранжа, носит ультракороткие платья с головокружительными шпильками и чувствует себя не менее уверенно в спортивных брюках и объемных пуховиках. Passion.ru предлагает повторить стильные образы звезды — уверяем, это просто!

Образ в духe apres-ski

Фото: Instagram

Apres-ski — стиль горных склонов, который актуален и в городе и идеален для создания расслабленных образов на каждый день. Мастер-класс от Веры Брежневой: широкие брюки плюс уютная дутая куртка и массивные хайкеры — обязательно для запоминания!

  1. Ботинки Santoni, 60 700 руб. 2. Свитшот Pinko, 7 701 руб. 3. Очки Ray-Ban, цена по запросу. 4. Спортивные брюки Adidas, 3 499 руб. 5. Куртка Guess, 19 390 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Нет ничего приятнее для встречи будней, чем тотальный oversize и приятные материалы. И это тот самый случай, когда монохромный серый приобретает необычное звучание! Трикотажные джоггеры в комплекте со свободным свитшотом и теплой дутой курткой не дадут заскучать, если добавить к ним стильные хайкеры в общей гамме образа и очки остромодной формы.

Пиджак oversize + брюки-скинни

Фото: Instagram

Удлиненный пиджак oversize, который на хрупких плечах выглядит так, будто бы его позаимствовали у бойфренда, — абсолютный must-have базового гардероба. Наша героиня носит его с облегающими легинсами и подчеркивает талию грубым кожаным поясом. Берем на заметку!

  1. Ботильоны Premiata, 34 650 руб. 2. Сумка Mango, 2 799 руб. 3. Пиджак Patrizia Pepe, 17 550 руб. 4. Пояс 8 by Yoox, 2 930 руб. 5. Брюки Elisabetta Franchi, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Выбирая безупречный пиджак, берем за основу свободный «плечистый» силуэт и длину до середины бедра. Подчеркиваем фигуру облегающими брюками и обязательно ставим акцент на линии талии. Завершающие штрихи для винтажного образа — остромодная сумка-багет и ботильоны с острыми мысками, которые станут «продолжением» ног, чем визуально их удлинят.

Платье с «хищным» принтом + грубые ботинки

Фото: Instagram

Гранжевая эстетика Брежневой явно по душе, микс анималистических принтов с базовым черным цветом выглядит в ее интерпретации удачно. Проверено: грубые ботинки на массивной подошве — идеальная пара для комплекта с легким платьем.

  1. Ботинки Dr. Martens, 12 629 руб. 2. Сумка Elisabetta Franchi, 35 200 руб. 3. Браслет UNOde50, цена по запросу. 4. Кардиган Mango, 3 799 руб. 5. Платье H&M, 2 299 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Свободное шифоновое платье А-силуэта подсказывает, как правильно носить «хищные» принты в этом сезоне. С поддержкой базового теплого кардигана его даже можно поискать в весенне-летних запасах. Дело остается за малым — парой ботинок в духе милитари и миниатюрной сумкой.

Ранее мы рассказывали о самых стильных аутфитах Энн Хэтэуэй, которые может повторить каждая. От повседневных образов на все случаи жизни до ярких вечерних. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook, Instagram

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