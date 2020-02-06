От аутфитов в духе apres-ski до дерзкого гранжа: 3 стильных образа Веры Брежневой, которые легко повторить

Стиль Веры Брежневой разнообразен, нам действительно есть чему поучиться у звезды. Певица умело балансирует между образами в стиле power women и вариациями на тему гранжа, носит ультракороткие платья с головокружительными шпильками и чувствует себя не менее уверенно в спортивных брюках и объемных пуховиках. Passion.ru предлагает повторить стильные образы звезды — уверяем, это просто!