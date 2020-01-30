Водолазка с юбкой-плиссе, винтажное платье с пальто и не только: 3 образа Энн Хэтэуэй, которые легко повторить

У правильной однотонной водолазки множество сфер применения: от повседневных образов с джинсами и блейзером до вечерних. Второй вариант, как доказывает Энн Хэтэуэй, вполне применим на практике — яркая плиссированная юбка в союзе с ботильонами на высоком каблуке на даст заскучать.

Поклонницей элегантного стиля является и Меган Маркл. Правда, теперь, сложив королевские полномочия, она все чаще предпочитает casual. Passion.ru уловил главные модные приемы герцогини — советуем и вам!