Водолазка с юбкой-плиссе, винтажное платье с пальто и не только: 3 образа Энн Хэтэуэй, которые легко повторить
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Фото: Globallook
Винтажное платье + яркое пальто
Фото: Globallook
В сериале «Современная любовь» Хэтэуэй показала стильный образ в духе 70-х с клетчатым платьем-миди и пальто близкородственного ему оттенка. Вердикт аутфиту однозначен — процитировать максимально близко к тексту, но адаптировать к холодам!
Фото: Архивы пресс-служб
Образ в карамельно-бежевой гамме разбавляем изумрудным зеленым аксессуаром. По примеру Энн — остромодным в этом сезоне беретом, надетым на одну сторону. Движемся по плану: для платья — всегда актуальная клетка, приталенный силуэт и длина миди, для обуви — каблук комфортной высоты и совместимость с общей палитрой аутфита. Согреет в непогоду теплое пальто-халат, а самые важные тайны вместит небольшая сумка на цепочке.
Total Black + анималистические принты
Фото: Globallook
Блейзер с анималистическим принтом — вещь, которой трудно найти применение в гардеробе, особенно если речь идет об импульсивной покупке. Берем на заметку модный ход Энн Хэтэуэй, которая разбавила им монохромный черный.
Фото: Архивы пресс-служб
Беспроигрышная тактика для любой вечеринки, которая следует после череды важных встреч и решения рабочих вопросов днем. Строгие черные боди высокой посадки образуют дружественный союз с дерзким боди в тон. Образ в формате total black берется разбавить «хищный» леопардовый принт, так полюбившийся нам в этом сезоне. Завершением могут стать как грубые ботинки в духе вестерн и вместительный шоппер, так и классические лодочки с клатчем.
Базовая водолазка + юбка-плиссе
Фото: Globallook
Комфортный и в то же время эффектный образ, который определенно стоит держать на вооружении, — сочетание базовой черной водолазки с яркой плиссированной юбкой. Вау-эффект гарантирован, даже если заменить обувь на каблуке грубыми ботинками-милитари.
Фото: Архивы пресс-служб
У правильной однотонной водолазки множество сфер применения: от повседневных образов с джинсами и блейзером до вечерних. Второй вариант, как доказывает Энн Хэтэуэй, вполне применим на практике — яркая плиссированная юбка в союзе с ботильонами на высоком каблуке на даст заскучать.
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Фото: Globallook, архивы пресс-служб
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