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Водолазка с юбкой-плиссе, винтажное платье с пальто и не только: 3 образа Энн Хэтэуэй, которые легко повторить

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Globallook

В декабре 2019 года 37-летняя Энн Хэтэуэй родила второго ребенка, а уже в январе порадовала поклонников первыми выходами в свет. Звезда «Дьявол носит Prada», «Алиса в Стране чудес», «Интерстеллар» и многих других успешных фильмов демонстрирует безупречный стиль как на красной дорожке, так и в повседневности. И у нее действительно есть чему поучиться — секреты Хэтэуэй раскрывает Passion.ru!

Винтажное платье + яркое пальто

Фото: Globallook

В сериале «Современная любовь» Хэтэуэй показала стильный образ в духе 70-х с клетчатым платьем-миди и пальто близкородственного ему оттенка. Вердикт аутфиту однозначен — процитировать максимально близко к тексту, но адаптировать к холодам!

  1. Сапоги Ekonika, цена по запросу. 2. Сумка See by Chloé (yoox.com), 30 940 руб. 3. Берет Celine Robert, 6 161 руб. 4. Серьги Prada, 14 908 руб. 5. Платье H&M, 2 399 руб. 6. Пальто Dries Van Noten (yoox.com), 75 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Образ в карамельно-бежевой гамме разбавляем изумрудным зеленым аксессуаром. По примеру Энн — остромодным в этом сезоне беретом, надетым на одну сторону. Движемся по плану: для платья — всегда актуальная клетка, приталенный силуэт и длина миди, для обуви — каблук комфортной высоты и совместимость с общей палитрой аутфита. Согреет в непогоду теплое пальто-халат, а самые важные тайны вместит небольшая сумка на цепочке.

Total Black + анималистические принты

Фото: Globallook

Блейзер с анималистическим принтом — вещь, которой трудно найти применение в гардеробе, особенно если речь идет об импульсивной покупке. Берем на заметку модный ход Энн Хэтэуэй, которая разбавила им монохромный черный.

  1. Ботильоны Casadei, цена по запросу. 2. Боди Etam, цена по запросу. 3. Блейзер Alice + Olivia, 20 330 руб. 4. Брюки 8 by Yoox, 6 680 руб. 5. Сумка Tous, 11 800 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Беспроигрышная тактика для любой вечеринки, которая следует после череды важных встреч и решения рабочих вопросов днем. Строгие черные боди высокой посадки образуют дружественный союз с дерзким боди в тон. Образ в формате total black берется разбавить «хищный» леопардовый принт, так полюбившийся нам в этом сезоне. Завершением могут стать как грубые ботинки в духе вестерн и вместительный шоппер, так и классические лодочки с клатчем.

Базовая водолазка + юбка-плиссе

Фото: Globallook

Комфортный и в то же время эффектный образ, который определенно стоит держать на вооружении, — сочетание базовой черной водолазки с яркой плиссированной юбкой. Вау-эффект гарантирован, даже если заменить обувь на каблуке грубыми ботинками-милитари.

  1. Ботильоны s.Oliver, цена по запросу. 2. Сумка Ekonika, цена по запросу. 3. Серьги «Московский ювелирный завод», цена по запросу. 4. Юбка Guess, 13 390 руб. 5. Водолазка Marciano Guess 8 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

У правильной однотонной водолазки множество сфер применения: от повседневных образов с джинсами и блейзером до вечерних. Второй вариант, как доказывает Энн Хэтэуэй, вполне применим на практике — яркая плиссированная юбка в союзе с ботильонами на высоком каблуке на даст заскучать.

Поклонницей элегантного стиля является и Меган Маркл. Правда, теперь, сложив королевские полномочия, она все чаще предпочитает casual. Passion.ru уловил главные модные приемы герцогини — советуем и вам!

Фото: Globallook, архивы пресс-служб

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