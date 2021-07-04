От микро до велосипедок: какие шорты выбирают пышнотелые красотки

Велосипедки

В арсенале Эшли Грэм велосипедок немало. Любить их можно за многое: от универсальности и способности подстраиваться под образы до комфорта. Грэм носит их и с кедами, и с резиновыми шлепанцами, и с мюли на шпильках. Главное — выбрать модели из плотного эластичного материала, который поможет подчеркнуть нужное и смоделировать безупречный силуэт. Всегда беспроигрышный вариант — классика в черном, а под настроение — фуксия и изумруд, как в образе Джессики Вандер Лихи.