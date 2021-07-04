От микро до велосипедок: какие шорты выбирают пышнотелые красотки
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @ashleygraham
Велосипедки
В арсенале Эшли Грэм велосипедок немало. Любить их можно за многое: от универсальности и способности подстраиваться под образы до комфорта. Грэм носит их и с кедами, и с резиновыми шлепанцами, и с мюли на шпильках. Главное — выбрать модели из плотного эластичного материала, который поможет подчеркнуть нужное и смоделировать безупречный силуэт. Всегда беспроигрышный вариант — классика в черном, а под настроение — фуксия и изумруд, как в образе Джессики Вандер Лихи.
Фото: Instagram @jessicavanderleahy
Шорты cut-off
Апсайклинг в тренде! Поэтому смело берите старые джинсы и превращайте их в шорты длиной чуть выше колен. Такая модель получила название cut-off, и по праву считается самой модной. Плотный деним плюс средняя или высокая посадка — особые приметы, по которым вы найдете идеальную пару. А сочетаться она будет с чем угодно: от бланковых рубашек и топов с объемными рукавами до жакетов акцентных цветов и трикотажных брадиганов.
Бермуды
Мериться с бермудами по части популярности этим летом действительно трудно. Рекомендуем обзавестись сразу двойкой из них и блейзера в тон, как это сделала инфлюенсер Алекс Майкл Мэй. Лен как никогда актуален — предлагаем одну из главных ставок сделать именно на него.
Фото: Instagram @alexmichaelmay
Твид
Фактурный твид — классика на все времена. Берем пример с Луис О’Райли и вооружаемся самыми актуальными оттенками сезона, которые будто взяты из палитры цветных мелков. Здесь и лавандовый, и конфетный розовый, и лимонный желтый, и пастельный салатовый. Инвестиция в комплект из шорт с жакетом снова будет самой выгодной — носить их можно как вместе, так и в десятках сочетаний по отдельности.
Фото: Instagram @stylemecurvy
Как у бойфренда
Спорт врывается в нашу жизнь со всех сторон, и тенденции моды — не исключение. Этим летом стоит обратить внимание на боксерские шорты — короткие, свободные, на резинке. Носить их можно не только на ринг и на отдыхе, как это делает Надия Абулхосн, но и в городе, если приловчиться вписывать в образы.
Фото: Instagram @nadiaaboulhosn
Ранее мы рассказывали о модных фиаско знаменитостей, связанных с неудачным выбором легинсов — коварной детали, которая бесцеремонно демонстрирует целлюлит и бодипозитивное нижнее белье. Подробности с фото ищите на Passion.ru.
Фото: Instagram
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