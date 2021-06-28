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Целлюлит и «бабушкины» трусы: 5 модных фиаско звезд с легинсами

На модный ринг выходят легинсы, и, пожалуй, активнее обсуждают в Сети только носки под шлепанцы (хотя теперь это тренд). Этот предмет гардероба часто играет со звездами злую шутку, особенно тогда, когда камеры вездесущих папарацци со вспышками замечают любые грешки: от неправильно подобранного нижнего белья до дряблой кожи и даже потертостей в total-образе от Versace. Рассказываем, кто из звездных красоток «попался»!
Целлюлит и «бабушкины» трусы: 5 модных фиаско звезд с легинсами

Эшли Грэм

Адепт бодипозитива Эшли Грэм демонстрировала вариации на тему легинсов неоднократно, щеголяя то в тонком трикотаже, то в дерзком латексе. Не так давно модель застукали на улицах Лос-Анджелеса в луке формата «не встретить бывшего». Комплект из черной футболки с «тесными» легинсами дополнили плотные носки и резиновые шлепанцы. Из остатков былой роскоши — лишь остромодная сумка Prada Cleo.

Эшли Грэм

Эшли Грэм

Фото: Eastnews

Ирина Шейк

В хронике образов Ирины Шейк найти модный провал действительно трудно. Модель всегда выглядит безупречно и успешно сохраняет свой статус главного трендсеттера. Дело было в Милане: Ирина прогуливалась по городу со стаканчиком кофе и в компании Беллы Хадид как раз после показа новой коллекции Донателлы Версаче. В образе Шейк — все самое стильное из последних новинок модного дома. Кроме трикотажных легинсов, которые, по всей видимости, настолько любимы моделью, что заношены до дыр.

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Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Дженнифер Лопес

Регулярности, с которой Дженнифер Лопес занимается спортом, остается только позавидовать. На очередную тренировку звезда отправилась в кроп-топе с акцентом на рельефный пресс и легинсах с расцветкой под человека-амфибию. Принт с эффектом оптической иллюзии, кстати, стоит взять на вооружение: градиент от внутренних поверхностей ног визуально стройнит.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Фото: Eastnews

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян легинсы не только носит, но и производит, зарабатывая на них миллионы. Сама же бизнесвумен знает наверняка, как сделать так, чтобы образ запомнился. Достаточно короткого топа и ультраоблегающих латексных лосин, которые, обволакивая пышные ягодицы звезды, бликуют как надутые до предела воздушные шары.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Фото: Eastnews

Эмбер Роуз

Округлые формы с акцентом на бедрах — явный фетиш Канье Уэста (Ирина Шейк — исключение из всех правил). Экс-возлюбленная рэпера и предшественница Ким Эмбер Роуз как раз может похвастаться такими. Что модель, собственно, и делает, надевая легинсы экстремально ярких расцветок.

Эмбер Роуз

Эмбер Роуз

Фото: Eastnews

Ранее мы рассказывали о звездах, которые не стесняются подчеркивать неидеальные формы облегающими комбезами из латекса и сетки, усыпанной стразами. Подробности с фото уже на Passion.ru.

Фото: GettyImages / Eastnews / Globallook / Instagram

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