Целлюлит и «бабушкины» трусы: 5 модных фиаско звезд с легинсами
Эшли Грэм
Адепт бодипозитива Эшли Грэм демонстрировала вариации на тему легинсов неоднократно, щеголяя то в тонком трикотаже, то в дерзком латексе. Не так давно модель застукали на улицах Лос-Анджелеса в луке формата «не встретить бывшего». Комплект из черной футболки с «тесными» легинсами дополнили плотные носки и резиновые шлепанцы. Из остатков былой роскоши — лишь остромодная сумка Prada Cleo.
Фото: Eastnews
Ирина Шейк
В хронике образов Ирины Шейк найти модный провал действительно трудно. Модель всегда выглядит безупречно и успешно сохраняет свой статус главного трендсеттера. Дело было в Милане: Ирина прогуливалась по городу со стаканчиком кофе и в компании Беллы Хадид как раз после показа новой коллекции Донателлы Версаче. В образе Шейк — все самое стильное из последних новинок модного дома. Кроме трикотажных легинсов, которые, по всей видимости, настолько любимы моделью, что заношены до дыр.
Фото: Eastnews
Дженнифер Лопес
Регулярности, с которой Дженнифер Лопес занимается спортом, остается только позавидовать. На очередную тренировку звезда отправилась в кроп-топе с акцентом на рельефный пресс и легинсах с расцветкой под человека-амфибию. Принт с эффектом оптической иллюзии, кстати, стоит взять на вооружение: градиент от внутренних поверхностей ног визуально стройнит.
Фото: Eastnews
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян легинсы не только носит, но и производит, зарабатывая на них миллионы. Сама же бизнесвумен знает наверняка, как сделать так, чтобы образ запомнился. Достаточно короткого топа и ультраоблегающих латексных лосин, которые, обволакивая пышные ягодицы звезды, бликуют как надутые до предела воздушные шары.
Фото: Eastnews
Эмбер Роуз
Округлые формы с акцентом на бедрах — явный фетиш Канье Уэста (Ирина Шейк — исключение из всех правил). Экс-возлюбленная рэпера и предшественница Ким Эмбер Роуз как раз может похвастаться такими. Что модель, собственно, и делает, надевая легинсы экстремально ярких расцветок.
Фото: Eastnews
Ранее мы рассказывали о звездах, которые не стесняются подчеркивать неидеальные формы облегающими комбезами из латекса и сетки, усыпанной стразами. Подробности с фото уже на Passion.ru.
Фото: GettyImages / Eastnews / Globallook / Instagram
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