Сегодня в 09:00

Целлюлит и «бабушкины» трусы: 5 модных фиаско звезд с легинсами

На модный ринг выходят легинсы, и, пожалуй, активнее обсуждают в Сети только носки под шлепанцы (хотя теперь это тренд). Этот предмет гардероба часто играет со звездами злую шутку, особенно тогда, когда камеры вездесущих папарацци со вспышками замечают любые грешки: от неправильно подобранного нижнего белья до дряблой кожи и даже потертостей в total-образе от Versace. Рассказываем, кто из звездных красоток «попался»!