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Вера Брежнева зажгла в 7-килограммовом мини-платье из камней

Вера Брежнева представила новый клип, центральной темой которого стала измена в отношениях. Назло обидчикам — эффектный аутфит, зажигать в котором оказалось совсем не просто. Под прицелом — конфетно-розовое микроплатье, значительный вес которого в прямом смысле лег на хрупкие плечи звезды.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вера Брежнева

Фото: Instagram @veravera

Наряд от украинского бренда, который в музыкальном видео кажется невесомым и эффектно двигается в танце, как оказалось, весит около 7 килограммов. Крошечное платье с экстремальным декольте и дерзкими разрезами щедро расшито мерцающими камнями и цепочками, общей длиной около 500 метров. Сама же Брежнева призналась, что танцевать в нем можно, только если это танец любви.

Блестящие платья-«кольчуги», к слову, полюбились многим селебрити во главе с Ренатой Литвиновой, Светланой Лободой и другими. Фото — по ссылке.

Еще недавно Вера Брежнева отдыхала на Крите, куда прихватила целый арсенал эффектных пляжных нарядов. Мы подсчитали, во сколько певице обошелся один из них — и сумма пересекла границу в 100 000 рублей. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @veravera

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