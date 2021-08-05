Вера Брежнева зажгла в 7-килограммовом мини-платье из камней
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @veravera
Наряд от украинского бренда, который в музыкальном видео кажется невесомым и эффектно двигается в танце, как оказалось, весит около 7 килограммов. Крошечное платье с экстремальным декольте и дерзкими разрезами щедро расшито мерцающими камнями и цепочками, общей длиной около 500 метров. Сама же Брежнева призналась, что танцевать в нем можно, только если это танец любви.
Блестящие платья-«кольчуги», к слову, полюбились многим селебрити во главе с Ренатой Литвиновой, Светланой Лободой и другими. Фото — по ссылке.
Еще недавно Вера Брежнева отдыхала на Крите, куда прихватила целый арсенал эффектных пляжных нарядов. Мы подсчитали, во сколько певице обошелся один из них — и сумма пересекла границу в 100 000 рублей. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @veravera
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