Вера Брежнева зажгла в 7-килограммовом мини-платье из камней

Наряд от украинского бренда, который в музыкальном видео кажется невесомым и эффектно двигается в танце, как оказалось, весит около 7 килограммов. Крошечное платье с экстремальным декольте и дерзкими разрезами щедро расшито мерцающими камнями и цепочками, общей длиной около 500 метров. Сама же Брежнева призналась, что танцевать в нем можно, только если это танец любви.

Блестящие платья-«кольчуги», к слову, полюбились многим селебрити во главе с Ренатой Литвиновой, Светланой Лободой и другими. Фото — по ссылке.