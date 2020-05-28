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От эффектного сафари до деревенского шика: стильные образы Бейонсе, которые легко повторить

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Фото: Globallook

Бейонсе умело жонглирует яркими деталями — «хищными» принтами, неоном, декором из кристаллов и перьев. Королева R’n’B знает наверняка, как подчеркнуть фигуру с самых выгодных ракурсов: если блейзер, то обязательно на голое тело, если шпильки — то запредельной высоты. Какие образы звезды стоит взять под прицел?

Эффектное сафари

Фото: Globallook

Вариация Бейонсе на тему сафари — свободная рубашка, застегнутая всего на пару пуговиц, короткие шпильки и лаконичные босоножки на шпильке. Увесистые украшения, будто забытые после выхода на красную дорожку, демонстрируют отличную совместимость с общим ансамблем.

  1. Шорты 8 by Yoox, 8 930 руб. 2. Серьги Swarovski, 9 490 руб. 3. Чокер Zara, 3 999 руб. 4. Мюли 8 by Yoox, 8 930 руб. 5. Сумка Vagabond, 7 100 руб. 6. Рубашка H&M, 1 899 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Выстраиваем аутфит вокруг классики сафари-стиля — плотной рубашки с крупными накладными карманами и шорт оливкового оттенка, свободных по ноге. Подчеркиваем линию талии с помощью поясной сумки, рифмующейся с общей гаммой образа, а для поддержания вау-эффекта добавляем босоножки на головокружительных каблуках.

Брючный костюм + яркая сумка

Фото: Globallook

Идеально скроенный костюм с брюками-палаццо и приталенным блейзером — всегда беспроигрышное решение. Бейонсе доказывает, что наличие топа или бра совсем не обязательно — правда, за советом для поддержания формы бюста, по всей видимости, придется обратиться к Ким Кардашьян, которая фиксирует зону декольте клейкой лентой.

  1. Брюки Loom by Rodina, 27 000 руб. 2. Очки Furla, 18 500 руб. 3. Серьги Aqua (poisondrop.ru), 3 200 руб. 4. Сумка Mango, 2 999 руб. 5. Туфли Vagabond, 7 800 руб. 6. Жакет Loom by Rodina, 37 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

С офиса на вечеринку и наоборот — по такому ритму остается только скучать! Запасаемся терпением, а вместе с тем — минималистичными лодочками на аккуратном kitten heel и яркой сумкой в остромодном формате «микро». По рецепту Бейонсе завершаем аутфит с брючным костюмом акцентными украшениями и стильными солнцезащитными очками.

Легкое платье + мюли

Фото: Globallook

Образ в духе деревенского шика звезда составила на основе легкого асимметричного платья и мюлей на каблуке комфортной высоты. Игру светло-сиреневых вкраплений в клетке виши поддержала ультрафиолетовая сумка с тиснением под питона.

  1. Сумка Pinko, 24 075 руб. 2. Серьги Ekonika, цена по запросу. 3. Очки Emporio Armani, цена по запросу. 4. Мюли Guess, 11 390 руб. 5. Платье H&M, 2 299 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Look с акцентными решениями можно выстроить на базе любых оттенков и принтов, главное — близкородственных. Флористические мотивы в нежных лавандовых оттенках соединятся в гармоничный тандем с белыми босоножками, а настроение задают ультрафиолетовые детали оправы очков и сумки.

Героиней одного из предыдущих материалов стала Эмили Ратажковски, которая в своих стильных аутфитах выглядит так же роскошно, как на фото в жанре ню. Какими образами модели стоит вдохновляться этим летом и почему — читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook, архивы пресс-служб

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