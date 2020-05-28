От эффектного сафари до деревенского шика: стильные образы Бейонсе, которые легко повторить

Look с акцентными решениями можно выстроить на базе любых оттенков и принтов, главное — близкородственных. Флористические мотивы в нежных лавандовых оттенках соединятся в гармоничный тандем с белыми босоножками, а настроение задают ультрафиолетовые детали оправы очков и сумки.

Героиней одного из предыдущих материалов стала Эмили Ратажковски, которая в своих стильных аутфитах выглядит так же роскошно, как на фото в жанре ню. Какими образами модели стоит вдохновляться этим летом и почему — читайте на Passion.ru.