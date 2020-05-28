От эффектного сафари до деревенского шика: стильные образы Бейонсе, которые легко повторить
Фото: Globallook
Эффектное сафари
Фото: Globallook
Вариация Бейонсе на тему сафари — свободная рубашка, застегнутая всего на пару пуговиц, короткие шпильки и лаконичные босоножки на шпильке. Увесистые украшения, будто забытые после выхода на красную дорожку, демонстрируют отличную совместимость с общим ансамблем.
Фото: Архивы пресс-служб
Выстраиваем аутфит вокруг классики сафари-стиля — плотной рубашки с крупными накладными карманами и шорт оливкового оттенка, свободных по ноге. Подчеркиваем линию талии с помощью поясной сумки, рифмующейся с общей гаммой образа, а для поддержания вау-эффекта добавляем босоножки на головокружительных каблуках.
Брючный костюм + яркая сумка
Фото: Globallook
Идеально скроенный костюм с брюками-палаццо и приталенным блейзером — всегда беспроигрышное решение. Бейонсе доказывает, что наличие топа или бра совсем не обязательно — правда, за советом для поддержания формы бюста, по всей видимости, придется обратиться к Ким Кардашьян, которая фиксирует зону декольте клейкой лентой.
Фото: Архивы пресс-служб
С офиса на вечеринку и наоборот — по такому ритму остается только скучать! Запасаемся терпением, а вместе с тем — минималистичными лодочками на аккуратном kitten heel и яркой сумкой в остромодном формате «микро». По рецепту Бейонсе завершаем аутфит с брючным костюмом акцентными украшениями и стильными солнцезащитными очками.
Легкое платье + мюли
Фото: Globallook
Образ в духе деревенского шика звезда составила на основе легкого асимметричного платья и мюлей на каблуке комфортной высоты. Игру светло-сиреневых вкраплений в клетке виши поддержала ультрафиолетовая сумка с тиснением под питона.
Фото: Архивы пресс-служб
Look с акцентными решениями можно выстроить на базе любых оттенков и принтов, главное — близкородственных. Флористические мотивы в нежных лавандовых оттенках соединятся в гармоничный тандем с белыми босоножками, а настроение задают ультрафиолетовые детали оправы очков и сумки.
Героиней одного из предыдущих материалов стала Эмили Ратажковски, которая в своих стильных аутфитах выглядит так же роскошно, как на фото в жанре ню. Какими образами модели стоит вдохновляться этим летом и почему — читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook, архивы пресс-служб
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