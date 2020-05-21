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На прогулку с собакой, вечеринку и не только: стильные образы Эмили Ратажковски, которые легко повторить

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Фото: Globallook

Эмили Ратажковски привычнее видеть без одежды, однако, как только она появляется в ней — глянец разбирает аутфиты на детали. Базовый гардероб модели состоит из микротопов всех цветов, объемных блейзеров, прямых джинсов высокой посадки и мюлей в духе нулевых. Любопытно, что все из этого списка на острие моды будущим летом. Вдохновляйтесь образами Эмили вместе с Passion.ru!

На важную встречу — свободный блейзер + микротоп

Фото: Globallook

Верной себе и собственному стилю Ратажковски осталась даже на официальном женском саммите, по дороге на который ее поймали папарацци в июле 2019 года. Для важного мероприятия девушка выбрала велосипедки, миниатюрный бра и свободный блейзер, которые решила не застегивать. По улицам Нью-Йорка модель разгуливала в мюлях и с микросумкой из кожи с тиснением «под питона».

  1. Мюли Zara, 4 999 руб. 2. Бра Hunkemöller, цена по запросу. 3. Очки Dolce & Gabbana, цена по запросу. 4. Блейзер Elisabetta Franchi, цена по запросу. 5. Шорты Maison Margiela (yoox.com), 11 000 руб. 6. Сумка Furla, 26 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Велосипедки в этом сезоне снова возвращаются в спортзалы и на велопрогулки. На смену им в повседневной жизни приходят широкие шорты в духе сафари и бермуды. С последними предлагаем экспериментировать как можно чаще. С мюлями на каблуке и блейзером правильной длины они способны сформировать расслабленный, но безупречный look, легко адаптируемый под любые планы.

На прогулку с питомцем — любимые джинсы + блейзер oversize

Фото: Globallook

Прогулка с питомцем сжигает калории, а рандеву на каблуках — в два раза больше. Удачный образ выходного дня Эмили выстроила вокруг прямых джинсов, базовой белой водолазки и объемного блейзера по типу мужского. Аутфит дополнили лаконичные ботильоны на шпильке и микросумка.

  1. Туфли Portal, 7 590 руб. 2. Боди H&M, 799 руб. 3. Блейзер Pinko, 34 050 руб. 4. Джинсы Guess Jeans, 9 990 руб. 5. Портмоне Fetiche, 7 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В ожидании солнечных деньков готовим расслабленный аутфит на основе любимых джинсов, базовой футболки или боди из фактурного трикотажа. Накидываем на плечи блейзер с объемными плечами, добавляем удобную сумку кросс-боди для самых необходимых мелочей и пару слингбэков на каблуке комфортной высоты.

На вечеринку — юбка по фигуре + мюли

Фото: Globallook

Неоновый кроп-топ доказал свою совместимость с бежевой юбкой-карандашом. Образ, вдохновленный средиземноморским шиком, Ратажковски дополнила миниатюрной соломенной сумкой и любимой деталью — мюлями с тиснением.

  1. Сумка Mango, 4 299 руб. 2. Очки Alena Akhmadullina, 4 900 руб. 3. Юбка «Снежная Королева» х Lina Dembikova, 3 190 руб. 4. Топ Guess Jeans,7 390 руб. 5. Мюли Guess Jeans, 11 390 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Плетеные сумки во всевозможных интерпретациях ждут нас в этом сезоне с распростертыми объятиями. Доказано, что такой аксессуар вполне удачно может дополнить как повседневный гардероб, так и аутфиты для вечеринок в теплую погоду. Гамму бежевых оттенков разбавляем ярким топом, а главный акцент смещаем на прилегающий силуэт и подчеркнутую фигуру.

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Фото: Globallook, архивы пресс-служб

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