На прогулку с собакой, вечеринку и не только: стильные образы Эмили Ратажковски, которые легко повторить

Плетеные сумки во всевозможных интерпретациях ждут нас в этом сезоне с распростертыми объятиями. Доказано, что такой аксессуар вполне удачно может дополнить как повседневный гардероб, так и аутфиты для вечеринок в теплую погоду. Гамму бежевых оттенков разбавляем ярким топом, а главный акцент смещаем на прилегающий силуэт и подчеркнутую фигуру.

Ранее мы рассказывали, как повторить стильные образы Натальи Ионовой для офиса и прогулок. Подробнее читайте на Passion.ru.