На прогулку с собакой, вечеринку и не только: стильные образы Эмили Ратажковски, которые легко повторить
Фото: Globallook
На важную встречу — свободный блейзер + микротоп
Фото: Globallook
Верной себе и собственному стилю Ратажковски осталась даже на официальном женском саммите, по дороге на который ее поймали папарацци в июле 2019 года. Для важного мероприятия девушка выбрала велосипедки, миниатюрный бра и свободный блейзер, которые решила не застегивать. По улицам Нью-Йорка модель разгуливала в мюлях и с микросумкой из кожи с тиснением «под питона».
Фото: Архивы пресс-служб
Велосипедки в этом сезоне снова возвращаются в спортзалы и на велопрогулки. На смену им в повседневной жизни приходят широкие шорты в духе сафари и бермуды. С последними предлагаем экспериментировать как можно чаще. С мюлями на каблуке и блейзером правильной длины они способны сформировать расслабленный, но безупречный look, легко адаптируемый под любые планы.
На прогулку с питомцем — любимые джинсы + блейзер oversize
Фото: Globallook
Прогулка с питомцем сжигает калории, а рандеву на каблуках — в два раза больше. Удачный образ выходного дня Эмили выстроила вокруг прямых джинсов, базовой белой водолазки и объемного блейзера по типу мужского. Аутфит дополнили лаконичные ботильоны на шпильке и микросумка.
Фото: Архивы пресс-служб
В ожидании солнечных деньков готовим расслабленный аутфит на основе любимых джинсов, базовой футболки или боди из фактурного трикотажа. Накидываем на плечи блейзер с объемными плечами, добавляем удобную сумку кросс-боди для самых необходимых мелочей и пару слингбэков на каблуке комфортной высоты.
На вечеринку — юбка по фигуре + мюли
Фото: Globallook
Неоновый кроп-топ доказал свою совместимость с бежевой юбкой-карандашом. Образ, вдохновленный средиземноморским шиком, Ратажковски дополнила миниатюрной соломенной сумкой и любимой деталью — мюлями с тиснением.
Фото: Архивы пресс-служб
Плетеные сумки во всевозможных интерпретациях ждут нас в этом сезоне с распростертыми объятиями. Доказано, что такой аксессуар вполне удачно может дополнить как повседневный гардероб, так и аутфиты для вечеринок в теплую погоду. Гамму бежевых оттенков разбавляем ярким топом, а главный акцент смещаем на прилегающий силуэт и подчеркнутую фигуру.
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Фото: Globallook, архивы пресс-служб
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