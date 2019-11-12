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От джинсов с ультранизкой посадкой до неоновых платьев: как менялся стиль Хайди Клум с 90-х годов и до наших дней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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2001 г.

Фото: Eastnews

Хайди Клум – настоящая поклонница неординарных решений и модных экспериментов. В свои 46 супермодель остается в прекрасной форме (и это после рождения 4-х детей), продолжает носить неон, хищные принты и экстремально короткие платья. В 2019 году Клум вышла замуж за молодого рок-музыканта Тома Каулитца, доказывая, что разница в возрасте в 16 лет – всего лишь цифры. Чем запомнился образ Хайди – рассказывает Passion.ru!

1999 – 2000 гг.

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1999 г.

Фото: GettyImages

Ярким и экспрессивным стиль Клум был всегда: уже на пике своей популярности супермодель делала ставки на дерзкие образы. Здесь – обилие глиттера и мерцающих пайеток, микротопы и кожаные брюки, легкий струящийся шелк и грубые ботфорты. Цветовая гамма разнообразна: от консервативного черного до серебристого металлика и конфетного розового.

2001 – 2003 гг.

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2001 г.

Фото: Dpa

Тенденции начала нулевых в деле: Хайди смело выходила на красную дорожку в брюках-клеш ультранизкой посадки, рифмуя их с декольтированными бельевыми топами, активно составляла монохромные образы, появляясь в брючных костюмах из цветной кожи. Визитной карточкой модели стали полупрозрачные платья, буквально не оставляющие места для фантазии. Фавориты модели – пышные меховые изделия и любые вариации на их тему – полушубки, длинные накидки и роскошная отделка по линии декольте.

2004 – 2007 гг.

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2004 г.

Фото: Eastnews

В период с 2004 по 2006 год Хайди Клум стала мамой трижды, но заметно округлившиеся формы не стали поводом отказаться от легких атласных тканей и мини-платьев. Стиль этих лет более сдержан, но все еще цитирует любовь Хайди к экстремально глубоким декольте и нескромным разрезам от бедра.

2008– 2012 гг.

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2008 г.

Фото: Eastnews

И снова максимально открытое тело, полупрозрачные ткани и обилие блеска. Клум остается верна излюбленным мини, расшитым кристаллами, элегантным макси, буквально усыпанным пайетками, а также хищным принтам. Все это – исключительно со шпильками головокружительной высоты, даже в период четвертой беременности в 2009 году!

2013 – 2016 гг.

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2013 г.

Фото: Globallook

Ничто так не подчеркивает золотистый загар, как кипенно-белый цвет. На него Хайди делает ставки регулярно – берите лайфхак на заметку. Неизменными остаются блестящие ткани и декор из глиттера, открытые ноги и декольте. Супермодель также экспериментирует с пастельными оттенками – нежным лавандовым, солнечно-желтым и небесно-голубым.

2017 – 2018 гг.

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2017 г.

Фото: Globallook

Полупрозрачные платья, переливы золотистого атласа, игра контрастов – это все о стиле Хайди. Яркие выходы на красную дорожку компенсирует расслабленный casual: от принтованных образов в единой гамме оттенков до «канадского смокинга» – сочетанием рубашек из денима и джинсов.

2019 г.

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Фото: Globallook

В 2019 году Хайди Клум будто решила вернуться снова в красочные нулевые. Она смело идет на самые яркие эксперименты, выходя в свет в ультракоротких платьях из кожи, монолуках на основе неоновых оттенков и в авангардных платьях с «драматичными» рукавами и пышными воланами. 46-летняя супермодель закрепляет свой статус полупрозрачными комбинациями, из-под которых как бы невзначай виднеется нижнее белье.

Ранее в фокусе нашего внимания оказалась не менее яркая личность – Селин Дион. Какие изменения происходили в стиле певицы и почему она в один момент стала иконой стиля – читайте на Passion.ru!

Фото: GettyImages, Eastnews, Globallook, Dpa

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