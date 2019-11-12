От джинсов с ультранизкой посадкой до неоновых платьев: как менялся стиль Хайди Клум с 90-х годов и до наших дней
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Фото: Eastnews
1999 – 2000 гг.
Фото: GettyImages
Ярким и экспрессивным стиль Клум был всегда: уже на пике своей популярности супермодель делала ставки на дерзкие образы. Здесь – обилие глиттера и мерцающих пайеток, микротопы и кожаные брюки, легкий струящийся шелк и грубые ботфорты. Цветовая гамма разнообразна: от консервативного черного до серебристого металлика и конфетного розового.
2001 – 2003 гг.
Фото: Dpa
Тенденции начала нулевых в деле: Хайди смело выходила на красную дорожку в брюках-клеш ультранизкой посадки, рифмуя их с декольтированными бельевыми топами, активно составляла монохромные образы, появляясь в брючных костюмах из цветной кожи. Визитной карточкой модели стали полупрозрачные платья, буквально не оставляющие места для фантазии. Фавориты модели – пышные меховые изделия и любые вариации на их тему – полушубки, длинные накидки и роскошная отделка по линии декольте.
2004 – 2007 гг.
Фото: Eastnews
В период с 2004 по 2006 год Хайди Клум стала мамой трижды, но заметно округлившиеся формы не стали поводом отказаться от легких атласных тканей и мини-платьев. Стиль этих лет более сдержан, но все еще цитирует любовь Хайди к экстремально глубоким декольте и нескромным разрезам от бедра.
2008– 2012 гг.
Фото: Eastnews
И снова максимально открытое тело, полупрозрачные ткани и обилие блеска. Клум остается верна излюбленным мини, расшитым кристаллами, элегантным макси, буквально усыпанным пайетками, а также хищным принтам. Все это – исключительно со шпильками головокружительной высоты, даже в период четвертой беременности в 2009 году!
2013 – 2016 гг.
Фото: Globallook
Ничто так не подчеркивает золотистый загар, как кипенно-белый цвет. На него Хайди делает ставки регулярно – берите лайфхак на заметку. Неизменными остаются блестящие ткани и декор из глиттера, открытые ноги и декольте. Супермодель также экспериментирует с пастельными оттенками – нежным лавандовым, солнечно-желтым и небесно-голубым.
2017 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Полупрозрачные платья, переливы золотистого атласа, игра контрастов – это все о стиле Хайди. Яркие выходы на красную дорожку компенсирует расслабленный casual: от принтованных образов в единой гамме оттенков до «канадского смокинга» – сочетанием рубашек из денима и джинсов.
2019 г.
Фото: Globallook
В 2019 году Хайди Клум будто решила вернуться снова в красочные нулевые. Она смело идет на самые яркие эксперименты, выходя в свет в ультракоротких платьях из кожи, монолуках на основе неоновых оттенков и в авангардных платьях с «драматичными» рукавами и пышными воланами. 46-летняя супермодель закрепляет свой статус полупрозрачными комбинациями, из-под которых как бы невзначай виднеется нижнее белье.
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Фото: GettyImages, Eastnews, Globallook, Dpa
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