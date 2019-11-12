От джинсов с ультранизкой посадкой до неоновых платьев: как менялся стиль Хайди Клум с 90-х годов и до наших дней

Хайди Клум – настоящая поклонница неординарных решений и модных экспериментов. В свои 46 супермодель остается в прекрасной форме (и это после рождения 4-х детей), продолжает носить неон, хищные принты и экстремально короткие платья. В 2019 году Клум вышла замуж за молодого рок-музыканта Тома Каулитца, доказывая, что разница в возрасте в 16 лет – всего лишь цифры. Чем запомнился образ Хайди – рассказывает Passion.ru!