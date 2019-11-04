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От скромных макси-юбок до эпатажных боди и шпилек: как менялся стиль Селин Дион с 90-х годов и до наших дней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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2019 г.

Фото: Globallook

51-летняя Селин Дион – любительница эпатажных нарядов. Исполнительница легендарного саундтрека к «Титанику» буквально взорвала публику в 2019 году своими выходами в абсолютно прозрачных платьях, принтованных боди и ультракоротких юбках с перьями. После смены имиджмейкера Дион настигла новая волна популярности и на этот раз – как настоящей иконы стиля.

1996 – 1999 гг.

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1996 г.

Фото: Dpa

Экстравагантным имидж Селин Дион был далеко не всегда. С конца 80-х и вплоть до нулевых певица не эпатировала публику, делая ставку на свой вокальный талант. Среди любимых вещей звезды – широкие юбки-макси, толстовки oversize, шелковые корсеты и брюки-клеш низкой посадки.

2002 – 2003 гг.

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2002 г.

Фото: GettyImages

Знаковые тренды нулевых дают о себе знать, и Селин смело применяет их в своей модной практике. В ее арсенале появляются короткие платья конфетных оттенков, одежда цвета металлик и обилие блестящих тканей. Любопытно, что открытых вещей становится гораздо больше: не скрывая отличную фигуру, Дион выходит на красную дорожку в платьях с многочисленными разрезами и делает ставку на мини.

2007 – 2011 гг.

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2007 г.

Фото: Dpa

Платья все короче, блеска еще больше – кажется, узнаем ту самую Селин Дион, которая умеет шокировать. Шелковые мини без бретелей будто стали визитной карточкой певицы, подчеркивая стройные ноги с высоты головокружительных каблуков. Место классике все же остается вместе с лаконичными платьями в пол, атласными миди и строгими жакетами.

2012 – 2015 гг.

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2012 г.

Фото: Dpa

Модным фаворитом Селин Дион становится кожа. В фокусе – дерзкие асимметричные платья в духе деконструктивизма, ультраоблегающие брюки с обувью на платформе и высоком каблуке. Певица предпочитает гамму сдержанных цветов – черный, темный серый, хаки, но периодически ставит яркие акценты.

2016 – 2018 гг.

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2016 г.

Фото: Globallook

Настоящий эпатаж начинается здесь, и удачным стартом стали монохромные образы на основе ярких цветов и самых причудливых паттернов. Этот период запомнился сразу несколькими выходами Селин: в белоснежном монолуке с широкополой шляпой и мантией со шлейфом, в тройке из брюк-клеш, строгого жилета и пальто с броским флористическим принтом, в длинном лакированном плаще из кожи питона. А кроме того – платьями и костюмами леденцовых оттенков, которые звезда миксовала с «пушистыми» босоножками и ботфортами на шпильке.

2019 г.

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Фото: Globallook

Кажется, у Лоу Роуча, нового стилиста Селин Дион, бесконечный запас неординарных идей. Чего стоит выход 51-летней звезды на публику в одном боди, удлиненном пиджаке и в босоножках на каблуке. Никаких брюк и юбок – только стройные загорелые ноги! Дион явно по душе аутфиты с максимально яркими, буквально кислотными цветами, платья с пышными шлейфами в духе шекспировских героинь, абсолютно прозрачные ткани и микроюбки с «мужскими» пиджаками.

Обратную трансформацию прошел стиль Виктории Бекхэм: место микротопов и джинсов ультранизкой посадки в гардеробе бизнесвумен заняли классические брюки-палаццо и строгие блейзеры. Об эволюции стиля звезды читайте на Passion.ru.

Фото: GettyImages, Globallook, Dpa, Instagram

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