От скромных макси-юбок до эпатажных боди и шпилек: как менялся стиль Селин Дион с 90-х годов и до наших дней

Настоящий эпатаж начинается здесь, и удачным стартом стали монохромные образы на основе ярких цветов и самых причудливых паттернов. Этот период запомнился сразу несколькими выходами Селин: в белоснежном монолуке с широкополой шляпой и мантией со шлейфом, в тройке из брюк-клеш, строгого жилета и пальто с броским флористическим принтом, в длинном лакированном плаще из кожи питона. А кроме того – платьями и костюмами леденцовых оттенков, которые звезда миксовала с «пушистыми» босоножками и ботфортами на шпильке.

2019 г.