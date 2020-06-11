passion.ru

От брючного костюма oversize до монолука цвета лимонада: образы Ким Кардашьян, которые легко повторить

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 41

Фото: Globallook

Превращать все в модный тренд и достигать при этом коммерческого успеха — исключительная суперспособность Ким Кардашьян, которой остается только позавидовать. 39-летняя модель и бизнесвумен уже не первый год держит топовый рейтинг и не перестает удивлять. Каждый ее выход в свет буквально разбирают на детали, ведь Ким знает не понаслышке, как подчеркнуть формы с самого выгодного ракурса. Какие модные приемы звезды взять на заметку — расскажет Passion.ru.

Свободный брючный костюм

Фото: Globallook

В 2019 году Ким Кардашьян заявила, что планирует построить карьеру юриста и даже начала обучение. Первый успех на новом поприще звезда получила, когда подняла дело афроамериканки Элис Мари Джонсон, приговоренной к пожизненному заключению в конце 1990-х. Женщина была освобождена, а позже снялась в рекламной кампании бренда Ким. Для официальных визитов Кардашьян делает ставку на деловой стиль в трендовой интерпретации. Для встречи в белом доме был избран костюм изумрудного цвета с блейзером oversize и широкими брюками, который звезда зарифмовала со туфлями на шпильке и микросумкой.

  1. Туфли Casadei, 74 700 руб. 2. Сумка Fetiche, 25 000 руб. 3. Очки Zasport, 6 900 руб. 4. Брюки Mango, 2 999 руб. 5. Блейзер Mango, 6 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Брючная двойка в любых вариациях на тему зелени — всегда верный ход, открывающий массу возможностей для создания эффектных аутфитов. Выбираем свободные «плечистые» силуэты и миксуем их с максимально женственными деталями — остроносыми мюлями на запредельно высоких шпильках и миниатюрными сумками.

Монолук цвета лимонада

Фото: Globallook

Кардашьян мастерски играет насыщенными тонами и текстурами, чему определенно стоит поучиться. Щеголять на улицах Нью-Йорка модель решила в самых ярких красках, выстроив монохромный образ вокруг цитрусовых оттенков. Лимонный желтый в образе звезды показал отличную совместимость с лаконичными босоножками в оттенке золотистый металлик.

  1. Босоножки Casadei, 74 300 руб. 2. Серьги Subterranei x Exclaim, 5 590 руб. 3. Очки Kuboraum, 22 302 руб. 4. Юбка Blugirl Blumarine (yoox.com), 7 500 руб. 5. Топ H&M, 1 199 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Секрет успеха любого аутфита — в акценте на фигуру. Подчеркнуть ее беремся при помощи силуэтных юбок — «футляров» или моделей с асимметрией и драпировками, визуально округляющими линию бедер. Добавляем облегающий топ, пару босоножек на высоких шпильках и несколько акцентов в виде лаконичной бижутерии и солнцезащитных очков самых затейливых форм.

Кожаные брюки + легкий топ

Фото: Globallook

Один из любимых приемов Ким — микс легких и плотных текстур. Наиболее часто в поле модных экспериментов звезды оказывается дерзкая кожа. В сочетании с полупрозрачным топом-халтером и вьетнамками на шпильке, остромодным изобретением сезона, — очередной look, ставший каноничным.

  1. Босоножки Alla Pugachova, 9 342 руб. 2. Сумка Vagabond, 10 200 руб. 3. Брюки Topshop (yoox.com), 15 600 руб. 4. Кафф Herald Percy (poisondrop.ru), 3 850 руб. 5. Топ Laroom, 12 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Стиль в total-black-формате никогда не проигрывает. Прямые брюки из плотной кожи плюс короткий топ — выверенная формула, которая принесет успех на любой вечеринке. Обязательное условие — босоножки на kitten heel в духе тех, что были популярны в нулевых, и сумка-багет — теплый «привет» из того же десятилетия.

Ранее мы рассказывали о модных лайфхаках звезды сериала «Клон» Джованны Антонелли. Подробнее о самых стильных образах актрисы — на Passion.ru.

Фото: Globallook, Instagram, архивы пресс-служб

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!