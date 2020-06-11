От брючного костюма oversize до монолука цвета лимонада: образы Ким Кардашьян, которые легко повторить

Стиль в total-black-формате никогда не проигрывает. Прямые брюки из плотной кожи плюс короткий топ — выверенная формула, которая принесет успех на любой вечеринке. Обязательное условие — босоножки на kitten heel в духе тех, что были популярны в нулевых, и сумка-багет — теплый «привет» из того же десятилетия.

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