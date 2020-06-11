От брючного костюма oversize до монолука цвета лимонада: образы Ким Кардашьян, которые легко повторить
Фото: Globallook
Свободный брючный костюм
Фото: Globallook
В 2019 году Ким Кардашьян заявила, что планирует построить карьеру юриста и даже начала обучение. Первый успех на новом поприще звезда получила, когда подняла дело афроамериканки Элис Мари Джонсон, приговоренной к пожизненному заключению в конце 1990-х. Женщина была освобождена, а позже снялась в рекламной кампании бренда Ким. Для официальных визитов Кардашьян делает ставку на деловой стиль в трендовой интерпретации. Для встречи в белом доме был избран костюм изумрудного цвета с блейзером oversize и широкими брюками, который звезда зарифмовала со туфлями на шпильке и микросумкой.
Фото: Архивы пресс-служб
Брючная двойка в любых вариациях на тему зелени — всегда верный ход, открывающий массу возможностей для создания эффектных аутфитов. Выбираем свободные «плечистые» силуэты и миксуем их с максимально женственными деталями — остроносыми мюлями на запредельно высоких шпильках и миниатюрными сумками.
Монолук цвета лимонада
Фото: Globallook
Кардашьян мастерски играет насыщенными тонами и текстурами, чему определенно стоит поучиться. Щеголять на улицах Нью-Йорка модель решила в самых ярких красках, выстроив монохромный образ вокруг цитрусовых оттенков. Лимонный желтый в образе звезды показал отличную совместимость с лаконичными босоножками в оттенке золотистый металлик.
Фото: Архивы пресс-служб
Секрет успеха любого аутфита — в акценте на фигуру. Подчеркнуть ее беремся при помощи силуэтных юбок — «футляров» или моделей с асимметрией и драпировками, визуально округляющими линию бедер. Добавляем облегающий топ, пару босоножек на высоких шпильках и несколько акцентов в виде лаконичной бижутерии и солнцезащитных очков самых затейливых форм.
Кожаные брюки + легкий топ
Фото: Globallook
Один из любимых приемов Ким — микс легких и плотных текстур. Наиболее часто в поле модных экспериментов звезды оказывается дерзкая кожа. В сочетании с полупрозрачным топом-халтером и вьетнамками на шпильке, остромодным изобретением сезона, — очередной look, ставший каноничным.
Фото: Архивы пресс-служб
Стиль в total-black-формате никогда не проигрывает. Прямые брюки из плотной кожи плюс короткий топ — выверенная формула, которая принесет успех на любой вечеринке. Обязательное условие — босоножки на kitten heel в духе тех, что были популярны в нулевых, и сумка-багет — теплый «привет» из того же десятилетия.
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Фото: Globallook, Instagram, архивы пресс-служб
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