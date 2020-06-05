От строгих брюк с топом до стильного сафари: образы главной звезды сериала «Клон», которые легко повторить
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Строгие брюки + топ с V-вырезом
Фото: Instagram
Бразильский загар Джованна подчеркивает открытым топом с V-образным вырезом в молочно-белом оттенке. Его сочетание с базовыми брюками высокой посадки и лаконичными мюлями на шпильке — стопроцентное попадание в тренд и дресс-код любой коктейльной вечеринки. В дополнение — крупные серьги-кольца, которые часто появляются в образах актрисы.
Фото: Архивы пресс-служб
Выстраивает образ вокруг безупречно скроенных черных брюк, которыми абсолютно точно нужно обзавестись в этом сезоне. Высокая линия талии плюс прямой крой плюс — выверенная формула бесконечно длинных ног. Закрепить эффект помогут остромодные мюли, а вместить все необходимое — сумка-багет, цитирующая тенденции нулевых.
Белые джинсы + яркий блейзер
Фото: Instagram
Расставляем акценты по рецепту Джованны и разбавляем базовые детали ярким аккордом. Удлиненный блейзер свободного силуэта в сочном морковном цвете вполне органично вписался в союз базовых джинсов из кипенно-белого денима и шифоновой рубашки.
Фото: Архивы пресс-служб
Облегающие белые джинсы, правильно подобранные по фигуре, — безоговорочный мастхэв летнего сезона, который выстроит идеальные отношения с любой обувью. В пример — готовый аутфит на случай скорого возвращения в офис — их тандем со свободной шифоновой рубашкой и блейзером цвета персикового сорбета. Look вполне совместим и с белыми кедами, и с обувью на самом выигрышном по степени комфорта каблуке kitten heel.
Городское сафари
Фото: Instagram
Стиль сафари уверенно и смело претендует на статус главного тренда 2020, но еще раньше он занял свое место в модном арсенале Джованны Антонелли. Свободные силуэты и палитра кремовых оттенков в одном флаконе — всегда верная ставка.
Фото: Архивы пресс-служб
Прибережем ботинки-дезерты для дождливой осени, а навстречу летнему теплу выйдем в эффектных замшевых сабо, созвучных палитре образа. Среди фаворитов — теплый песочный, пудровый беж и приглушенный кирпичный оттенки. Свободные брюки в паре с удлиненной плотной рубашкой с накладными карманами — классика сафари-жанра, остро необходимая для теплого сезона.
Сафари-стиль пригляделся и Бейонсе, правда, в более смелой вариации. О трех эффектных образах звезды, которые вы без труда сможете повторить — на Passion.ru.
Фото: Instagram
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