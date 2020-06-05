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От строгих брюк с топом до стильного сафари: образы главной звезды сериала «Клон», которые легко повторить

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Джованна Антонелли

Фото: Instagram

Джованна Антонелли, известность которой принесла роль в бразильском сериале «Клон», умело пользуется элементами самых разных стилей: от спортшика с его гиперобъемными силуэтами до сафари. Актриса щепетильно следит за фигурой, регулярно занимается спортом и уж точно может похвастаться прекрасной формой. Тому свидетельство — фото в миниатюрных бикини и облегающих кожаных брюках, то и дело мелькающих в ее Instagram. Разбираем сразу три стильных образа Антонелли, которые стоит взять на вооружение этим летом.

Строгие брюки + топ с V-вырезом

Фото: Instagram

Бразильский загар Джованна подчеркивает открытым топом с V-образным вырезом в молочно-белом оттенке. Его сочетание с базовыми брюками высокой посадки и лаконичными мюлями на шпильке — стопроцентное попадание в тренд и дресс-код любой коктейльной вечеринки. В дополнение — крупные серьги-кольца, которые часто появляются в образах актрисы.

  1. Сумка Topshop (yoox.com) 2 700 руб. 2. Серьги Ekonika, цена по запросу. 3. Топ Laroom, 12 000 руб. 4. Брюки You Wanna, 5 500 руб. 5. Мюли Topshop (yoox.com), 4 280 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Выстраивает образ вокруг безупречно скроенных черных брюк, которыми абсолютно точно нужно обзавестись в этом сезоне. Высокая линия талии плюс прямой крой плюс — выверенная формула бесконечно длинных ног. Закрепить эффект помогут остромодные мюли, а вместить все необходимое — сумка-багет, цитирующая тенденции нулевых.

Белые джинсы + яркий блейзер

Фото: Instagram

Расставляем акценты по рецепту Джованны и разбавляем базовые детали ярким аккордом. Удлиненный блейзер свободного силуэта в сочном морковном цвете вполне органично вписался в союз базовых джинсов из кипенно-белого денима и шифоновой рубашки.

  1. Туфли Dorothee Schumacher, цена по запросу. 2. Рубашка Mango, 2 999 руб. 3. Сумка Topshop (yoox.com), 2 550 руб. 4. Брюки windsor., цена по запросу. 5. Блейзер Marciano Guess, 18 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Облегающие белые джинсы, правильно подобранные по фигуре, — безоговорочный мастхэв летнего сезона, который выстроит идеальные отношения с любой обувью. В пример — готовый аутфит на случай скорого возвращения в офис — их тандем со свободной шифоновой рубашкой и блейзером цвета персикового сорбета. Look вполне совместим и с белыми кедами, и с обувью на самом выигрышном по степени комфорта каблуке kitten heel.

Городское сафари

Фото: Instagram

Стиль сафари уверенно и смело претендует на статус главного тренда 2020, но еще раньше он занял свое место в модном арсенале Джованны Антонелли. Свободные силуэты и палитра кремовых оттенков в одном флаконе — всегда верная ставка.

  1. Мюли Eleventy, цена по запросу. 2. Сумка See by Chloé (yoox.com), 29 290 руб. 3. Очки Ekonika, 2 372 руб. 4. Топ You Wanna, 2 500 руб. 5. Брюки Liu Jo, цена по запросу. 6. Рубашка H&M, 2 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Прибережем ботинки-дезерты для дождливой осени, а навстречу летнему теплу выйдем в эффектных замшевых сабо, созвучных палитре образа. Среди фаворитов — теплый песочный, пудровый беж и приглушенный кирпичный оттенки. Свободные брюки в паре с удлиненной плотной рубашкой с накладными карманами — классика сафари-жанра, остро необходимая для теплого сезона.

Сафари-стиль пригляделся и Бейонсе, правда, в более смелой вариации. О трех эффектных образах звезды, которые вы без труда сможете повторить — на Passion.ru.

Фото: Instagram

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