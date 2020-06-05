От строгих брюк с топом до стильного сафари: образы главной звезды сериала «Клон», которые легко повторить

Прибережем ботинки-дезерты для дождливой осени, а навстречу летнему теплу выйдем в эффектных замшевых сабо, созвучных палитре образа. Среди фаворитов — теплый песочный, пудровый беж и приглушенный кирпичный оттенки. Свободные брюки в паре с удлиненной плотной рубашкой с накладными карманами — классика сафари-жанра, остро необходимая для теплого сезона.

Сафари-стиль пригляделся и Бейонсе, правда, в более смелой вариации. О трех эффектных образах звезды, которые вы без труда сможете повторить — на Passion.ru.