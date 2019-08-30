Ким Кардашьян освободила из тюрьмы 64-летнюю женщину и дала ей работу модели

В прошлом году Ким начала громкое дело о несправедливости приговора, вынесенного Элис. В 1996 году ее арестовали за хранение запрещенных препаратов, назначив пожизненный срок заключения. На момент освобождения женщина провела в тюрьме 25 лет.
«Реальные женщины, реальные истории» – таков посыл рекламной кампании. Ролик представляет собой короткий видео-монолог, в котором женщина позирует в черном моделирующем комбинезоне от Skims (бренд Ким Кардашьян) и делится своими эмоциями. «Благодаря этому белью я могу надеть любую вещь в магазине, о которой раньше и не мечтала. При этом я знаю, что она будет сидеть на мне идеально. С этим бельем я чувствую свободу» – комментирует Элис.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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