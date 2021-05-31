От 1 200 рублей до 2 миллионов: на что спускали деньги знаменитости в мае

Виктория Бекхэм вышла на свидание с супругом Дэвидом во всеоружии: экс-участницу Spice Girls поймали во время ужина неподалеку от отеля, в котором пара остановилась в Нью-Йорке. Дизайнер решила посоревноваться с профессиональной моделью с собственного показа, надев total look цвета лимона. На ней — джемпер из вискозы с оборками за 52 000 рублей и непомерно длинные брюки-клеш за 62 000. Образ традиционно завершили туфли на каблуках, высота которых требует особой сноровки, и вместительная сумка Birkin от Hermès в оттенке карамели. Сумма в чеке за последнюю оканчивалась шестью нулями.