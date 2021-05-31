От 1 200 рублей до 2 миллионов: на что спускали деньги знаменитости в мае
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lopyrevavika
Кейт Миддлтон
Фото: Globallook
Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в королевский тур по Шотландии. Оперативная смена нарядов герцогини заинтересовала общественность: travel-гардероб герцогини буквально разобрали на детали. Один из выходов запомнился особенно: Кэтрин нарядилась в королевский синий с головы до ног. В основе образа — блейзер Zara за 6 600 рублей и юбка Hope за 9 900 рублей. Многие заметили, что наряд герцогини в точности повторяет стиль принцессы Дианы.
Роузи Хантингтон-Уайтли
Фото: Instagram @rosiehw
Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как выглядеть стильно в офисе, даже если он дома. Ангел Victoria’s Secret поддержала российский бренд, надев трикотажное платье с открытой спиной и брутальной цепью от The Bazilika. Стоимость наряда — 27 950 рублей. В дополнение — остромодные минималистичные мюли The Row.
Певица Жасмин
Фото: Instagram @jasmin
Жасмин старательно готовилась к отпуску, поэтому замиксовала перед поездкой самые стильные комплекты. К купальнику и полупрозрачному летнему кафтану певица подобрала узнаваемые мюли Bottega Veneta конфетного оттенка за 56 700 рублей и «приправила» образ плетеной из рафии шляпкой Christian Dior за рекордные 107 000 рублей.
Виктория Бекхэм
Фото: Globallook
Виктория Бекхэм вышла на свидание с супругом Дэвидом во всеоружии: экс-участницу Spice Girls поймали во время ужина неподалеку от отеля, в котором пара остановилась в Нью-Йорке. Дизайнер решила посоревноваться с профессиональной моделью с собственного показа, надев total look цвета лимона. На ней — джемпер из вискозы с оборками за 52 000 рублей и непомерно длинные брюки-клеш за 62 000. Образ традиционно завершили туфли на каблуках, высота которых требует особой сноровки, и вместительная сумка Birkin от Hermès в оттенке карамели. Сумма в чеке за последнюю оканчивалась шестью нулями.
Фото: Globallook / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!