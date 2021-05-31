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От 1 200 рублей до 2 миллионов: на что спускали деньги знаменитости в мае

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Лопырева в топе Zara за 1200 руб, мюли Alexander Wang (49 000 руб) и сумкой Prada (160 000 руб)

Фото: Instagram @lopyrevavika

Май выдался жарким: звезды то и дело щеголяли по улицам и красным дорожкам в одежде больших и малых брендов. Среди образов — и неоправданно бюджетные (по которым так и не скажешь), и баснословно дорогие. Мы собрали топ-5 самых ярких аутфитов и подсчитали их стоимость. Больше фото — в нашей галерее!

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Фото: Globallook

Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в королевский тур по Шотландии. Оперативная смена нарядов герцогини заинтересовала общественность: travel-гардероб герцогини буквально разобрали на детали. Один из выходов запомнился особенно: Кэтрин нарядилась в королевский синий с головы до ног. В основе образа — блейзер Zara за 6 600 рублей и юбка Hope за 9 900 рублей. Многие заметили, что наряд герцогини в точности повторяет стиль принцессы Дианы.

Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram @rosiehw

Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как выглядеть стильно в офисе, даже если он дома. Ангел Victoria’s Secret поддержала российский бренд, надев трикотажное платье с открытой спиной и брутальной цепью от The Bazilika. Стоимость наряда — 27 950 рублей. В дополнение — остромодные минималистичные мюли The Row.

Певица Жасмин

Певица Жасмин

Фото: Instagram @jasmin

Жасмин старательно готовилась к отпуску, поэтому замиксовала перед поездкой самые стильные комплекты. К купальнику и полупрозрачному летнему кафтану певица подобрала узнаваемые мюли Bottega Veneta конфетного оттенка за 56 700 рублей и «приправила» образ плетеной из рафии шляпкой Christian Dior за рекордные 107 000 рублей.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм

Фото: Globallook

Виктория Бекхэм вышла на свидание с супругом Дэвидом во всеоружии: экс-участницу Spice Girls поймали во время ужина неподалеку от отеля, в котором пара остановилась в Нью-Йорке. Дизайнер решила посоревноваться с профессиональной моделью с собственного показа, надев total look цвета лимона. На ней — джемпер из вискозы с оборками за 52 000 рублей и непомерно длинные брюки-клеш за 62 000. Образ традиционно завершили туфли на каблуках, высота которых требует особой сноровки, и вместительная сумка Birkin от Hermès в оттенке карамели. Сумма в чеке за последнюю оканчивалась шестью нулями.

Фото: Globallook / Instagram

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