Кейт Миддлтон купила жакет, как у принцессы Дианы, за 6 600 рублей

Кэтрин тут же сравнили с ее свекровью Дианой Спенсер, которая нередко ставила на ультраяркий синий электрик. В ее арсенале было несколько элегантных жакетов с акцентной золотистой фурнитурой — в похожем вышла в свет и Миддлтон.

Герцогиня купила двубортный блейзер, как у леди Ди, в Zara, и обошелся он ей 89,90 долларов (около 6 600 рублей, — прим. ред.). К нему — плиссированная миди-юбка в тон от британского бренда Hope. Кстати, тоже вполне бюджетная деталь — всего 135 долларов (около 9 900 рублей, — прим. ред.). Дополнили образ кофейные лодочки и миниатюрный клатч Métier за 1 380 долларов (около 101 000 рублей).