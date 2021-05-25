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Кейт Миддлтон купила жакет, как у принцессы Дианы, за 6 600 рублей

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Кейт Миддлтон отправилась в Шотландию вместе с принцем Уильямом и уже успела похвастаться новым уловом из масс-маркета. Герцогиня Кембриджская выбрала королевский синий цвет и сделала оммаж тенденциям девяностых.

Кэтрин тут же сравнили с ее свекровью Дианой Спенсер, которая нередко ставила на ультраяркий синий электрик. В ее арсенале было несколько элегантных жакетов с акцентной золотистой фурнитурой — в похожем вышла в свет и Миддлтон.

Герцогиня купила двубортный блейзер, как у леди Ди, в Zara, и обошелся он ей 89,90 долларов (около 6 600 рублей, — прим. ред.). К нему — плиссированная миди-юбка в тон от британского бренда Hope. Кстати, тоже вполне бюджетная деталь — всего 135 долларов (около 9 900 рублей, — прим. ред.). Дополнили образ кофейные лодочки и миниатюрный клатч Métier за 1 380 долларов (около 101 000 рублей).

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Принцесса Диана и принц Чарльз с детьми

Фото: Dpa

Ранее мы рассказывали о модных вольностях королевских особ и первых леди. В частности, о самых дерзких юбках Брижит Макрон, Джилл Байден, испанской королевы Летиции и других. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa

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