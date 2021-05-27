Виктория Бекхэм «сделала» свою же модель в битве за лимонные клеши

Вики не изменяет собственному бренду, да и зачем, если в весенне-летней коллекции есть безупречно скроенные брюки самых жизнерадостных цветов. Миссис Бекхэм выбрала total look в оттенке лимонного сорбета, решив не тратить время на составление нового образа — просто повторила тот, что был на виртуальном показе, добавила туфли на экстремально высоких каблуках и любимую сумку Birkin.