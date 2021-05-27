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Виктория Бекхэм «сделала» свою же модель в битве за лимонные клеши

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Бекхэм

Фото: Globallook

Папарацци поймали Викторию и Дэвида Бекхэм на улицах Нью-Йорка. Эта парочка давно закрепила за собой место в топе самых стильных, и новый выход на совместный ужин — тому подтверждение.

Вики не изменяет собственному бренду, да и зачем, если в весенне-летней коллекции есть безупречно скроенные брюки самых жизнерадостных цветов. Миссис Бекхэм выбрала total look в оттенке лимонного сорбета, решив не тратить время на составление нового образа — просто повторила тот, что был на виртуальном показе, добавила туфли на экстремально высоких каблуках и любимую сумку Birkin.

Голосуйте, кто победил в баттле за самые длинные ноги в брюках-клеш: Виктория или ее модель!

Look из весенне-летней коллекции Victoria Beckham

Фото: Globallook

Фолловеры частенько сетуют на высокие цены в бутиках Victoria Beckham. Так, например, джемпер из вискозы и мериносовой шерсти обойдется в почти 52 000 рублей, а брюки — около 62 000 рублей. Хейтеры не упускают возможности подметить, что дизайнер никогда не подшивает низы брюк — порой они настолько длинные, что в них трудно ходить.

О модных фиаско Виктории Бекхэм читайте в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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