Виктория Бекхэм «сделала» свою же модель в битве за лимонные клеши
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Вики не изменяет собственному бренду, да и зачем, если в весенне-летней коллекции есть безупречно скроенные брюки самых жизнерадостных цветов. Миссис Бекхэм выбрала total look в оттенке лимонного сорбета, решив не тратить время на составление нового образа — просто повторила тот, что был на виртуальном показе, добавила туфли на экстремально высоких каблуках и любимую сумку Birkin.
Голосуйте, кто победил в баттле за самые длинные ноги в брюках-клеш: Виктория или ее модель!
Фото: Globallook
Фолловеры частенько сетуют на высокие цены в бутиках Victoria Beckham. Так, например, джемпер из вискозы и мериносовой шерсти обойдется в почти 52 000 рублей, а брюки — около 62 000 рублей. Хейтеры не упускают возможности подметить, что дизайнер никогда не подшивает низы брюк — порой они настолько длинные, что в них трудно ходить.
О модных фиаско Виктории Бекхэм читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook
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