«Галя из продуктового»: Кайли Дженнер раскритиковали за фото в леопардовом наряде

Не так давно в Сети активно обсуждали старшую сестру Кайли Дженнер Кортни Кардашьян, которую подозревают в четвертой беременности. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @kyliejenner

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