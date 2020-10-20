«Галя из продуктового»: Кайли Дженнер раскритиковали за фото в леопардовом наряде
Фото: Instagram @kyliejenner
Сестра Ким Кардашьян позирует, сидя на леопардовом кресле. В ее образе — все те же «хищные» мотивы. Модель надела крошечный сатиновый бра-топ с леопардовыми вставками, а к нему — дерзкие колготки из мерцающей сетки, имитирующих окрас представителей семейства кошачьих. Завершили образ черные босоножки на тонких ремешках с каблуками «под зебру». Кайли поэкспериментировала и с прической: для образа «женщины-кошки» ее волосы украсили пышные локоны.
Поклонники осыпали Дженнер десятками тысяч комплиментов, но нашлись и те, кто не упустил возможность посмеяться. «Слишком много леопарда!», «Кайли одичала», «Перебор», «Ты что вернулась в 2000-е?», «Галя из продуктового магазина напротив моего дома», «Она пытается копировать Бейонсе?» — пишут в комментариях.
Не так давно в Сети активно обсуждали старшую сестру Кайли Дженнер Кортни Кардашьян, которую подозревают в четвертой беременности. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @kyliejenner
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