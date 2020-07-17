Как рождение дочерей повлияло на стиль Кайли Дженнер, Кейт Хадсон и других звездных мам
Фото: Instagram @kyliejenner
37-летняя журналистка Карли Стивенс рассказала The Sun, как изменился ее гардероб после рождения дочери Дэйзи. Женщина вдохновлялась образами знаменитых мам, среди которых — Кайли Дженнер, Серена Уильямс и известные британские инфлюенсеры. «Если бы четыре года назад кто-то сказал мне, что я буду счастлива носить розовый цвет, платья и хлопок, я бы посмеялась. В моем гардеробе было много серого, черного, белого и синего. Иногда — бежевый (для особых случаев). Я редко носила платья, а мои друзья даже подшучивали надо мной», — комментирует мама. «С появлением дочери моя жизнь изменилась, я начала обыгрывать повседневные образы, даже если просто собиралась за покупками. Дэйзи любит платья, а ее любимый цвет — желтый. Чем больше детских вещей я покупаю, тем больше замечаю, что моя одежда все сильнее походит на наряды дочери», — продолжает Карли.
Звездные мамы, среди которых Кайли Дженнер, Кейт Хадсон, Елена Перминова и многие другие, также вдохновляются стилем своих маленьких дочек, а затем применяют его на практике. Разбираем примеры самых ярких дуэтов из Instagram и берем на заметку стильные идеи!
Молодая мама Кайли Дженнер прививает чувство стиля своей дочери Сторми с самых ранних лет. Уже в один год девочка щеголяла на прогулках с миниатюрной сумочкой Hermès цвета фуксии, а о легендарной «Биркин» малышка мечтает чуть ли не с тех пор, как научилась говорить. Часто Кайли и Сторми одеваются как близнецы — то в вечерние платья из шелка цвета изумрудов, то в мини-сарафаны с монограммами Christian Dior.
Теннисистка Серена Уильямс стала рекордсменкой не только по части выигранных сетов, но и по числу стильных образов с дочкой Оливией. Кстати, на корте они регулярно встречаются один на один, еще и в одинаковых нарядах.
Дочь Елены Перминовой Арина обожает наряжаться и тайком исследовать мамин гардероб и косметичку. Совместные аутфиты часто заполняют Instagram модели: во время семейных путешествий в багаже оказываются одинаковые купальники и одежда для пляжа. А мы продолжаем умиляться family look в платьях конфетно-розовых оттенков с пышными деталями и оборками.
Кейт Хадсон уже успела преподать своей годовалой дочери модный урок и показала, что такое маленькое черное платье. На одном из семейных фото комбинация актрисы перекликается с цветом и принтом наряда маленькой Рени.
Наталья Якимчик с детьми — пожалуй, самая стильная команда. Дизайнеру настолько пришлась по душе идея одинаковых нарядов, что она даже запустила собственную линейку для создания пляжных family look’ов.
Британская телезвезда Билли Фейерс делает ставку на спортшик и максимальный комфорт на каждый день. Молодая мама одевает в единой цветовой гамме и дочь, и сына, предпочитая самые смелые оттенки.
Чем family look, на ваш взгляд, самый стильный?
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!