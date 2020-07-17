Как рождение дочерей повлияло на стиль Кайли Дженнер, Кейт Хадсон и других звездных мам

Британская телезвезда Билли Фейерс делает ставку на спортшик и максимальный комфорт на каждый день. Молодая мама одевает в единой цветовой гамме и дочь, и сына, предпочитая самые смелые оттенки.

Чем family look, на ваш взгляд, самый стильный?