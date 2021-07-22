Сегодня в 10:00

На пробежку, как Джей Ло: что надеть на спорт, чтобы выглядеть круто

Заняться телом никогда не поздно, даже если середина лета. К тому же в жаркий сезон столько активностей, что тренировки из полезного превращаются в приятное занятие. В этом году селебрити во главе с Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес осваивают сапсерфинг и правила игры в большой теннис. О пробежках, пилатесе и йоге тоже не забывают (и нам советуют). В чем выйти на спорт, чтобы добиться вау-эффекта? Рассказываем!