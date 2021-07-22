На пробежку, как Джей Ло: что надеть на спорт, чтобы выглядеть круто
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Конечно, можно взять пример с Изабель Гулар, особенно если на тренировку вы приехали после вечеринки, и времени переодеться не было. Модель показала мастер-класс по ударам ракеткой «в яблочко», бегая по корту на шпильках. Но мы все же советуем остановиться на чем-то более удобном, но не менее стильном.
На серфинг, как Ким Кардашьян
Фото: Архивы прес-служб / Globallook
У Ким Кардашьян трендовое абсолютно все — даже гидрокостюм. Занятия сапсерфингом бизнесвумен умудрилась превратить в модный показ с фотосессией. Залог красивого контента для ленты Instagram — насыщенный цвет золотистого лайма плюс идеальный (и самый соблазнительный) гидрокостюм-боди, в котором будет комфортно заниматься и более активными видами спорта — вейкбордингом или вейксерфингом. А для размеренного движения по морской глади на сапе подойдет и купальник с высокими плавками ретро-силуэта и бра-топом.
На пробежку, как Дженнифер Лопес
Фото: Архивы прес-служб / Eastnews
Легинсов всех мастей в арсенале Дженнифер Лопес хоть отбавляй, и особенно ей по душе модели с оптическим эффектом — однотонными вставками по бокам или градиентными переходами оттенков, которые визуально стройнят. Совет номер один от Джей Ло — акцент всегда делать на формах, даже если это классика из черного и белого. Легинсы, очерчивающие силуэт, топ с открытой спиной, кроссовки футуристичного силуэта и бейсболка — плюс сто баллов к мотивации.
На йогу, как Кендалл Дженнер
Фото: Архивы прес-служб / Eastnews
Кендалл Дженнер рекомендует не пропускать тренировки, поэтому берет с собой в спортзал побольше воды, а заодно — подругу Хейли Бибер. Одним из недавних выходов модель намекнула, что трико снова в тренде, и это идеальная опция для жаркого лета. Мы подобрали самое модное — с эффектными разрезами по бокам, которые не дадут заскучать. Миксуйте с актуальными кожаными вьетнамками и получайте аутфит, в котором не стыдно встретить бывшего по дороге на спорт.
Фото: Globallook / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!