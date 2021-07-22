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На пробежку, как Джей Ло: что надеть на спорт, чтобы выглядеть круто

Заняться телом никогда не поздно, даже если середина лета. К тому же в жаркий сезон столько активностей, что тренировки из полезного превращаются в приятное занятие. В этом году селебрити во главе с Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес осваивают сапсерфинг и правила игры в большой теннис. О пробежках, пилатесе и йоге тоже не забывают (и нам советуют). В чем выйти на спорт, чтобы добиться вау-эффекта? Рассказываем!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ким Кардашьян

Фото: Globallook

Конечно, можно взять пример с Изабель Гулар, особенно если на тренировку вы приехали после вечеринки, и времени переодеться не было. Модель показала мастер-класс по ударам ракеткой «в яблочко», бегая по корту на шпильках. Но мы все же советуем остановиться на чем-то более удобном, но не менее стильном.

Изабель Гулар / Instagram @izabelgoulart

На серфинг, как Ким Кардашьян

1. Плавки Hunkemoller, 2 090 руб. 2. Бра Hunkemoller, 3 990 руб. 3. Очки Andy Wolf, цена по запросу.
  1. Плавки Hunkemoller, 2 090 руб. 2. Бра Hunkemoller, 3 990 руб. 3. Очки Andy Wolf, цена по запросу.

Фото: Архивы прес-служб / Globallook

У Ким Кардашьян трендовое абсолютно все — даже гидрокостюм. Занятия сапсерфингом бизнесвумен умудрилась превратить в модный показ с фотосессией. Залог красивого контента для ленты Instagram — насыщенный цвет золотистого лайма плюс идеальный (и самый соблазнительный) гидрокостюм-боди, в котором будет комфортно заниматься и более активными видами спорта — вейкбордингом или вейксерфингом. А для размеренного движения по морской глади на сапе подойдет и купальник с высокими плавками ретро-силуэта и бра-топом.

На пробежку, как Дженнифер Лопес

1. Легинсы Reebok, 5 399 руб. 2. Бейсболка Zasport, 990 руб. 3. Топ Reebok, 1 999 руб. 4. Кроссовки Adidas, 9 999 руб.
  1. Легинсы Reebok, 5 399 руб. 2. Бейсболка Zasport, 990 руб. 3. Топ Reebok, 1 999 руб. 4. Кроссовки Adidas, 9 999 руб.

Фото: Архивы прес-служб / Eastnews

Легинсов всех мастей в арсенале Дженнифер Лопес хоть отбавляй, и особенно ей по душе модели с оптическим эффектом — однотонными вставками по бокам или градиентными переходами оттенков, которые визуально стройнят. Совет номер один от Джей Ло — акцент всегда делать на формах, даже если это классика из черного и белого. Легинсы, очерчивающие силуэт, топ с открытой спиной, кроссовки футуристичного силуэта и бейсболка — плюс сто баллов к мотивации.

На йогу, как Кендалл Дженнер

1. Вьетнамки UGG, 4 950 руб. 2. Сумка «Снежная Королева», 2 790 руб. 3. Наушники Philips, цена по запросу. 4. Комбинезон H&M, 1 599 руб.
  1. Вьетнамки UGG, 4 950 руб. 2. Сумка «Снежная Королева», 2 790 руб. 3. Наушники Philips, цена по запросу. 4. Комбинезон H&M, 1 599 руб.

Фото: Архивы прес-служб / Eastnews

Кендалл Дженнер рекомендует не пропускать тренировки, поэтому берет с собой в спортзал побольше воды, а заодно — подругу Хейли Бибер. Одним из недавних выходов модель намекнула, что трико снова в тренде, и это идеальная опция для жаркого лета. Мы подобрали самое модное — с эффектными разрезами по бокам, которые не дадут заскучать. Миксуйте с актуальными кожаными вьетнамками и получайте аутфит, в котором не стыдно встретить бывшего по дороге на спорт.

Фото: Globallook / Instagram

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