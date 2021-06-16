Не встретить бывшего: нелепые образы звезд для спортзала

Хилари Дафф и Ирина Шейк совмещают элегантность и спорт, смело добавляя к костюмам с джоггерами сумки Chanel и Hermès, стартовая стоимость которых переходит далеко за полмиллиона рублей. Тем же приемом пользуется Сара Джессика Паркер, которая носит треники с обувью на каблуке. Микротренд среди известных модниц — носить резиновые шлепанцы на высокие плотные носки, натянутые поверх легинсов. Подсмотреть применение этого трюка на практике можно в аутфитах Эшли Грэм, Хейли Бибер и Кендалл Дженнер, которые превратили забавное в остромодное.

Не так давно Эмили Ратажковски взволновала улицы города, выйдя на свидание с мужем в топе с едва прикрытым бюстом. Видимо, доверие в этой семье гораздо прочнее, чем декоративная деталь, на которой держалось декольте. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.