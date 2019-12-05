От кожаных брюк с водолазкой до экошубы с юбкой-миди: модные образы Натальи Водяновой, которые легко повторить

Не стоит недооценивать альтернативы натуральному меху – с современными возможностями они не только имитируют его внешне, но и сходны по свойствам. К тому же, такие пушистые пальто отлично совместимы как с деловым стилем, так и со спортшиком. Дополняем образ с ним сапогами на шпильке, плиссированной юбкой-миди и базовой водолазкой. А на мир в прямом смысле и вполне обоснованно смотрим сквозь розовые очки!

Для casual-пятницы в офисе — деним и свободная рубашка