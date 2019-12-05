От кожаных брюк с водолазкой до экошубы с юбкой-миди: модные образы Натальи Водяновой, которые легко повторить
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
В аэропорт — приталенное пальто + кожаные брюки
Фото: Instagram
Даже travel-образы Водяновой говорят о женственности во всеуслышание, при этом цитируют самые горячие тренды, среди которых – дерзкая кожа, нейтральные цвета и детали в духе милитари.
Фото: Архивы пресс-служб
Следуем модным установкам Натальи и разбавляем монохромное царство бежевого контрастной водолазкой в полоску. Строим образ вокруг двубортного приталенного пальто и остромодных кожаных брюк, добавляем обувь аксессуары в близкородственной гамме. Внести смелый контраст в получившийся тандем можно при помощи акцентных принтов «под питона».
На прогулку — пальто из экомеха + сапоги на шпильке
Фото: Instagram
Супермодель знает толк в черном монолуке, но при этом смело разбавляет его деталями. Отличная идея для прогулки или романтического свидания – пальто из экомеха, остроносые сапоги на каблуке и очки с цветными линзами конфетно-розового оттенка.
Фото: Архивы пресс-служб
Не стоит недооценивать альтернативы натуральному меху – с современными возможностями они не только имитируют его внешне, но и сходны по свойствам. К тому же, такие пушистые пальто отлично совместимы как с деловым стилем, так и со спортшиком. Дополняем образ с ним сапогами на шпильке, плиссированной юбкой-миди и базовой водолазкой. А на мир в прямом смысле и вполне обоснованно смотрим сквозь розовые очки!
Для casual-пятницы в офисе — деним и свободная рубашка
Фото: Instagram
Фото: Архивы пресс-служб
Расслабленный образ Натальи не содержит ничего сложного: базовые джинсы-скинни, свободная рубашка с принтом. Однако выглядит крайне стильно – видимо, благодаря сочетанию стилей, в формуле которого casual и кантри дали отличный результат.
Героини вестерна переместились с ранчо в офисы, и вполне вписались в дресс-код. Правда, в том случае, если он нестрогий или правила подразумевают Casual Friday – пятница, свободная от ограничений во внешнем виде. Отыграться на стиле за всю неделю поможет деним в сочетании с актуальными казаками и очками в духе 60-х.
Ранее мы рассказывали о главных модных установках герцогини Кейт Миддлтон. О том, как выглядеть эффектно и при этом соблюдать королевский протокол, читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!