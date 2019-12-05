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От кожаных брюк с водолазкой до экошубы с юбкой-миди: модные образы Натальи Водяновой, которые легко повторить

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Наталья Водянова может преподать настоящий мастер-класс по элегантному стилю. В ее арсенале – силуэтные платья и свободные брючные костюмы, приталенные пальто и шубы из экомеха, плиссированные юбки-миди и ультракороткие платья. Какие правила взять на заметку, чтобы одеться как супермодель? Рассказывает Passion.ru.

В аэропорт — приталенное пальто + кожаные брюки

Фото: Instagram

Даже travel-образы Водяновой говорят о женственности во всеуслышание, при этом цитируют самые горячие тренды, среди которых – дерзкая кожа, нейтральные цвета и детали в духе милитари.

  1. Пальто L'Enigme, цена по запросу. 2. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 3. Джемпер United Colors of Benetton, 4 299 руб. 4. Брюки H&M, 2 299 руб. 5. Сумка Longchamp, цена по запросу. 6. Ботильоны Dolce Vita (Yoox.com), 17 740 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Следуем модным установкам Натальи и разбавляем монохромное царство бежевого контрастной водолазкой в полоску. Строим образ вокруг двубортного приталенного пальто и остромодных кожаных брюк, добавляем обувь аксессуары в близкородственной гамме. Внести смелый контраст в получившийся тандем можно при помощи акцентных принтов «под питона».

На прогулку — пальто из экомеха + сапоги на шпильке

Фото: Instagram

Супермодель знает толк в черном монолуке, но при этом смело разбавляет его деталями. Отличная идея для прогулки или романтического свидания – пальто из экомеха, остроносые сапоги на каблуке и очки с цветными линзами конфетно-розового оттенка.

  1. Экошуба H&M, 8 999 руб. 2. Серьги «Московский ювелирный завод», цена по запросу. 3. Очки Dolce & Gabbana Eyewear, 12 372 руб. 4. Водолазка 8 by Yoox, 3 680 руб. 5. Сумка Longchamp, цена по запросу. 6. Сапоги Ekonika, 7 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Не стоит недооценивать альтернативы натуральному меху – с современными возможностями они не только имитируют его внешне, но и сходны по свойствам. К тому же, такие пушистые пальто отлично совместимы как с деловым стилем, так и со спортшиком. Дополняем образ с ним сапогами на шпильке, плиссированной юбкой-миди и базовой водолазкой. А на мир в прямом смысле и вполне обоснованно смотрим сквозь розовые очки!

Для casual-пятницы в офисе — деним и свободная рубашка

Фото: Instagram

  1. Сапоги 8 by Yoox, 11 830 руб. 2. Сумка Alla Pugachova, 10 990 руб. 3. Очки Mango, 1 199 руб. 4. Джинсы Springfield, 3 499 руб. 5. Блузка H&M, 1 599 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Расслабленный образ Натальи не содержит ничего сложного: базовые джинсы-скинни, свободная рубашка с принтом. Однако выглядит крайне стильно – видимо, благодаря сочетанию стилей, в формуле которого casual и кантри дали отличный результат.

Героини вестерна переместились с ранчо в офисы, и вполне вписались в дресс-код. Правда, в том случае, если он нестрогий или правила подразумевают Casual Friday – пятница, свободная от ограничений во внешнем виде. Отыграться на стиле за всю неделю поможет деним в сочетании с актуальными казаками и очками в духе 60-х.

Ранее мы рассказывали о главных модных установках герцогини Кейт Миддлтон. О том, как выглядеть эффектно и при этом соблюдать королевский протокол, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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