Тренч за 232 000 рублей и ботфорты в тон: Мелания Трамп показала, как носить монохромные образы

Роскошный дизайнерский образ вполне вписывается в размах церемонии, проводимой с 1947 года. Индюшек держали в люкс-номерах самых дорогих отелей, куда они прилетали на частных джетах. По традиции, президенту представляют двух лучших индюшек (по версии предварительного онлайн-голосования) – одна из них станет главным угощением праздничного стола в Белом доме, а вторая будет помилована (отсюда и название церемонии).

Фото: Globallook

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