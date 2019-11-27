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Тренч за 232 000 рублей и ботфорты в тон: Мелания Трамп показала, как носить монохромные образы

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Globallook

Мелания и Дональд Трамп провели традиционную церемонию помилования индейки в Белом доме. Для мероприятия первая леди США выбрала монохромный образ, сделав ставку на цвет молочного шоколада и замшевую текстуру.

49-летняя Трамп составила элегантный аутфит на основе двубортного замшевого тренча Burberry, стоимость которого составляет $3 626 (около 232 000 рублей, как сообщает Express. Замша играла разными оттенками на традиционных деталях – эполетах, клапанах, поясе и манжетах с пряжками. В тон тренчу Мелания подобрала и сапоги – замшевые ботфорты на высоком, но устойчивом каблуке. После церемонии первая леди дополнила образ темными очками в винтажном духе.

Роскошный дизайнерский образ вполне вписывается в размах церемонии, проводимой с 1947 года. Индюшек держали в люкс-номерах самых дорогих отелей, куда они прилетали на частных джетах. По традиции, президенту представляют двух лучших индюшек (по версии предварительного онлайн-голосования) – одна из них станет главным угощением праздничного стола в Белом доме, а вторая будет помилована (отсюда и название церемонии).

Фото: Globallook

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