Модные лайфхаки Семенович, Хайек и других звезд с пышным бюстом

Элизабет Херли предпочитает ничего не скрывать от поклонников. А мы предлагаем запомнить ее способ произвести вау-эффект. Актриса носит жакеты и приталенные блейзеры поверх бра — и вам советует.

Ранее мы рассказывали о звездах, которые выбирают комфорт и выходят в бодипозитивном белье даже на красную дорожку. Подробности с фото — на Passion.ru.