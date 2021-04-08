Модные лайфхаки Семенович, Хайек и других звезд с пышным бюстом
Фото: Globallook
Анна Семенович
Секрет Анны Семенович — в V-образном вырезе, который порой достигает самой «опасной» глубины. Певица делает ставку на правильное белье и плотные ткани. Соблазнительный силуэт формируют платья из шелковых материалов с лифом на запах — обязательно со струящимися драпировками.
Ким Кардашьян
Фото: Globallook
Ким Кардашьян сколотила на поддержке для бюста целое состояние. В своем блоге предприимчивая звезда рассказывала, что перед выходом на красную дорожку в декольтированных нарядах она фиксирует грудь обычным широким скотчем. Позже это натолкнуло ее на мысль создать специальную клейкую ленту для этих целей, которую можно комфортно и безболезненно удалить с тела.
Анфиса Чехова
Фото: Instagram @achekhova
Анфисе Чеховой повезло заполучить фигуру «песочные часы» с тонкой талией, пышными бедрами и бюстом. Показывать его во всей красе ведущая не спешит, но иногда все же добавляет «перчинку» в образы. Звезда рекомендует расстегнуть первые несколько пуговиц и приоткрыть соблазнительное белье.
Хайди Клум
Фото: Globallook
В глаза Хайди Клум смотреть трудно, но стоит попытаться. Декольте супермодель выбирает самые экстремальные — настолько, что бюст так и норовит выбраться наружу. Клум часто использует пуш-ап эффект и лифы, будто меньше на размер.
Кейт Аптон
Фото: Globallook
Кейт Аптон хвастается четвертым размером бюста, хотя сама признает, что хотела бы грудь поменьше. Тем не менее 28-летняя модель не упускает возможности поставить акцент и на зону декольте, и на ноги.
Элизабет Херли
Фото: Globallook
Элизабет Херли предпочитает ничего не скрывать от поклонников. А мы предлагаем запомнить ее способ произвести вау-эффект. Актриса носит жакеты и приталенные блейзеры поверх бра — и вам советует.
Ранее мы рассказывали о звездах, которые выбирают комфорт и выходят в бодипозитивном белье даже на красную дорожку. Подробности с фото — на Passion.ru.