Лолита и другие звезды с неидеальными формами в «тесных» комбезах: фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @britneyspears
Бритни Спирс
Пока поклонники жаждут возвращения поп-дивы на сцену, она вспоминает образы, в которых отплясывала в клипах Oops!… I Did It Again и Toxic. Латексные комбезы с расстегнутой молнией спереди и «животные» принты на кэтсьютах мелькают в блоге Спирс все чаще, что беспокоит фолловеров. Большинство полагает, что Бритни держат взаперти и заставляют танцевать на камеру в странных образах.
Фото: Instagram @britneyspears
Лолита Милявская
Лолита Милявская примеряет комбинезоны в духе Джейн Фонды в восьмидесятых и не перестает удивлять. В арсенале певицы — самые дерзкие: от черных с экстремальными декольте до «голых», расшитых мерцающими кристаллами. В последнем артистка появлялась на шоу Ивана Урганта, чем произвела настоящий фурор.
Семейство Кардашьян-Дженнер
65-летняя Крис Дженнер поздравила креативного директора Burberry Рикардо Тиши с днем рождения оригинально: старшая из клана Кардашьян нарядилась в облегающий комбинезон из коллекции бренда. В главных ролях — логомания, ультраяркие оттенки и максимально подчеркнутый силуэт.
Фото: Globallook
Фигуристые красотки-сестры Ким Кардашьян и Кайли Дженнер некогда объединились для рекламы собственной бьюти-продукции. И вполне удачно: наряды-гибриды из боди и трико в Сети обсуждали бурно и долго.
Фото: Globallook
Ким Кардашьян подает идею для костюмированных вечеринок и Хэллоуина: наряжайтесь в инопланетный total look цвета флуоресцентной фуксии и вооружайтесь полностью закрывающей лицо маской. Эффект — два в одном: можно не делать макияж и не надевать средства индивидуальной защиты.
Фото: Globallook
Дженнифер Лопес
Провожать 2020-й Джей Ло решила ярко. Во время выступления в декабре звезда скинула пышную шубу из кутюрной коллекции Valentino и осталась в блестящем комбезе Balmain. В творении Оливье Рустена, креативного директора бренда, Лопес зажигала и сияла, будто диско-шар.
Фото: Globallook
Кристина Агилера
Ультраоблегающий комбинезон Кристина Агилера выбрала для празднования своего 40-го юбилея. И выглядела в нем на миллион, подчеркнув аппетитные формы и виляя бедрами в энергичном дефиле.
Один из самых опасных трендов — «хищные» принты, которые не перестают заполнять красные дорожки. Кто из селебрити научился с ними обращаться, а кому они противопоказаны, ищите в подборке Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / Екатерина Ширинкина
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!